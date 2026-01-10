Top 10 News Today: ରାଉରକେଲାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ,ଯଦି ପିଲା ସ୍କଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ,ଏଣିକି ଘରକୁ ଯିବେ ସାର୍ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ରାଉରକେଲାରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ,ଯଦି ପିଲା ସ୍କଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ,ଏଣିକି ଘରକୁ ଯିବେ ସାର୍ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
1-Rourkela PlaneCrash: ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ରାଉରକେଲାରେ ଛୋଟ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୬ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୯ ସିଟର ବିମାନ ରାଉରେକଲାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସୁଥିଲା ବେଳେ ଘଟିଛି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା। ୧୦ କିଲୋମିଟର ଉଡାଣ ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଜେପି ହସ୍ପିଟାଲ୍ ଓ RGHରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
2-Cm Reaction on Rourkela PlaneCrash: ରାଉରକେଲାଠାରେ ଘଟିଥିବା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜାଣି ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ଖବର ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର। ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନିକଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି।
3-Electric Bus:ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କ ଗମନା ଗମନକୁ ସୁଗମ ଏବଂ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆଜି ୨୫ଟି ନୂଆ ଇ-ବସ୍ର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଚଳିତ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆଉ ୨୫ଟି ଇ-ବସ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ବଲପୁରରେ ସମୁଦାୟ ୫୦ଟି ଇ-ବସ୍ ଚାଲିବ।
4-Ex-MLA MohammedMoquim: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କଂଗ୍ରେସର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍। ନୂଆ ଦଳ ଗଠନ ନେଇ ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ୍ ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମାର୍ଚ୍ଚ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ନୂଆ ଦଳ ଘୋଷଣା ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆ ଦଳ ନେଇ ସମୀକରଣ ଚାଲିଛି । ଯାହା ପୂରା ରାଜ୍ୟରୁ ମତାମତ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି ମୋକିମ୍ କହିଛନ୍ତି।
5-OSCPCR:ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ପିଲା ସ୍କଲରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ,ଏଣିକି ଘରକୁ ଯିବେ ସାର୍। ଯେ କୌଣସି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ୭ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଦିନ ସ୍କୁଲ୍ ରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଲେ ସ୍କୁଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘରକୁ ଯିବେ ଏବଂ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ସ୍କଲ୍ ପିଲାଟି ଯାଇନି ତାହାର କାରଣ ବୁଝିବେ। ଏନେଇ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସବୁ ସୁଲ୍ ଡିଇଓଙ୍କୁ ଚିଠି କରାଯାଇଛି।
6-Khordha Vidyalaya School Jaundice Case: ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଅଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଜଣ୍ଡିସ୍ ସ୍ଥିତି। ଏନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।ସ୍କୁଲ ରୋଷେଇ ଘର ପାଇପ୍ ଫାଟି ପାଣି ଦୂଷିତ ହୋଇଥିଲା, ଫଳରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପିଥିଲା। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି,ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି।
7-CM Sambalpur Visit: ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସମ୍ବଲପୁର୍ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ଟ୍ବିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ସମ୍ବଲପୁର ଗସ୍ତ ଅବସରରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ମା' ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଗତି ଓ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ଗୁହାରି କଲି।ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶାର ସଂକଳ୍ପକୁ ସାକାର କରିବା ପାଇଁ ମା'ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ,ଏତିକି କାମନା କରିଛନ୍ତି।
8-AmuBus: କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡିଓ ଛକରେ ଜଳିଗଲା ଆମ ବସ୍। ଗାଡିରେ ହଠାତ୍ ଧୂଆଁ ବାହାରିବାରୁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଓହ୍ଲାଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବସ୍ଟି ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ମଝି ରାସ୍ତାରେ ଜଳିଯାଇଛି। ଘଟଣା ସର୍ମ୍ପକରେ ଖବରପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସର୍ଟସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି।
9-Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଏବଂ ଥଣ୍ତା ଲାଗି ରହିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ୨୫ ସହରର ପାରଦ ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ୧୧ ଯାଏଁ ଶୀତର ଲହରୀ ଜାରି ରହିବ। ଆଜି ଥଣ୍ତା ନେଇ ୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁ଼ଡା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କଟକ,ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଓ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଥିବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି।
10-Donald Trump: ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ। ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପାଇଁ ନୋବେଲ୍ ପୁରସ୍କାରର ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଦାର ବୋଲି ପୁଣି କହିଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। ମୁଁ ୮ଟି ଯୁଦ୍ଧ ରୋକିଛି,ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କିଛି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ମୁଁ ରୋକିଛି। ନୋବେଲ୍ ଶାନ୍ତି ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ମୋ ଠାରୁ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି