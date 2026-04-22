Top 10 News Today: ପହଲଗାମ୍ ହାମଲାରେ ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କଲେ ମୋଦୀ,ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ଖବର

1-PM Narendra Modi on Pahalgam Attack: ପହଲଗାମ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣକୁ ପୂରିଲା ବର୍ଷେ। ପ୍ରଥମ ବାର୍ଷିକୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପୀଡିତମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ କେବେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଆତଙ୍କବାଦ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇବ ନାହିଁ। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ଘୃଣ୍ୟ ଯୋଜନା କେବେବି ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।
2-Iran:ଓମାନ ଉପକୂଳ ନିକଟରେ ଇରାନ୍ ନୌସେନା ଆକ୍ରମଣ କରିଛି। ଓମାନ ଉପକୂଳ ଠାରୁ ୨୭ କିମି ଦୂରରେ ଅତର୍କିତ ଗୁଳିମାଡ଼ ହୋଇଛି। ମାଲବାହୀ ଜାହାଜ ଉପରକୁ ଇରାନ୍ ନୌସେନାର ଗୁଳିମାଡ଼ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
3-School Holiday 2026: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠୁ ୨୫ ତାରିଖ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ରହିବ। ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟାଫ୍ ସକାଳ ୬ଟା ୩୦ରୁ ୧୦ଟା ୩୦ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲରେ ରହିବେ।
4-Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲର ସେକ୍ସନ ଅଫିସର୍। ଅଢ଼େଇ ହଜାର ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ସେକ୍ସନ ଅଫିସର୍ ଅନୀତ ଗୁରୁ। ଜିଏନଏମ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଠାରୁ ଲାଞ୍ଚ ନେବାବେଳେ ଧରାପଡ଼ିଲେ।
5-Odisha News: ଜନଗଣନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିବା ସହ ଗାଡି଼ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ କାମାକ୍ଷାନଗର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ, ତହସିଲଦାର ଓ ଏସଡିପିଓ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତି ଓ ତାଙ୍କର ୨ ପୁଅ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି।
6-Scb:ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଏସସିବି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲର ହେମାଟୋଲୋଜି ବିଭାଗରେ ଛାତର ଏକ ଅଂଶ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏରେ ରୋଗୀ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନେଇ ନୂତନ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।ଏ-ଥିରେ କେହି ଆହତ କିମ୍ବା ମୃତାହତ ହୋଇନାହାଁନ୍ତି। କାରଣ ଭୁଶୁଡ଼ିବା ସମୟରେ କୌଣସି ରୋଗୀ କିମ୍ବା ପରିଚାରକ ସଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିଲେ।
7-Rath Yatra 2026: ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ହୋଇଛି ରଥକାଠ ଅନୁକୂଳ। ମଙ୍ଗଳବାର ରଥ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରଥମ ଦିନ ଥିଲା। ନିର୍ମାଣକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାନ ରହିଛି ମୋଟ୍ ୨୪ ଜଣ। ତିନିରଥ ମହାରଣା ସେବକ ୧୦ ଜଣ,ତିନିରଥ ଭୋଇ ସେବକ ୬ ଜଣ, ତିନିରଥ କରତୀ ସେବକ ୪ ଜଣ,ତିନି ରଥ କମାର ସେବକ ୩ ଜଣ,ରଥ ଖଳା ସହାୟକ(ପାଣି ବାଲା ଜଣେ) ରହଥିଲେ।
8-School Vacation Period Extended: ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ । ଜଳୁଛି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ଏନେଇ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ହିଟ୍ ୱେଭ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ତେବେ, ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍ ଛୁଟି ଅବଧି କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ୨୪ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ପୂର୍ବରୁ ୨୦ ଏପ୍ରିଲ୍ ରୁ ୨୨ ଏପ୍ରିଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା।
9-Odisha Heatwave: ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି । ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବରର ତାପମାତ୍ରା। ଦିନ ୨ଟା ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ରାଜଧାନୀ ତାପମାତ୍ରା ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ୪୪.୪ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ୪୩.୨, ହୀରାକୁଦ ୪୩, ରାଉରକେଲା ଓ ଭୁବନେଶ୍ବର ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି।
10-Today IPL Match 22 April 2026: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) 2026 ର 32ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକାନା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହା IPL 2026 ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସର ସପ୍ତମ ମ୍ୟାଚ୍। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ସେମାନେ ଚାରୋଟି ହାରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟ୍ସ IPL 2026 ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛନ୍ତି। ରିଷଭ ପନ୍ତଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ସେମାନଙ୍କର ପରାଜୟ ଧାରା ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।