Top 10 News Today: ପୁଣି ଏସସିବିରେ ଅଘଟଣ,ଏଣିକି ବିମାନରେ ୬୦% ସିଟ୍‌ ମାଗଣାରେ ବାଛିପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-Fire In SCB Non Trauma Care: ପୁଣି ଏସସିବିରେ ଘଟିଲା ଅଘଟଣ। ନନ୍-ଟ୍ରମା କେୟାରରେ ସର୍ଟସର୍କିଟ୍ରୁ ଜଳିଗଲା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବୋର୍ଡ। ହେଲେ, ଅଘଟଣ ପୂର୍ବରୁ ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଛନ୍ତି ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ। ନନ୍-ଟ୍ରମା କେୟାରରେ ଶତାଧିକ ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି।
2-Odisha Investment: ସିଙ୍ଗଲ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥରିଟି ବୈଠକରେ ୨୩ଟି ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। ରାଜ୍ୟକୁ ୪ ହଜାର ୫୦୦ କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଆସିବ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ। ୧୦ ହଜାର ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
3-Maoist Arrested: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ୨ ହାର୍ଡକୋର୍ ମାଓବାଦୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ଲାତେହାର ଜଙ୍ଗଲରେ ଚଢ଼ାଉ କରି କାବୁ କରିଛି ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଭାକୋପା ମାଓ ସଙ୍ଗଠନର ଜୋନାଲ କମାଣ୍ଡର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଭୂୟାଁ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଥିଲା ୧୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ବବୁଲ ରାମ ପାଇଁ ୨ ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
4-BJB College: ବିଜେବି କଲେଜ ହଷ୍ଟେଲରେ ଛାତ୍ର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଛି। ବିଜେବି କଲେଜର ଅଶୋକ ହଷ୍ଟେଲ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକର ହଷ୍ଟେଲ ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଘଟିଛି। ଘଣ୍ଟାଏ ଧରି ହଷ୍ଟେଲ ପରିସରରେ ଚାଲିଥିଲା ପଥର ମାଡ଼।
5-PM Narendra Modi:ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଅବସର ନେଉଥିବା ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିଛନ୍ତି।
ରାଜନୀତିରେ କୌଣସି ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ନାହିଁ। ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନରେ ନିରନ୍ତର ଯୋଗଦାନ ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
6-Passenger Rights:ଏଣିକି ବିମାନରେ ୬୦% ସିଟ୍ ମାଗଣାରେ ବାଛିପାରିବେ ଯାତ୍ରୀ। ଏନେଇ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ସମାନ PNRରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀ ଏକାଠି ବସିପାରିବେ।
7-Dara Singh Case: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାରା ସିଂ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ପକ୍ଷ ରଖିଲେ AG ପୀତାମ୍ବର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଦଣ୍ଡ କୋହଳ ପାଇଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରିଭ୍ୟୁ ବୋର୍ଡ ତର୍ଜମା କରୁଛି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ମେ ୧୩ ତାରିଖରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶୁଣାଣି ନେଇ ଦିନ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି।
8-Israel Iran War: ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ମୁଣ୍ତ ଗଡୁଛି। ଇରାନ ଆର୍ମିର ବିଗ୍ ବସ୍ କୁହାଯାଉଥିବା ଅଲ୍ଲୀ ଲାରିଜାନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ମୁର୍ତାଜା ଏବଂ ଡେପୁଟି ଅଲିରଜା ବାୟତଙ୍କ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଅଲି ଲାରିଜାନି ତେହେରାନର ଉପକଣ୍ଠରେ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଥିଲା। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନେତା ଖାମେନିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଇରାନ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ।
9-Odisha Weather Update: ରାଜ୍ୟରେ ୫ ଦିନ ଯାଏଁ ଜାରି ରହିବ ଝଡ଼ବର୍ଷା। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ପବନ ସମ୍ଭାବନା। ଆଜି ପାଇଁ ୬ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି ହୋଇଛି।
10-LPG Cylinder Booking Number: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦେଶରେ ଏବେ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ତିଆନ୍ ଅଏଲ୍'ଏକ୍ସ'ରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛି ଯେ,"ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ ଏଲପିଜି ସଙ୍କଟ ଲାଗି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତି ବୁଝି ପାରୁଛୁ ଯେ, ଗ୍ରାହକମାନେ ଗ୍ୟାସ୍ ରିଫିଲ୍ ବା ସିଲିଣ୍ତର ଆଗୁଆ ବୁକିଂ ବହୁତ୍ ଜଲଦି କରି ପକାଉଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ର ଚାହିଦା ବଢୁଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଏଠାରେ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ, ଗ୍ୟାସ୍ ରିଫିଲ୍ ବା ବୁକିଂ ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ କରନ୍ତୁ, ଘରେ ନେଇ ଗଚ୍ଛିତ ନ ରଖନ୍ତୁ...ନାହିଁ। ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ଆତଙ୍କିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।"