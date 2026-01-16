ବିଜେଡିରୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାଙ୍କ ସହ ଉପସଭାପତି,ନିପା ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇ ବସିବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନରେ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
1-NaliniPrabhaJena Suspend:ବିଜେଡିରୁ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସସ୍ପେଣ୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ନଳୀନି ପ୍ରଭା ଜେନାଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରିଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ।
2-Bjd: ବିଜେଡିରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଉପସଭାପତି ଗଣେଶ୍ବର ବରାଳ। ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ -ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ତାଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଦଳର ଉପସଭାପତି ପ୍ରତାପ ଜେନା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନିକଟରେ ପାଟକୁରା ବିଧାୟକ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର ଓ ଚମ୍ପୁଆ ବିଧାୟକ ସନାତନ ମହାକୁଡ଼ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲେ।
3-NipahVirus: ଆଜି ଅପରାହ୍ଣରେ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ନିପା ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସଚିବ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ନିପା ଭାଇରସ୍ର ସତର୍କତା ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ହେବ ଆଲୋଚନା ହେବ।
4-Odisha News: ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପଡି଼ଛି ପୂରା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। BNS ୧୬୩ ଧାରା ଲାଗୁ ହେବା ସହିତ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା। ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ଠପ୍ ହୋଇପଡିଛି। କାହିଁକିନା ଜିଲ୍ଲାର ରିଜେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ୍ ରେ ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଯୋଗୁଁ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଛି। ଫଳରେ ଏଥିରେ ୪ ପୋଲିସ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ସହ ୧୨ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାରେ ଶାନ୍ତି ଫେରାଇ ଆଣିବା ଲାଗି ପ୍ରୟାସ୍ ଜାରି ରଖିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ୍।
5-Peace Committee Meeting: ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଶାନ୍ତି କମିଟି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଡିଆଇଜି, ଏସପି, ଉଭୟ ପକ୍ଷର ବ୍ୟକ୍ତି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଉତ୍ତେଜନା ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ବୈଠକ ବସିଛି। ସହରରେ ୧୬୩ ଲାଗୁ ସହ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା ବନ୍ଦ ରହିଛି।
6-ChilikaBirdCensus: ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖରେ ଚିଲିକାରେ ହେବ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୫ଟି ରେଞ୍ଜରେ ମୋଟ ୨୨ଟି ଟିମ୍ ଗଣନା କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଆସନ୍ତା ୨୦, ୨୧ ଓ ୨୨ ତାରିଖରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା ହେବ । ୧୮ଟି ଟିମ୍ରେ ୯୦ଜଣ ବାଲୁଗାଁ ଓ ସାତପଡ଼ାରେ ଗଣନା କରିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି।
7-Nisa Moharana: ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସର ନିଶା ମହାରଣାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ଅଭିଯୋଗରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗିର ପୋଲିସ ଏକ ଟିମ୍ ସହ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ଚନ୍ଦନ ଭାଟି ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଶା ଅଶ୍ଳୀଳ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାକୁ ନେଇ ସେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ରହିଛନ୍ତି।
8-Cold Wave in Odisha: ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଜାରି ରହିଛି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଜାଡ଼। ଥଣ୍ଡାରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ଆଉ ୨ ଦିନ ରହିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏହାପରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ୨ରୁ ୪ ଡିଗ୍ରୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
9-IndiGo Disruption:ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ବିଭ୍ରାଟ ଘଟଣା। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ DGCAର କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୩ରୁ ୫ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଉଡ଼ାଣର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବାତିଲ୍ ହୋଇଥିଲେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିପାରିବେ । ୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦୁଇଟି ଟ୍ରାଭେଲ୍ ଭାଉଚର ଦେବ ଡିଜିସିଏ। ଯାହାର ବୈଧତା ୧୨ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ।
10-India's Operation Swades: ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଆଶଙ୍କା ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ହୋଇଛି। ତେହେରାନରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଇରାନ ଛାଡିବାକୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଇରାନରୁ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଥମ ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏହି ବିମାନ ଆଜି (୧୬ ଜାନୁଆରି) ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯେଉଁଥିରେ ୩୦୦ ଜଣ ଲୋକ ରହିବେ।