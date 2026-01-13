Top 10 News Today: ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ,୧୮ ଭିତରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Advertisement
Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 13, 2026, 04:08 PM IST

1-TataPower:ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସ କରିଛନ୍ତି। OERC ଓ ଶକ୍ତି ସଚିବଙ୍କୁ ଜବାବ ଦାଖଲ ପାଇଁ ୨ ସପ୍ତାହ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ।  ତିନି ସପ୍ତାହ ପରେ ମାମଲାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣୀ ହେବ। 

2-Nipah Virus: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ନିପା ଭାଇରସର ସନ୍ଦେହ ଜନକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଛି। ଏହି ଭାଇରସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଜ୍ଜନକ ଏବଂ ଏହାର ମୃତ୍ୟୁହାର ଅଧିକ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, କୌଣସି ଟିକା କିମ୍ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଔଷଧ ଉପଲବ୍ଧ ନାହିଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଦଳ ବଙ୍ଗଳା ପଠାଯାଇଛି।

3-Vande Bharat Sleeper: ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ଚାଲିବ ୨ଟି ବନ୍ଦେ ଭାରତ୍ ସ୍ଲିପର୍ । ସୋମବାର ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୧୦ ରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍ ଦେଇ ପଶ୍ଚିନବଙ୍ଗକୁ ଯିବ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍ ଟ୍ରେନ୍। ଯାହାକୁ  ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଉଦଘାଟନ୍ କରିବେ।  ୧୬ ଖାଲି କୋଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର୍  ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇ ୨ଟି ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦେ ଭାରତ୍  ସ୍ଲିପର୍  ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଅଲିରୁର ଦ୍ବାର ଓ ଅନ୍ୟ ଏକ ବନ୍ଦ ଭାରତ୍ ସ୍ଲିପର୍ ବାଙ୍ଗାଲୁରୁରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ରାଧିକାପୁର୍ ଚାଲିବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ବର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ୍  ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବିନ୍ଦ୍ର କୁମାର ନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

4-Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ।  ଗତ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ରାଜ୍ୟରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ତଳ ମୁହାଁ ହୋଇଛି। ୧୩ ସହରରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ନିମ୍ନଗାମୀ  ହେବା ସହ  ୧୦ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ  ଜି.ଉଦୟଗିରିରେ ତାପମାତ୍ରା ୫ ଡିଗ୍ରୀ ତଳକୁ ଖସି ୪.୮ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି।  ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ପାଣିପାଗରେ କିଛି  ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ ଥିବା ବେଳେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା  ୨ ରୁ ୩ ଡିଗ୍ରୀ  ତଳକୁ ଖସିବ।   ବୁଧବାର  ଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ  ଶୀତ ବଢିବା ସହ ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ  ଶୀତର ଲହରୀ ନେଇ  ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ୪ ରୁ ୫ ଦିନ  ରାଜ୍ୟ ପାଣିପାଗରେ ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ  ନାହିଁ। ହେଲେ , ଶୀତ ଜାରି ରହିବ।  ଏବେ ୩ ଦିନ ଶୀତ ନେଇ  ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଥିବା ବେଳେ  ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ବିଶେଷକରି, ଝାରସୁଗୁଡା, ବୌଦ୍ଧ ଓ ଅନୁଗୁଳରେ  ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। 

5-Subhadra Yojana: ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର।  ଖୁବଶିଘ୍ର ମିଳିବାକୁ ଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ସୋମବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା ମଧ୍ୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ମିଳିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।  ଚଳିତ ମାସ (ଜାନୁଆରୀ ୧୮ ତାରିଖ) ଭିତରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ଗତକାଲି( ସୋମବାର) ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଥର ମୋଟ୍ ୪,୫୭ ହଜାର ୬୮୧ ଜଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା । 

6-Humane Sagar Death Case: ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ଟ୍ବିଷ୍ଟ ଆସିବାରେ ଲାଗିଛି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ ଫସିଥିବା କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଅର୍ପିତା ଚୌଧୁରୀ ଓ ସୋମେଶ ଶତପଥୀଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ଅର୍ପିତା ଓ ସୋମେଶଙ୍କୁ ଆଗୁଆ ଜାମିନ୍ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ, ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ମାଆ ସେଫାଳୀ ସୁନାଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି। କେସ୍ ଡାଏରୀ ଦାଖଲ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣୀ ଫେବୃଆରୀ ୧୬ ତାରିଖରେ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।

7-CHSE: ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷାରେ ହୋଇପାରେ ଅନଲାଇନ୍ ଖାତା ଦେଖା। କଳା ବିଭାଗ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି କହିଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ। 
ଚୂଡାନ୍ତ ପାଇଁ ବଜେଟ୍‌ ଫାଇନାଲ୍‌ ହୋଇନାହିଁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଟାଇମ ପିରିୟଡ୍‌ ଭିତରେ ଖାତା ଦେଖା, ସ୍ବଚ୍ଛତା ପାଇଁ  ଯୋଜନା କରୁଛୁ ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। 

8-Operation Sindoor: ଅପରେସନ୍ଦ ସିନ୍ଦୂରର କାହାଣୀ ବଖାଣିଲେ  ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଦ୍ବିବେଦୀ। ଏନେଇ ସେ ଏକ ପ୍ରେସ୍‌ ବାର୍ତ୍ତା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି,ଅପରେସନ୍ଦ ସିନ୍ଦୂର ବେଳେ ସ୍ଥଳପଥରେ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ ପୂରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥିଲୁ,ଆମେ ସେନାବାହିନୀକୁ ସୀମାନ୍ତରେ ଆଲର୍ଟ ମୋଡ୍‌ରେ ରଖିଥିଲୁ। ଯଦି ପାକିସ୍ତାନ କିଛି ବି ଆଉ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତା ସ୍ଥଳପଥରେ ଆକ୍ରମଣ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। 

9-India- china Dispute: ସାକ୍ସଗାମ ଉପତ୍ୟାକାକୁ ନେଇ ଚୀନ ଓ ଭାରତ ବିବାଦ ଏବେ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଛି। ସାକ୍ସଗା ଉପତ୍ୟାକାକୁ ଚୀନ ନିଜର ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ଭାରତ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛି। ଚୀନ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯଥାର୍ଥ। ଗତ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଚୀନର ଶାକ୍ସଗାମ୍ ଉପତ୍ୟକା ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସମାଲୋଚନା କରି ଭାରତ କହିଛି ଯେ ଏହା ଭାରତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ଭାରତ ତା'ର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାର ଅଧିକାର ରହିଛି।

10-Supreme Court On Dogs: ବୁଲା କୁକୁରଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାମଲାରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଲାଗୁ କରାଯାଇପାରେ। କୋର୍ଟ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ପ୍ରଭାବ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ରହିପାରେ, ତେଣୁ ଆକ୍ରମଣ ପାଇଁ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅନୁପାତରେ ଦୋଷୀ ରହିବେ।

Narmada Behera

