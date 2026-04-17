Jharkhand Encounter: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଏନ୍କାଉଣ୍ଟରରେ ୪ ନକ୍ସଲ ନିପାତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚତରା-ହଜାରିବାଗ ସୀମା ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ୧୫ ଲକ୍ଷ ପୁରସ୍କାର ଥିବା ନକ୍ସଲ ସହଦେବ ମହତୋ ସମେତ ୪ ନିହତ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଏକେ ୪୭ ସହ ବିପୁଳ ବିସ୍ଫୋରକ ଜବତ ହୋଇଛି।
Odisha News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରତ୍ନାଳଙ୍କାରର ଗଣତି ଓ ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ଚଳନ୍ତି ଓ ବାହାର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ମଣତି କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଭିତର ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ଗଣତି ତୃତୀୟ ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ହେବାରୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଆଜି ବି ଟ୍ରେଜେରୀରୁ ଦୁଇଟି ଚାବି ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଣାଯାଇ ସକାଳ ଧୁପ ପରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲା ଯାଇଛି।
Maoist: ଓଡ଼ିଶାକୁ ମାଓମୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଘୋଷଣା କଲେ ଡିଜିପି ୱାଇ.ବି ଖୁରାନିଆ। ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ରହିଛି ନଜର। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ମାଓ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିବାରୁ ଆଲର୍ଟରେ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା।
Bijay Mohapatra: ଓଡ଼ିଶା ନାଗରିକ ମଞ୍ଚରେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍। ବିଜୁ-ନବୀନ ଇନ୍ସପିରେସନାଲ ଫାଉଣ୍ଡେସନକୁ ନେଇ ଟାର୍ଗେଟ୍। ପରୋକ୍ଷରେ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କଲେ ବିଜୟ ମହାପାତ୍ର। କିଛି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଟ୍ରଷ୍ଟ କରି ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯିବେ।
ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଏହାକୁ କିପରି ସହିବୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ବିଜୟ।
Sofia Firdous: CMC ଫୁଡ୍ କୋର୍ଟ ଆବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ରାଗିଲେ ବିଧାୟିକା ସୋଫିଆ ଫିରଦୋଶ। ବାରବାଟୀ ନିକଟ ଫୁଡ୍କୋର୍ଟ ଆବଣ୍ଟନରେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ମେୟର ସୁବାସ ସିଂଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସୋଫିଆ। ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ CMC ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏସଓପିକୁ ଚିରି ଦେଲେ। ମେୟର ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ ଦୋକାନ ଘର ଆବଣ୍ଟନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
Supreme Court: ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପୱନ ଖେଡ଼ାଙ୍କୁ ପୁଣି ଶକ୍ତ ଧକ୍କା। ଆଗୁଆ ଜାମିନ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ଆବେଦନ ଖାରଜ କଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ । ଆସାମ କୋର୍ଟରେ ଜାମିନ୍ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି।ମଙ୍ଗଳବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଗୁଆ ଜାମିନ୍ ଅବଧି ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହୋଇଛି।
Biju Shraddha Divas:ବିଜୁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିବସରେ ପରୋକ୍ଷରେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍। ରାଜନୀତିରେ କିଛି ଲୋକ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଭୂମିକାରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କ୍ରମାଗତ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଅବହେଳାର ଶିକାର ହୋଇ ଆସିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
Bindusagar: ପ୍ରବାଦପୁରୁଷ ସ୍ବର୍ଗତ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଆଜି ତିରୋଧାନ ଦିବସ। ଏହି ଅବସରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପବିତ୍ର ବିନ୍ଦୁସାଗରରେ ତିଳତର୍ପଣ କରାଯାଇଛି।
Heat Wave: ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତା ୧୮ରୁ ୨୧ ସ୍କୁଲ,କଲେଜ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ପ୍ରବଳ ଖରା ଓ ଅସହ୍ୟ ଗରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଖରାଛୁଟି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ପ୍ରଶାସନ।
GT vs KKR Playing 11: ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ IPLରେ ଗୁଜରାଟ ଏବଂ କୋଲକାତା ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଜୁରାଟର ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। IPL 2026 ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଜୁରାଟର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଠିକ୍-ଠାକ୍ ରହିଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଇଟି ହାରିଛନ୍ତି। ଏହା ଗୁଜୁରାଟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରୋଇ ମ୍ୟାଚ୍।