Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...

ଚୁଟକୀରେ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 16, 2025, 03:53 PM IST

1-Amit saha Odisha Vigit: ଆସନ୍ତା ୨୧ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ୍ ଶାହା ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିପାରନ୍ତି। ଗସ୍ତ ପରେ ସେ  ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାରେ, ବରମୁଣ୍ତା ପଡ଼ିଆରେ ସମବାୟ ବିଭାଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଏନେଇ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଦୀପ ବଳସାମନ୍ତ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

2-G RAM G Bill: ଲୋକସଭାରେ ମନରେଗାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଲ୍ ଆଗତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ଏବେ ବିକାଶିତ ଭାରତ - ଜୀ ରାମ ଜୀ ରହିବ। ବିରୋଧୀ ଦଳ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ କଂଗ୍ରେସ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଆଗ୍ରହ। ବିରୋଧି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅଧୀନରେ କେବଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଠି ହ୍ରାସ କରାଯାଉଛି।

3-National Herald Case: ନ୍ୟାସନାଲ ହେରାଲ୍ଡ ମାମଲାରେ ଗାନ୍ଧୀ ପରିବାରଙ୍କୁ ମିଳିଛି ବଡ଼ ଆସ୍ୱସ୍ଥି। ମନି ଲଣ୍ଡ୍ରିଂ ନେଇ ଇଡି ଚାର୍ଜସିଟ୍‌କୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ କୋର୍ଟ। ଇଡି ଡାର୍ଜସିଟ୍‌ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ରାହୁଲ,ସୋନିଆ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ଇଡି। 

4-Bhubaneswar Gang Rape Case: ଭୁବନେଶ୍ୱର ଧଉଳି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ନାବାଳିକାକୁ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା। ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତ  ବିଭୁପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ଓ କାଳନ୍ଦୀ ପାତ୍ରଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ଦୟାନଦୀ କୂଳରେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କରିଥିଲେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ । 

5- Dhanu Sankranti 2025: ଆଜି ପବିତ୍ର ଧନୁସଂକ୍ରାନ୍ତି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀଜୀୟୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପହିଲିଭୋଗ। ୮ଟା ୨୦ରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଲାଗି ହୋଇଛି ପହିଲି ଭୋଗ। ତେବେ ଭୋର ୪.୨୦ମିନିଟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଦ୍ୱାରଫିଟା ନିତି ସମ୍ପର୍ଣ୍ଣ ହେବା ପରେ ୫.୦୫ରେ ମଙ୍ଗଳଆଳତୀ ବଢିଛି। ରୋଷହୋମ , ମଇଲମ, ତଡପଲାଗି ପରେ ଅବକାଶ ଓ ବେଶ ବଢିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପହିଲିଭୋଗ ଲାଗି ହୋଇଛି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଏକମାସ ପାଇଁ ପିତ୍ରାଳୟ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଆଜିଠାରୁ ମାଆ ଯଶୋମତିଙ୍କ ହାତ ପରଷା ଖାଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଘୋଡଲାଗି ବେଶରେ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି।

6-Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ସରକାରୀ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ୍ ଓ ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ ହେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ତାଇ ଜେଇ ରତନେଶ୍ ପାଣ୍ତେ।  ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ୨୦୨୩-୨୪ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ବିଦ୍ୟୁତକରଣ ପ୍ରକଳ୍ପରୁ ପାଖାପାଖି ୯.୭ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ନିଜ ଆକାଇଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଥିଲେ।  

7-School Holiday 2026: ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା ୨୦୨୬ ବର୍ଷ  ପାଇଁ ଛୁଟି ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଆସନ୍ତା  ବର୍ଷ ରବିବାର ବ୍ୟତିତ ୮୨ଟି ଛୁଟି ହେବ।  ଏଥିରୁ ଛୁଟି ତାଲିକାରେ ଥିବା ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀ, ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ,  ଉତ୍କଳ ଦିବସ, ସ୍ବାଧିନତା ଦିବସ , ଗଣେଶ ପୂଜା, ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। 

8-Odisha Weather:ପାରଦ ବଢ଼ିଲା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ। ୧ ରୁ ୨ ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।  ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବଢ଼ିଛି ପାରଦ,କମିଛି ଶୀତ।  ଗତକାଲି ୦୫.୩୦ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ ତାପମାତ୍ରା ୧୩ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ୦୫.୩୦ ସମୟରେ ରେକର୍ଡ ତାପମାତ୍ରା ୧୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। 

9-Bengal Sports Minister Resign: ମେସିଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଭ୍ରାଟ କୁ ନେଇ ବେଙ୍ଗଲ୍ କ୍ରିଡାମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଅରୁପା ବିଶ୍ବାସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ,  ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୋଲିସ୍ ଡିଜିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। 

10- IPL 2026 Auction: ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ (IPL 2026) ପାଇଁ  ମିନି ନିଲାମି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏହା ଆବୁଧାବିରେ , ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅପରାହ୍ନ ୨ଟା ୩୦ ରୁ ନିଲାମୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ  ହୋଇଛି। । ତେବେ,ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏଥର ଆଇପିଏଲ୍ ରେ ୨ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରିକେଟର ଙ୍କ ନାଁ ଯୋଡି ହୋଇଛି । ସେମାନେ ହେଲେ ରାଜେସ୍ ମହାନ୍ତି ଓ ସ୍ବସ୍ତିକ୍ ସାମଲ୍ । ଉଭୟଙ୍କ ବେସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ରହିଛି ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 

 

 

Narmada Behera

