Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3044253
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...

ଚୁଟକୀରେ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 17, 2025, 03:58 PM IST

Trending Photos

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...

1-Odisha Bird Census:ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟର ଚିଲିକା, ନଳବନ, ମଙ୍ଗଳାଯୋଡ଼ି, ହୀରାକୁଦ, ନନ୍ଦନକାନନରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।  ତେବେ, ଏହି  ଗଣନାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗ ସହଯୋଗ କରିବ। ଶିକାରୀମାନଙ୍କ ଗତିବିଧି ରୋକିବା ପାଇଁ କଡା ନଜର ରଖାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। 

2- Puri News: ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତର ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ହେବା ଘଟଣା। ଏନେଇ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଆଇନ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ଵୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର କଠୋର ଦଣ୍ତ ବିଧାନ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ପୁରୁଣା  ଆଇନ୍ ରେ  ଅନେକ ଗୁଡିଏ ଦଣ୍ତବିଧାନର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ସେଥିରେ କିଛିଟା ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ଆଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। 

3-Odisha Weather:ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀ। ପୁଣି ଖସିଲା ଝାରସୁଗୁଡା ତାପମାତ୍ରା ଆଜି ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ ସମୟରେ ୯.୬°C ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଗତ ୩ ଦିନ ଧରି ସକାଳ ୫ଟା ୩୦ ରେ ତାପମାତ୍ରା ୧୦°C ଉପରେ ରେକର୍ଡ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁଣି ୧୦°C ତଳକୁ ଖସିଛି ତାପମାତ୍ରା । ୧୦ସହରରେ ୧୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ କିମ୍ଵା କମ୍ ଛୁଇଁଲା ପାରଦ। ୫.୭ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ସେମିଳିଗୁଡା ସବୁଠୁ ଥଣ୍ତା ସହର ବୋଲି ଆକଳନ ହୋଇଛି। 

Add Zee News as a Preferred Source

4-Deogarh Shutdown: ଜିଲ୍ଲା ମହିଳା ଏକତା ମଞ୍ଚ ଏବଂ ଯୁବ ଏକତା ମଞ୍ଚ ଦ୍ୱାରା ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିବା ୧୨ ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଯୋଗୁଁ ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଧାରଣ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବ୍ୟାହତ ହୋଇଛି। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଦାବି କରି ପୁରୁଣା ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ।

5-Indian High Commission: ଢାକାରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନକୁ ଏକ ଧମକ ମିଳିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଭାରତ ସରକାର ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନରଙ୍କୁ ସମନ କରିଛନ୍ତି। ତଥାପି କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଧମକ ଦିଆଯାଇଛି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ବିଜୟ ଦିବସ ପାଳନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ବିଷୟରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୌଣସି ବୟାନ ଦେଇନାହାଁନ୍ତି।

6-Puri News:ଆଜି (ବୁଧବାର) ପୌଷ କୃଷ୍ଣ ତ୍ରୟୋଦଶୀ ତିଥି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିବା ପହୁଡ଼ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ । ଏଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭୋଗମଣ୍ଡପ ଭୋଗ ଶେଷ ହେବାପରେ ଆପାତତଃ ଅପରାହ୍ନ ଘ.୪.୦୦ ଟିକା ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଘ.୭.୦୦ ଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏନେଇ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।

7-Work From Home: ପ୍ରଦୂଷଣର ବଳୟ ଭିତରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରାଜଧାନୀରେ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଚେଷ୍ଟାର ଆଖି ଦୃଶିଆ ଫଳାଫଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପରିବେଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜିନ୍ଦର ସିଂ ଶିରସା ମଙ୍ଗଳବାର ଏକ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରି ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ସହ ସରକାରଙ୍କ ଅସଫଳତା ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି 'ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି ୯-୧୦ ମାସ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଶେଷ କରିପାରିବ ତାହା ଅସମ୍ଭବ'।

8-Winter Session:ଦେଶରେ ୨ ହଜାର କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନକୁ ଦୁର୍ଘଟଣାମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ରେଳଲାଇନ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ ଏବେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇନପାରେ। ଏ-ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ। ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଦେଶରେ ସ୍ୱଦେଶୀ କବଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସଂସଦରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ । 

9-Ollywood producer Rabindra mohan sahoo passes away: ପୁଣି ଓଡି଼ଆ ସିନେ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଜଣାଶୁଣା ସିନେ ପ୍ରଯୋଜକ ରବିନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ସାହୁ। ୮୧ ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି।  ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଓଡିଆ ସିନେ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି କହିଲେ ଅତୃକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ବରର ଘରୋଇ ହସପିଟାଲରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିଲା। ହେଲେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜି ସକାଳ ୭ଟା ୪୫ ମିନିଟ୍ ସମୟରେ ସେ ଆଖି ବୁଝିଛନ୍ତି। ରବିନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଖବର  ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ରଞ୍ଜିତ ସାହୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। 

10-R. Sridhar Sri Lanka Fielding Coach: ୨୦୧୪ ରୁ ୨୦୨୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତର ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଆର.ଶ୍ରୀଧର ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀ-ମାର୍ଚ୍ଚରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଶେଷ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ ରହିବେ।
........................................

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...
IPL 2026
କିଏ ଏହି ସାର୍ଥକ ରଞ୍ଜନ? ମାତ୍ର ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ KKR କିଣିବା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା କାହାଣୀ...
Ramakrishnan Sridhar
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଏହି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଶିକ୍ଷକକୁ ନିଜ ଦଳର ଫିଲ୍ଡିଂ କୋଚ୍ କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
Ollywood News
Ollywood News: ଓଡିଆ ସିନେ ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର, ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଯୋଜକ
Indian High Commission
ଢାକାରେ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନକୁ ଧମକ, ବାଂଲାଦେଶୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସମନ କଲେ ସରକାର