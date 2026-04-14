Top 10 News Today:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା,ଆଜି IPLରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ CSK-KKR ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କ ଇସ୍ତଫା,ଆଜି IPLରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ CSK-KKR ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 14, 2026, 04:06 PM IST

1-PM Modi:ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର, ଏପ୍ରିଲ 14, 2026) ଡେରାଡୁନ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଡେରାଡୁନର ଗଢ଼ି କ୍ୟାଣ୍ଟର ଜସବନ୍ତ ସିଂହ ଆର୍ମି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଦିଲ୍ଲୀ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା 213 କିଲୋମିଟର ଲମ୍ବ ଦିଲ୍ଲୀ-ଡେରାଡୁନ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ଉଦଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏହା ପରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ସାଧାରଣ ସମାବେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନୂତନ ଏକ୍ସପ୍ରେସୱେର ଲାଭ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।

2-CBSE 10th & 12th Result 2026: ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ(CBSE) ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଦଶମ ଓ ଦ୍ବାଦଶ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିଲାଗି ନିର୍ଦ୍ଧିଷ୍ଟ ତାରିଖ  ଆଗାମୀ ୨ ଦିନ ଭିତରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ଗତମାସରେ ଉଭୟ ଦଶମ ଓ ଦ୍ବାଦଶ ପରୀକ୍ଷେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା।
କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ବୋର୍ଡ ସଫଳତାର ସହ ଦଶମ ଏବଂ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା କରିଛି। 

3-Odisha News: ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି ନେଲା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନ। ହଷ୍ଟେଲ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇପଡିଥିଲେ ଛାତ୍ରୀ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ମୟୁରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ରାସଗୋବିନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକ୍ କକାବନ୍ଧ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲରେ। ସେପଟେ, ସ୍କୁଲର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ମୃତ ଛାତ୍ରୀ ଜଣକ ହେଲେ ଦୁର୍ଗା ବେଶ୍ରାଙ୍କ ଝିଅ ରୂପାଲି ବେଶ୍ରା।

4-Bihar Politics:ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଲେ ନୀତୀଶ କୁମାର। ଏନେଇ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟି ନିଜ ଇସ୍ତଫା ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।  ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ହେବ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ନୂତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସମ୍ରାଟ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ନାମ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। 

5-Iran-USA War: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧର ଅନ୍ତ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିପାରିନାହିଁ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ବିଫଳ ବୈଠକ ପରେ, ଆମେରିକା ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀର ଅବରୋଧ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ୟେମେନ୍ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଇରାନକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛି। ୟେମେନ୍ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ଜଳପଥ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାବ୍ ଅଲ୍-ମାଣ୍ଡେବକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛି। ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ପରେ ଏହା ବିଶ୍ୱ ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମାର୍ଗ।

6-FM University: ଏଫଏମ୍ କଲେଜ୍ ରେ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହଟିଲେ (HOD) ଏଚଓଡ଼ି।  ୬ ତାରିଖର ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଭାଗ ଏଚଓଡ଼ିଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଅବ୍ୟାହତି  ମିଳିଛି। ICC ଗଠନ କରି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଅଭିଯୋଗକାରିଣୀ ICC କମିଟି ନିକଟରେ ହାଜର ହୋଇ ପ୍ରମାଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।

7-Sarathi baba: ପୁଣି ଥରେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆତ୍ମଘୋଷିତ ବାବା ସାରଥୀ ବା ସନ୍ତୋଷ ରାଉଳ। ହିମାଳୟରେ ବସି ଧ୍ୟାନ କରୁଥିବାର ଫଟୋ ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଆଉ ଲେଖିଛନ୍ତି 'ପାଣିବି ନେଲେ ବରଫ ହୋଇଯିବ ଚିନ୍ତାକର ପିଇବ କଣ ଖାଇବ କଣ ଶରୀର ଖାଲିରେ କେତେ ସମୟ ବସିପାରିବ। ଶୀତ ର କିଛି ଲକ୍ଷଣ ବି ଶରୀର ଉପରେ ରଖିପାରିବନି ଯଦି ରଖିବ ତ ବେହୋସ ହୋଇଯାଇ ପାର ବା କିଛି ବି ହୋଇଯାଇ ପାରେ ତେଣୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କୃପା।

8-US Iran Talks: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ପଡିଛି। ଚଳିତ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ପୁଣି ଥରେ ଆମେରିକା-ଇରାନ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଦୁଇ ଦେଶର ଟିମ୍‌ ପୁଣି ଥରେ ଇସ୍‌ଲାମାବାଦ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।  

9-Odisha Weather: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ଟାଣ ଖରା ସାଙ୍ଗକୁ ଝାଇଁ ପବନ ଦେହକୁ ଚାଇଁ ଚାଇଁ ଲାଗୁଛି। ଏପରିକି ଦିନ ୧୦ ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେଠୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା ମୁସ୍କିଲ୍ ହୋଇପଡୁଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଏପରି ପାଣିପାଗ ୧୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହିଟ୍ ଓ୍ବେଭ୍’ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ୪ରୁ ୬ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହ ଆଜି ଠାରୁ ତାତିର ପ୍ରକୋପ ବଢ଼ିବ ।  ଆଜି ୧୧ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଓ୍ବାର୍ଣ୍ଣଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି।

10-IPL 2026  Today: ଆଜିର ଆଇପିଏଲ  ମ୍ୟାଚରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଚେପକ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସମସ୍ତେ MS ଧୋନିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। 

 

Narmada Behera

