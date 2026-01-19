Top 10 News Today: ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ,ଷ୍ଟାର୍ଟଅପରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଙ୍କ୍‌ ଖସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Advertisement
Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 19, 2026, 04:07 PM IST

1-Dolphin Census:ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ଚିଲିକାରେ ଡଲଫିନ୍ ଗଣନା। ତିନି ଦିନ ଧରି ଗଣନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିବ। ଚିଲିକାର ୧୮ଟି ରୁଟରେ ବାଲୁଗାଁ ଓ ସାତପଡ଼ାରେ ଗଣନା କରାଯିବ। ଗଣନା ପାଇଁ ମୋଟ ୧୮ଟି ଟିମ ଗଠନ କରାଯାଇଛି।

2-Krushi Odisha 2026: ଓଡ଼ିଶାର କୃଷି ମହାକୁମ୍ଭ କୃଷି ଓଡ଼ିଶା ୨୦୨୬ ୨୧ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଉଦଘାଟନ କରିବେ। ଉଦ‌ଯାପନୀରେ ଯୋଗ ଦେବେ ରାଜ୍ୟପାଳ କେ.ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟି। ଏନେଇ ମତ୍ସ୍ୟ ଓ ପ୍ରାଣୀସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି। ବରମୁଣ୍ଡା ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ କୃଷି ମହାକୁମ୍ଭ ଆୟୋଜିତ ହେବ।

3-Golden Bow: ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଉକେଲାରୁ ବାହାରିଥିବା କୋଦଣ୍ଡ। ଉତ୍ତରପାର୍ଶ୍ବ ମଠରେ ପହଞ୍ଚିଛି ୨୩୫ କେଜିର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଧନୁ ଓ ତୀର।ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା ପରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଅଭିମୁଖେ କୋଦଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା। ଦିନ ୧୧ଟା ୧୫ରେ ବିରାଟ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରିକ୍ରମା କରାଯିବ। ତେବେ, ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଧନୁ ତୀରଟି ୫ଟି ଧାତୁରେ ନିର୍ମିତ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ  ସେବାୟତ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ,ମଠାଧୀଶ ଓ ଭକ୍ତମାନେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସେବାୟତ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି।

4-Ayushman Bharat:'ଆୟୁଷ୍ମାନ' ଯୋଜନା ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଆସନ୍ତା ୩ ଦିନରେ ହେବ।'ଆୟୁଷ୍ମାନ' ଚିନ୍ତନ ଶିବିରରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଡ ସମ୍ପର୍କିତ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଖୁବଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କର କାର୍ଡ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ'। 

5-Shreemayee Mishra: ବିଜେଡିକୁ ପୁଣି ଶ୍ରୀମୟୀ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏ-ଥର ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦଳର ସଭାପତିଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ   ପୋଷ୍ଟ କରିବା ସହ ଓ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ,୨ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ଦଳରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରି "ଅନୁଶାସନ"ର ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି।

6-Start-Up-Ranking: ଷ୍ଟାର୍ଟ-ଅପରେ ଓଡ଼ିଶାର ରାଙ୍କ୍‌ ଖସିବା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ପୂର୍ବ ସରକାରଙ୍କୁ ଦୋଷ ଲଦିଲେ (MSME)ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ। ଏହି ରିପୋର୍ଟ ୧ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୩ରୁ ୩୦ ନଭେମ୍ବର ୨୦୨୪ର କହିଲେ। ବିଜେପି ୨୦୨୪ ଜୁନ ୧୨ ରେ ସରକାରକୁ ଆସିଥିଲା,ବିଜେପି ସରକାରକୁ କେବଳ ଏହି ସମୟରେ ୬ମାସ ମିଳିଥିଲା,ରାଙ୍କ୍‌ କେମିତି ବିଜେପି ସରକାର ୬ ମାସରେ ଖସାଇ ଦେଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 

7-Earthquake Today: ସୋମବାର ସକାଳେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ୨.୮ ତୀବ୍ରତାର ଏକ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଯାହା ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭୂମିକମ୍ପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର (NCS) ଅନୁଯାୟୀ, ଭୂମିକମ୍ପ ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮.୪୪ ରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଉତ୍ତର ଦିଲ୍ଲୀରେ ୫ କିଲୋମିଟର ଗଭୀରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିଲା। ସେପଟେ, ସୋମବାର ଦିନ ଲେ-ଲଦାଖରେ ଏ-କ ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ସକାଳ ୧୧:୫୧ ସମୟରେ ଭାରତର ଲେହ-ଲଦାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା ୫.୮ ଥିଲା। ଜାତୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ ଭୂମିକମ୍ପର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ୩୬.୭୧° ଉତ୍ତର ଏବଂ ୭୪.୩୨° ପୂର୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଏହାର ଗଭୀରତା ୧୭୧ କିଲୋମିଟର ଥିଲା। 

8-Odisha Weather Report:ରାଜ୍ୟରେ ବଢୁଛି ପାରଦ,କମୁଛି ଶୀତ। ଆଜି ୧୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ତଳେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ପ୍ରମୁଖ ସହରର ତାପମାତ୍ରା।  ଫୁଲବାଣୀ ୬.୮, ରାଉରକେଲା ୭.୫, ଝାରସୁଗୁଡା ୮.୪ ,ନବରଙ୍ଗପୁର ୯ ,ଭବାନୀପାଟଣା ୯.୫ ,କେନ୍ଦୁଝର ୯.୫  ଓ ଅନୁଗୁଳ ୯.୬ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି। ଚଳିତବର୍ଷ ସୂର୍ଯ୍ୟାଙ୍କର ଉତ୍ତରାୟଣ ଗତି ଆରମ୍ଭ ପରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ରେ ରବିବାର ୩୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ପାରଦ 

9-Train Accident: ସ୍ପେନରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ୨ଟି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଉଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ପରସ୍ପର ସହ ଧକ୍କା ହେବା ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଏତେ ଭୟଙ୍କର ରହିଥିଲା ଯେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ରେନ ଲାଇନଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ଓଲଟି ପଡିଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୦ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଏବଂ ୭୦ ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। 

10-ChipsPacket: ଜୀବନ ସହ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଚିପ୍‌ସ କମ୍ପାନୀ। ବେପାର ବଢାଇବା ପାଇଁ ଚିପ୍‌ସ ପ୍ୟାକେଟ୍‌ ଭିତରେ ଛୋଟ ଖେଳନା, ବେଲୁନ ଆଦି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ପୂରାଇ ପିଲାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଉଛି। ତଣ୍ଟିରେ ଲାଗିଯିବାରୁ ୨ ମାସରେ ୩ରୁ ଅଧିକ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ୫ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ବାରମ୍ବାର ଘଟୁଥିବାରୁ ଏବେ ଲୋକେ ‘ଚିପ୍‌ସ ପ୍ୟାକେଟ’ରେ ଯମ ରହିଥିବା ପିଲାଙ୍କୁ କହି ଡରାଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।

