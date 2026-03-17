Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3144231
Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today: କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେଲେ ୩ ବିଧାୟକ,କାବୁଲରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେଲେ ୩ ବିଧାୟକ,କାବୁଲରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 17, 2026, 04:00 PM IST

Trending Photos

Top 10 News Today: କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେଲେ ୩ ବିଧାୟକ,କାବୁଲରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-Odisha Congress: କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ପାଇଁ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବନ ହୋଇଛନ୍ତି ୩ ବିଧାୟକ। ସେମାନେ ହେଲେ,ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗ, ସୋଫିଆ ଫିର୍ଦ୍ଦୋଶ ଓ ରମେଶ ଜେନା।  ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିଲମ୍ବିତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦଳର ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ନେଇଛି ଏହି ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। 

2-Congress: କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ କଟକ ନଗର ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ଗିରିବାଳା ବେହେରା। ଦଳ ବିରୋଧି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବାରୁ କଂଗ୍ରେସ ତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରିଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସର ଶୃଙ୍ଖଳାଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁଜିତ ପାଢୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

3-Congress Letter: ସେପଟେ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବନ ହେବା ପରେ ୩ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆସନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲା କଂଗ୍ରେସ। କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କାଡାମ ଲେଖିଥିବା ଚିଠି ଅନୁସାରେ 'ଆପଣଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଦାସରଥୀ ଗୋମାଙ୍ଗୋ, ଶ୍ରୀମତୀ ସୋଫିସ୍ ଫିରଦୌସ୍ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ରମେଶ ଜେନାଙ୍କୁ ୧୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ କ୍ରସ୍ ଭୋଟିଂ ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ ହେବା ହେତୁ ସେମାନେ ଆଉ ଗୃହରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଦଳର ଅଂଶ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ଲେଖିଛନ୍ତି।

Add Zee News as a Preferred Source

4-SCB Medical Fire Tragedy: କଟକ ବଡ଼ ମେଡିକାଲ୍ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ ଘଟଣାରେ ୧୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏନେଇ ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ତଥା ବିଜେଡ଼ି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ନବୀନ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କ ସରକାର ଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଘରୋଇ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ତତ୍‌କାଳୀନ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତେଣୁ ଆଜିର ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୈତିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ  ପରିବାରକୁଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ୨୫ ଲକ୍ଷ ବଦଳରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧି ଦଳ ନେତା ନବୀନ୍ ।

5-LPG e-KYC: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଛି ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ। ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଓଡି଼ଶା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖିନ ହେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ,ଏ-ହାରି ଭିତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର(ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ) ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସମସ୍ତ ଘରୋଇ ଏଲପିଜି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଆଧାର ଆଧାରିତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ e-KYC ପୂରଣ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହୋଇଛି। 

6-Light Rain And Thunderstorms: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଖରା ବର୍ଷାର ଲୁଚକାଳି ଖେଳ। IMD ରାଜ୍ୟର ଆଠଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆଜି ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଆଗାମୀ ତିନି ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ବିଜୁଳି ଏବଂ ଝଡ଼ ପବନ ହେବ। ୩୦-୪୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟାରେ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ୟେଲୋ  ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା,କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି ଏବଂ ନୂଆପଡା। 

7-LPG tanker Nanda Devi: ଦେଶରେ ଏଲପିଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ହର୍ମୁଜ ଦେଇ LPG ଗ୍ୟାସ୍ ନେଇ ପହଞ୍ଚିଲା ଭାରତାୟ ଜାହାଜ ନନ୍ଦାଦେବୀ। ଆଜି ଏହା ୪୬,୫୦୦ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ରୁ ଅଧିକ LPG ବହନ କରୁଥିବା ଜାହାଜ ଭାରତରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଯାହା ଦ୍ବାରା ଦେଶରୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହେବ।

8-Afghanistan: ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ରାଜଧାନୀ କାବୁଲରେ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍। ଗତ ରାତିରେ କାବୁଲର ଏକ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବିମାନ ଆକ୍ରମଣରେ ୪୦୦ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

9-Dilip Ray:ରାଜ୍ୟସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ରାଜ୍ୟସଭାର ନବ ନିର୍ବାଚିତ ସାଂସଦ ଦିଲୀପ ରାୟ। ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। 

10-Odisha Sports News: ଆରମ୍ଭ ହେବ ପାରାଦୀପ କ୍ରିକେଟ ଲିଗ୍ (ପିସିଏଲ୍) ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍। ଆଇପିଏଲ୍ ଭଳି ପାରାଦୀପ ରେ ଦୀର୍ଘ ୩ବର୍ଷ ଧରି ପିସିଏଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହୋଇ ଆସୁଛି । ଚଳିତ ଥର ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ତାରିଖ ଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ ୧୨ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାରାଦୀପ ଏନ୍ଏସି ଖେଳ ପଡିଆରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ୍। ପିସିଏଲ୍ ର ଏହି ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ କ୍ରୀକେଟ୍ ଲିଗ୍ ପାଇଁ ପାରାଦୀପ ମଧୁବନ ସ୍ଥିତ କ୍ରୀକେଟ୍ ପଡିଆ ରେ ସମସ୍ତ ଆୟୋଜନ ଶେଷ ହୋଇଛି। 

 

About the Author
author img
Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
