Top 10 News Today: ନୂଆପଡ଼ାରେ ମିଳିଛି ହୀରା ଖଣିର ସନ୍ଧାନ, ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ୮୮ ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Trending Photos
1-Bibhuti Bhushan Jena Reation on Diamond Mines: ଖଣି ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା ଆଜି ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୀରା ଏବଂ ସୁନା ସମେତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଥିବା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି, ନୂଆପଡ଼ା କାଲମିଦାଦର ଠାରେ ହୀରାପଥର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଜୁନାଗଡ଼ ବ୍ଲକ୍ ହୀଞ୍ଜିଳିବାହାଲ-ଜିଲିଙ୍ଗିବାର ଠାରେ ମାଣିକ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି।
2-Bibhuti Bhushan Jena Reation on Gold Mines: ସେହିପରି, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ରିଆମାଲ ବ୍ଲକର ଆଡାସ-ରାମପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ, ତମ୍ବା-ବାହକ ଖଣିଜ, ଗ୍ରାଫାଇଟ୍, ନିକେଲ ଏବଂ ସୁନା ଥିବା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ମଦନସାହି-କାଞ୍ଜିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ତମ୍ବା ଖଣି ସହିତ ସୁନା ଗଚ୍ଛିତ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି। କେଉଁଝର ବଂଶପାଳ ବ୍ଲକର ଗୋପୁର-ଜଲଡିହି ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁନା ଭଣ୍ଡାର ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
3-Assam Assembly Election 2026: ଆସାମ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପିର ୮୮ ଜଣିଆ ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା ହୋଇଛି। ଜାଲୁକବାରୀ ନିର୍ବାଚନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲଢ଼ିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ଵଶର୍ମା । ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କଲା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଟି।
4-Assistant Teacher suspended in Bhubaneswar:ଭୋଟର ତାଲିକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଫେଜ୍-୨ ହାଇସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ରଶ୍ମୀ ସାହୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଚଞ୍ଚଳ ରଣା ନିଲମ୍ବନ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀ ଭାବେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ ଦିଆଯାଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
5-Odisha Weather Update: ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ପ୍ରଭାବ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆକଳନ କରିଛି। ଆଜି ୧୦ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। କଟକ ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
6-Kendrapara News: କେନ୍ଦ୍ରାପଡା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ ମ୍ୟୁନିସପାଲିଟିର ୧୦ ନଂ ୱାର୍ଡରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ଭୋଜି ବେଳେ ଡାଲମାରୁ ବାହାରିଲା ମଲା ସାପ। ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଉପଖଣ୍ଡସ୍ତରୀୟ ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ମେଡିକାଲ୍ରେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ୪୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।
7-SCB Fire Tragedy: SCBରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଘଟଣା। ଉନ୍ନୟନ କମିଶନରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଟିମ୍ର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଛ। ଏହି ଟିମରେ
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଓ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଇଆଇସି ରହିଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିଶମ ଆଇଜି, କଟକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି।
8-Stock Market: ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟରେ ଆଜି ହାହାକାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମାତ୍ର ୧ ଘଣ୍ଟାରେ ନିବେଶକମାନେ ପ୍ରାୟ ୭.୬ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ହାରାଇଛନ୍ତି। BSE ସେନସେକ୍ସ ୧,୫୪୮.୮୫ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୫,୧୫୫.୨୮କୁ ପହଞ୍ଚିଛି। NSE ନିଫ୍ଟି ୫୦ ୪୫୮.୩୫ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୩,୩୧୯.୪୫ରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।
9-Hindu Nav Varsh 2026: କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ହିନ୍ଦୁ ନବବର୍ଷ ଚୈତ୍ର ମାସର ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ପ୍ରତିପଦ ତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ, ଚୈତ୍ର ନବରାତ୍ରୀର ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶରେ, ଏହାକୁ ଉଗାଡ଼ି ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, ଏହାକୁ ଗୁଡି ପଡ଼ୱା ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ନବବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ, ଲୋକମାନେ ଫୁଲ ଶୁଭ ବସ୍ତୁ ସହିତ ନିଜ ଘରକୁ ସଜାନ୍ତି।
10-Kerala High Court: କୌଣସି ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ମହିଳାଙ୍କ ଚରିତ୍ରକୁ ଆକ୍ଷେପ କରି ହେବନି କିମ୍ବା ଚରିତ୍ରକୁ ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ହେବନି। ନଚେତ୍ ଏହା ଏକ ପ୍ରକାର ସାମାଜିକ ହିଂସା ବୋଲି ଧରାଯିବ। ମାଲାୟଲମ୍ ଫିଲ୍ମ ଅଭିନେତ୍ରୀ ଶ୍ୱେତା ମେନନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦାୟର ହୋଇଥିବା ଏକ ଏଫଆଇଆରକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ସମୟରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସି.ଏସ୍. ଡିଆସ୍ ଏହି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି।