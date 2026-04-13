Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 13, 2026, 03:53 PM IST

Top 10 News Today: SCB ମେଡିକାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ,ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଗଲା ୧୧ ଜୀବନ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-Bjd:ଓଡି଼ଶା ରାଜନୀତିରେ ହଲଚଲ୍। ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ନେତା ହେଲେ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ । ଏବଂ ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କୁ ବିଜେଡି ସଂସଦୀୟ ଦଳର ଉପନେତା ସହ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକର ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି। ଉଭୟଙ୍କ ଚୟନକୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇ ରାଜ୍ୟ ସଭା ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସଭାପତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।

2-SCB Fire:ଏସ୍‌ସିବି ମେଡିକାଲ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ଜଣେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଦ୍ବାରା ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୬ ତାରିଖରେ ଏ-ସ୍‌ସିବି ମେଡିକାଲ୍‌ ଆଇସିୟୁରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। 

3-Road Accident: ଏମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ। କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଗଲା ସବୁ କିଛି । କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଗଲା ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କର ଚାଲିଗଲା ଜୀବନ। ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। କିଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେନେଇ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ୍।

4-Sir: ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ (ଏସ୍‌ଆଇଆର୍‌)କୁ ବିରୋଧ କରି ଦାଏର ଅନେକ ପିଟିଶନ ଉପରେ ସୋମବାର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଶୁଣାଣି ହେବ। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କାନ୍ତ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍‌ ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗ୍‌ଚୀଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉକ୍ତ ପିଟିଶନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରିବେ। 

5-Middle East Crisis: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ସାରା ବିଶ୍ବର ଚିନ୍ତା ବଢାଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍‌(ଏଲ୍‌ପିଜି)ର ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଲୋକେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚୁଲା(ଇଣ୍ଡକ୍ସନ) ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଥିଯୋଗୁ ଦୁଇମାସରେ ୩୭୮.୭୮ ମିଲିୟନ ୟୁନିଟ୍‌(ଏମ୍‌ୟୁ) ଚାହିଦା ବଢ଼ିଛି 

6-Amarnath Yatra 2026:  ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ। ୨୦୨୬ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାର ତାରିଖ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହି ବର୍ଷ, ୩ ଜୁଲାଇରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ୨୮ ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିବ। ଏହି ୫୭ ଦିନିଆ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶିବ ଭକ୍ତ ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସିବେ।

7-Asha Bhosle Last Rites Updates: କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଗାୟିକା ଆଶା ଭୋସଲେଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଗତକାଲି ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୯୨ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଚ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ। ଆଶା ଭୋଁସଲେଙ୍କ ଶେଷ ଦର୍ଶନ ସକାଳ ୧୦:୦୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୨:୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। 

8-Factory workers protest: ସୋମବାର ଦିନ,ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ନୋଏଡା ଏବଂ ଗ୍ରେଟର ନୋଏଡାରେ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କାରଖାନା କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏକ ବିଶାଳ ବିକ୍ଷେଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ମଜୁରୀ ବୃଦ୍ଧି ଦାବିରେ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ବିକ୍ଷୋଭକାରୀମାନେ ହରିଆଣା ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ବନିମ୍ନ ମଜୁରୀ ସହିତ ସମାନ ମଜୁରୀ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ହଜାର ହଜାର ଶ୍ରମିକ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଧାରଣା ଓ ବିକ୍ଷେଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ନୋଏଡାର ଫେଜ୍-୨, ସେକ୍ଟର-୬୨ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ଜୋନରେ ଏହି ପ୍ରତିବାଦ ବିଶେଷ ଭାବରେ ପ୍ରମୁଖ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।

9-Heat Wave:IMD ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହଳଦିଆ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ପଶ୍ଚିମ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ତୀବ୍ର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗରମ ଲାଗି ରହିବ। ଏନେଇ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଜଗତସିଂହପୁର, କଟକ, ଯାଜପୁର, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ନୟାଗଡ଼, ଗଜପତି ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ଗରମ ଏବଂ ଆଦ୍ରତା ସ୍ଥିତି  ଅଧିକ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 

10-Today IPL Match 13 April 2026: ଆଜିର ୨୧ ତମ (IPL) ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟସ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ ରେ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odisha Politics
Odisha Politics: ପ୍ରଭାତ ବିଶ୍ବାଳ ଓ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ବବି ଦାସଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍‌
Oil and LPG Crisis
Oil and LPG Crisis: ହରମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିଲେ ମଧ୍ୟ ତେଲ ଏବଂ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ କମିବନି !
road accident
Road Accident: ସିମେଣ୍ଟ ମିକ୍ସର-କାର ମଧ୍ୟରେ ହେଲା ଧକ୍କା,୧୧ ମୃତ
Noida Workers Protest
Noida Workers Protest: ନୋଏଡା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ପ୍ରତିବାଦ...ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ୍ ବି ଗଡୁନ
BJD
Bjd: ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ମିଳିଲା ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ସୁଲତା ଦେଓଙ୍କୁ...