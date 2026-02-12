Top 10 News Today: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା OTET-୨୦୨୫ ରେଜଲ୍ଟ, ଏଥର କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍‌ ସ୍କାନ୍‌ କଲେ ପଟ୍ଟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ମିଳିବ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା OTET-୨୦୨୫ ରେଜଲ୍ଟ, ଏଥର କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ ସ୍କାନ୍ କଲେ ପଟ୍ଟାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇତିହାସ ମିଳିବ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
1-Bharat Bandh Today: ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରମ କୋଡ଼ ବାତିଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦାବିରେ ୧୦ ଟି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ଧର୍ମଘଟ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ୩୦ କୋଟି ଶ୍ରମିକ , କର୍ମଚାରୀ ଓ କୃଷକ ସାମିଲ୍ ହେବେ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଧର୍ମଘଟ ଫଳରେ ଦେଶବ୍ୟାପି ଶିଳ୍ପ , ପରିବହନ ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ ସେବା ସହିତ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି।
2-Gnm Exam Cancelled Due To Bharat Bandh: ଆଜି ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଏନଏମ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଜିଏନଏମ୍ ଦ୍ବିତୀୟ ବର୍ଷ ମେଣ୍ଟାଲ୍ ହେଲଥ୍ ନର୍ସିଂ ପେପର-୩ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ପରିବର୍ତ୍ତେ ୧୬ ତାରିଖରେ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ନର୍ସିଂ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
3-Bharat Bandh Impact in Bhubaneswar: ଆଜି ସର୍ବଭାରତୀୟ ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ଭାରତ ବନ୍ଦ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରେଳ ରୋକ,ପିକେଟିଂ ଓ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଛି। କଂଗ୍ରେସ ଓ ବିଜେଡି ଏହି ବନ୍ଦକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଉଥିବା ବେଳେ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ପମ୍ପ, ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଭାରତ ବନ୍ଦକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକସେବା ଭବନ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ଆଜି ସକାଳ ୯ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ଏଣ୍ଟ୍ରି, ୧୦ଟା ୧୫ରେ ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିସ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା।
4-OTET Result 2025 Out: ଆଜି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି (OTET-୨୦୨୫) ଓଟିଇଟି ରେଜଲ୍ଟ। ତେବେ ପେପର-୧ ଓ ପେପର-୨ରେ ମୋଟ୍ ୧ ଲକ୍ଷ ୬ ହଜାର ୪୧ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ପେପର-୧ରେ ୪୫ ହଜାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୩୨ ହଜାର ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପେପର-୨ରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୮ ହଜାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୭୩, ୯୫୪ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିଲା।
5-QR Code Enabled Land Patta: ଜମି କିଣାବିକାରେ ଠକେଇ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର(QR code–enabled land patta) କ୍ୟୁଆର୍ କୋଡ୍ -ସକ୍ଷମ ଜମି ପଟା ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
6-RatnaBhandar: ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଚାବି ହଜିବା ରିପୋର୍ଟ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ ବଡ଼ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନରେ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଜଷ୍ଟିସ ରଘୁବୀର ଦାସ କମିଶନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
7-Veteran Doordarshan newsreader Sarla Maheshwari passes Away:ଦୂରଦର୍ଶନର ବରିଷ୍ଠ ଉପସ୍ଥାପିକା ସରଳା ମାହେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ୭୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ 'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଡିଡି ନ୍ୟୁଜ୍ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେ ୧୯୮୦ ଦଶକରେ ଡିଡି ନ୍ୟୁଜର ସବୁଠାରୁ ପରିଚିତ ଏବଂ ଜଣାଶୁଣା ଚେହେରା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,ତାଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ଫେବୃଆରୀ ୧୨ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ନିଗମ ବୋଧ ଘାଟରେ କରାଯିବ।
8-Sex Racket: ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଆଦର୍ଶ ଥାନା ବିକାଶ ନଗରରେ ସେକ୍ସ ରାକେଟ୍ ଠାବ ହୋଇଛି। ୩ ମହିଳା ଓ ୪ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଉଠାଇ ନେଲା ପୋଲିସ୍। ଏକ ଭଡ଼ା ଘରେ ଚାଲିଥିଲା, ଆପତ୍ତିଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ଜବତ୍ ହେବା ସହିତ ପୋଲିସ୍ ଛାନଭିନ୍ ଚଳାଇଛି।
9-OTET Exam Update: ମେ’ ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ OTET-୨୦୨୬ ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆବେଦନ ନେଇ ତାରିଖ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ତାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରୀକ୍ଷା ତାରିଖ ଓ ସିଲାବସ୍ ନେଇ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେବ ବୋର୍ଡ।
10-Rajpal Yadav Bail Hearing Update:ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କ ଜାମିନ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଜେଲ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। କୋର୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।