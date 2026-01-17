Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3077585
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today: ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ କୁ ଉଦଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ,ଆଜିଠାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ କୁ ଉଦଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ,ଆଜିଠାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ କୁ ଉଦଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ,ଆଜିଠାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 17, 2026, 04:03 PM IST

Trending Photos

Top 10 News Today: ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ କୁ ଉଦଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ,ଆଜିଠାରୁ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-VandeBharat Sleeper Train: ଦେଶକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ ମିଳିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମାଲଦାରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ -ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଟ୍ରେନ ହାଓଡ଼ାରୁ ଗୌହାଟି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହସ୍ତାକ୍ଷର କରିଥିଲେ, କବିତା ପାଠ କରିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ।

2-Mahanadi Dispute: ଛତିଶଗଡ଼ ଯିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମହାନଦୀ କମିଟି।ବୈଠକ ପରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓଙ୍କ ସୂଚନା। ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ଓ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ଗସ୍ତ କରିବ କମିଟି। ତା ପୂର୍ବରୁ ୨୩ ତାରିଖରେ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ବସିବ । ନିଷ୍କର୍ସ ଆଧାରରେ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପକ୍ଷ ରଖିବେ ସରକାର। ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୭ ତାରିଖରେ ମହାନଦୀ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି। ଛତିଶଗଡ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଟ୍ରିବୁନାଲଙ୍କ ନିକଟରେ ପକ୍ଷ ରଖିବେ ସରକାର। 

3-SubCollectorSuspension:ନିଶାଙ୍କ ଅଶ୍ଲୀଳ ଡାନ୍ସ ଦେଖି ହରଡଘଣାରେ ବାବୁ। ଛତିଶଗଡ଼ରେ ବାବୁଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ନିଶାଙ୍କ ଅଶ୍ଳୀଳ ନାଚ ଦେଖିବା। ନିଶାଙ୍ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆଇଟମ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସକୁ ବସି ଦେଖୁଥିବା ଗରିଆବନ୍ଦ ଜିଲ୍ଲା ମେନପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତୁଳସୀଦାସ ମାରକାମାଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ।

Add Zee News as a Preferred Source

4-Bus Service:ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ବ୍ଲକ୍‌ରୁ ଜିଲ୍ଲା ହେଡ୍‌କ୍ୱାର୍ଟରକୁ ଆସିବାକୁ ନେଇ ବିବାଦ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍‌ ସେବା ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ଦାବି। ଆସନ୍ତା ୨୩ ସୁଦ୍ଧା ଦାବିର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଚେତାବନୀ। ସୂଚନା ଦେଲେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ। ସମାଧାନ ନହେଲେ ୨୪ରୁ କଟକରେ ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ବସ୍‌ ବନ୍ଦ ରହିବ।

5-FIR:ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍‌ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ ନାଁରେ କଏଦୀ ଚମ୍ପଟ୍‌ ନେଇ ଜେଲରଙ୍କ FIR। ୨ ବିହାରୀ କଏଦୀ ଖସିଯିବା ଘଟଣା ଉଠାଇ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। ଏନେଇ ଅଧୀକ୍ଷକ ସୁଜିତ ରାଉଳଙ୍କ ନାଁରେ ଜେଲର ସନ୍ତୋଷିନୀ ଦାଶଙ୍କ FIR। ଚୌଦ୍ବାର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ FIR କଲେ ସନ୍ତୋଷିନୀ, ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବା ସହ ଜେଲ୍‌ ଇନ୍‌ ଆଉଟ୍‌ ରେଜିଷ୍ଟରକୁ ମୋ ଦସ୍ତଖତକୁ ଜାଲ୍‌ କରି ବଦଳାଯାଇଛି।

6-Doctors Protest: କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସପିଟାଲ୍ ରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା। ପ୍ରତିବାଦରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ୍ଧିଲେ ଜୁନିଅର ଡାକ୍ତର। ଶନିବାର ଭୁବନେଶ୍ୱରର PGIMER ଏବଂ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର ଡାକ୍ତରମାନେ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯିବା ଘଟଣାକୁ ବିରୋଧ କରି ନୀରବ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି।

7-Sundergarh Communal Clash:ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ୨ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟଣାରେ ୬ ଗିରଫ। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ୬ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ରିଜେଣ୍ଟ ମାର୍କେଟ୍‌ରେ ଗୋଷ୍ଠୀସଂଘର୍ଷ ମାମଲାରେ ଗିରଫ। ଆଜି ଦୋକାନ ବଜାର ଖୋଲା ରହିବା ସହ ସ୍କୁଲ୍‌, କଲେଜ ଖୋଲିଛି। 
ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ କ୍ୟାମ୍ପ୍‌ ସହ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଜାରି ରହିଛି। 

8-ED Raids: ଶେରଗଡ଼ର ଠିକାଦାରଙ୍କ ଘରେ ED ରେଡ୍। ୨.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ୨୫ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍‌ ସହିତ ୨.୫ କୋଟି ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ। ଏକାଧିକ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଗାଡ଼ି ସହ ଚୋରା ମଦ କାରବାରର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲା। ବାଲିଘାଟ ସହିତ ୨ଟି କ୍ରସର ଉପରେ ରେଡ୍‌ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା। ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୃପାସିନ୍ଧୁ ମୁଦୁଲି  ନାଁରେ ସବୁ ଖଣିର କାଗଜପତ୍ର ଥିବା ସୂଚନା। ରାଜ୍ୟ ବାହାରର ଲିଙ୍କ୍ ଖୋଳତାଡ଼ ପାଇଁ ୬ଟି ଟିମ୍ ଗଠନ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।

9-Bill Gates On AI: କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (AI) ଏବେ କେବଳ ବୈଷୟିକ ବିଦ୍ୱାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇ ରହିନାହିଁ ବରଂ ଏହା ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ପାଲଟିଛି। ଚାଟବଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା, ଶିକ୍ଷା, ସଫ୍ଟୱେର୍ ବିକାଶ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁକିଛିରେ AI ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ତଥାପି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଗତି ଅନେକ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଚିନ୍ତିତ କରିଛି। ଏପରି ଜଣେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ହେଉଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ। ଯିଏ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ବୟାନରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ AI ର ପୂର୍ବ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅପେକ୍ଷା ସମାଜ ଏବଂ ଚାକିରିକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

10-Hockey India League:ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ଲିଗ୍ (HIL)ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ୧୭ ଅକ୍ଟୋବରଠାରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରକଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପୁରୁଷ ହକି ଇଣ୍ଡିଆଲିଗରଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ହୋଇଛି। ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଦଳ ରାଜଧାନୀରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଙ୍ଗଲ ଟାଇଗର୍ସଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହରିକେନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଘରୋଇ ଦଳ କଳିଙ୍ଗଲାନ୍ସର୍ସଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀଏସଜିପାଇପର୍ସମଧ୍ୟରେ ମୁକାବିଲା ହେବ। ଏହିମ୍ୟାଚ୍ପାଇଁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସମାଗମ ହେବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି।

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News Today: ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ସ୍ଲିପର ଟ୍ରେନ୍ କୁ ଉଦଘାଟନ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ,ଆ
Spirit Release Date
Spirit Release Date: ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପ୍ରତୀକ୍ଷାର ଅନ୍ତ, ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଫିଲ୍ମ 'ସ୍ପିରିଟ୍'ର ରି
Doctors Protest
Doctors Protest: କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଘଟଣା,ପ୍ରତିବାଦରେ କଳା ବ୍ୟାଚ୍ ପିନ
Bill Gates
AI କୁ ନେଇ ଭୟଙ୍କର ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ବିଲ୍ ଗେଟ୍ସ
Odia News
ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀକୁ ବଡ଼ ସଫଳତା! ୨ ନକ୍ସଲ ନିହତ