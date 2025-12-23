Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...
1-Jitan Ram Manjhi's Explosive Claim: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଜିତନ ରାମ ମାଞ୍ଝି ତଥା HAM(S) ଦଳର ନେତା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଏବଂ ବିଧାୟକ କମିଶନ ନିଅନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏହା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୟାଜୀରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଷଣ ଦେଇ ମାଞ୍ଝି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ତାଙ୍କ କମିଶନ ଟଙ୍କା ଅନେକ ଥର ଦଳକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ପାଣ୍ଠିକୁ କାର କିଣିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
2-Mahanadi Water Dispute:ମହାନଦୀ ଜଳ ବିବାଦ ମାମଲା। ଉପ-ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂହଦେଓଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ବୈଠକ। ଓଡ଼ିଶା-ଛତିଶଗଡ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟିରେ ସବୁ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିବାରୁ ସମାଧାନ ବାଟ ଫିଟିବା ଆଶା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଗଠିତ କମିଟିରେ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରତିନିଧି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି।
3-NaxalSurrender:ମାଲକାନଗିରିରେ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ନିକଟରେ ୨୨ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ହିଂସା ଛାଡ଼ି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ନକ୍ସଲଙ୍କ ନାଁରେ ଥିଲା ୨ କୋଟିର ପୁରସ୍କାର।
4-OdishaVigilance: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଆୟ ବହିର୍ଭୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ OSCSC ଲିମିଟେଡ୍ ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ରବୀନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ସମ୍ପତ୍ତି ଜବତ ହୋଇଛି।
5-Road Accident in Daringibadi: ଦାରିଙ୍ଗିବାଡି଼ରେ ପରିବା ବୋଝେଇ ମିନିଟ୍ରକ୍ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ଫଳରେ ଚାଳକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ହେଲଫର ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। କୁହୁଡ଼ି ପାଇଁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ପ୍ରାଥମିତ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଭୋର୍ ସମୟରୁ ପରିବା ବୋଝେଇ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଟି ଦାରିଙ୍ଗିବାଡି଼ ଥାନା ଦଣ୍ତିମା ଗାଁ ନିକଟରେ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ଗଛକୁ ଧକ୍କା ଦେବାରୁ, ଦୁର୍ଘଟଣାଗସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଫଳରେ ମିନି ଟ୍ରକ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଚାଳକ ଚାପି ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ହେଲଫରଙ୍କୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି।
6- Road Accident in Subarnapur: ବିନିକାରେ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ଏନଏଚ୍ ୧୨୬ରେ ଏକ ପିକ୍-ନିକ୍- ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ସାଧପାଲ୍ଲୀ ଗାଁ ନିକଟରେ ଏକ ଟ୍ରାକ୍ଟର ସହ ପିକନିକ୍ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଛି। ସାଧପାଲ୍ଲୀ ରାଇସମିଲ୍ ନିକଟରେ, ପିକନିକ୍ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ଧାନ ବୋଝେଇ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ପଛପଟୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି। ଫଳରେ ବସ୍ ରେ ଥିବା ୨୦ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ବସ୍ ଟି ବରଗଡରୁ ସୋନପୁର୍ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।
7-Christmas Preparation in Bbsr: ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଓ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସହରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି ହେବ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଓ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ୧୫ ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ ରହିବେ। ଏନେଇ ପ୍ରେସ୍ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୋଲିସ କମିଶନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଭିତରେ ଜିରୋ ନାଇଟ୍ ସେଲିବ୍ରେସନ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ସାଧା ପୋଷାକରେ ପୋଲିସ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
8-Humane Sagar Death Case Update: ପ୍ରସିଦ୍ଧ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ହ୍ୟୁମାନ୍ ସାଗରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପାଖାପାଖି ଦେଢମାସ୍ ବିତାଲାଣୀ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଥିଲା , ଏହା ଏକ ପ୍ରୟୋଜିତ ଷଡଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମାଆ ଶେଫାଳୀ ସୁନା। ଏନେଇ ସେ କଟକର ମର୍କତ ନଗର ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଛନ୍ତି। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଙ୍କ ମାଆ ଶେଫାଳି ସୁନାଙ୍କ ଆଧାରରରେ ପୋଲିସ୍ ରୁଜୁ କରିଛି ମାମଲା। ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଯିବା ସହ ଥାନାରେ ପଚରା ଉଚରା କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କଟକ -ଏ-ଡିସିପି ଅମରେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ତା।
9-India-Bangladesh Tensions: ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାରତର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଅନେକ ସହରରେ ବିଶାଳ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଉଛି। ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିଶନ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ବହିଷ୍କୃତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏକ ବୟାନ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏହି ଘଟଣାର କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
10-ICC rankings Latest Update: ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ମଙ୍ଗଳବାର ୨୩ ଡିସେମ୍ବରରେ ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନମ୍ବର-୧ ସ୍ଥାନ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଷ୍ଟାର ଓପନର ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କୁ ସଦ୍ୟତମ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ପଡିଛି। ସେ ନମ୍ବର-୧ ODI ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନର ମୁକୁଟ ହରାଇଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଅଧିନାୟିକା ଲୌରା ୱୋଲଭାଡ୍ଟ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନାଙ୍କଠାରୁ ସିଂହାସନ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି।