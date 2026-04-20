Top 10 News Today: କଟକରେ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Trending Photos
1-Odisha News:ଆଜି ପବିତ୍ର ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା। ଏ-ହି ଅବସରରେ କଟକ ସ୍ଥିତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି । ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ,ପୂଜା ଓ ହୋମଯଜ୍ଞ ହେବା ଅକ୍ଷିମୁଠି ଅନୁକୂଳ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହା ସହ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୃଷକ ଦିବସ ସମାରୋହ ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସି-ଏମ୍ କିଷାନ ଖରିଫ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।
2-President Droupadi Murmu: ଆସନ୍ତାକାଲି ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତ। ଏ-ନେଇ ସଜେଇ ହୋଇଛି ପୂରା ଇସ୍ପାତ ନଗରୀ ରାଉରକେଲା। ଏ-ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି ହେବା ସହ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ରାଉରକେଲା ଏୟୋରପୋର୍ଟ ପାଖ ପଡିଆରେ ହେବ ବିରାଟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ୪ଟି ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବା ସହ ନୂତନ ଟ୍ରାଇବାଲ୍ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ,ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ ଓ ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ୍ ଓ କମାଣ୍ତ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଉଦଘାଟନ କରିବେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେ ୩ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
3-Odisha Weather Update:ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। ବାହାରାକୁ ଆସିଲେ ଦେହମୁହଁ ଜଳିଲା ପରି ଲାଗୁଛି। ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି ଅଧା ଓଡ଼ିଶାର ତାପମାତ୍ରା। ଉପକୂଳ ସହ ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ପାଖାପାଖି ସପ୍ତାହେ ଯାଏଁ ଲାଗି ରହିବ ଏ-ଭଳି ସ୍ଥିତି।ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୪୩.୩ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆଜି ବିଶେଷକରି, ୯ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।
4-Japan Earthquake: ଜାପାନରେ ବଡ଼ ଭୂକମ୍ପ ଝଟ୍କା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ଯାହାର ତ୍ରିବତା ୭.୪ ରହିଛି। ସୁନାମୀ ନେଇ ଜାରି ହେଲା ଆଲର୍ଟ। ୩ ମିଟର ଉଚ୍ଚତାର ଲହଡ଼ି ଆସିବା ନେଇ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଟୋକିଓ-ଆଓମୋରୀ ମଧ୍ୟରେ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
5-Jagatsinghpur Early morning School: ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସକାଳ ସାଢ଼େ ୬ରୁ ୯ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ୍ ଚାଲିବ।
ଏନେଇ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ତାତି ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
6-Jammu Kashmir Bus Accident: ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା । ଏଥିରେ ୧୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆଉ ୧୬ ଆହତ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାମନଗର-ଉଧମପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଶହେ ଫୁଟ୍ ତଳକୁ ଖସିଲା ବସ୍।
7-Crude Oil Price Hike: ହର୍ମୁଜ ରେ ଅଶାନ୍ତି ପରେ ତେଲ ଦର ହେଲା ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ପ୍ରାୟ ୭ ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବ୍ୟାରେଲ୍ ପିଛା ୯୦.୩୩ ଡଲାରରୁ ୯୬.୮୮ ଡଲାରକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
9-South Korean President: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସୋମବାର (୨୦ ଏପ୍ରିଲ, ୨୦୨୬) ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି ଜାଏ-ମ୍ୟୁଙ୍ଗଙ୍କ ସହ ଏକ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ, ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଲି, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ କିମ୍ ହାଇ-କ୍ୟୁଙ୍ଗଙ୍କ ସହିତ, ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀର ରାଜଘାଟରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
9-Agniveer:INS ଚିଲିକାରେ ଆଉ ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ମୃତ ଅଗ୍ନିବୀର ହେଲେ ବିହାର ଭୋଜପୁର ଅଞ୍ଚଳର ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ଦିନକ ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ୟୁ, ବାଲୁଗାଁ ଥାନାର ଦ୍ବାରସ୍ଥ ହେଲେ ମୃତକଙ୍କ ବାପା। ଗତ ୮ରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଜଣେ ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କ ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା।
10-Today IPL Match 20 April 2026: ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଅଘଟଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ଏବଂ ଛଅ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ୍ରେ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି।