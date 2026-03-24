Top 10 News Today: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ,ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today: ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାକୁ ବୋମାରେ ଉଡ଼ାଇ ଦେବାକୁ ଧମକ,ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 24, 2026, 04:05 PM IST

1-Delhi Assembly: ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ସକାଳେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିବା ନେଇ ଧମକ ମିଳିବା ପରେ ରାଜଧାନୀରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଧମକ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସରକାରୀ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ଧମକପୂର୍ଣ୍ଣ ଇମେଲ୍ ସକାଳ 7:28 ରେ ବିଧାନସଭାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ,ଦ୍ୱିତୀୟ ଇମେଲ୍ ବିଧାନସଭା ବାଚସ୍ପତି ବିଜେନ୍ଦର ଗୁପ୍ତା ସକାଳ 7:49 ରେ ପାଇଥିଲେ। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ସେ ଏପରି ଧମକ ପାଇଛନ୍ତି।

2-Supreme Court of India: ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ SC ମାନ୍ୟତା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆଜି(ମଙ୍ଗଳବାର) ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ, ଶିଖ ଧର୍ମ କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।ବିଚାରପତି ପି.କେ.ମିଶ୍ର ଏବଂ ଏନ.ଭି. ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତିର ମାନ୍ୟତା ହରାଇବ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଆନ୍ଧ୍ର ପ୍ରଦେଶ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। 

3-Lalu Yadav: ଜମି ବଦଳରେ ରେଲୱେ ଚାକିରି ମାମଲାରେ ଲାଲୁ ଯାଦବଙ୍କୁ ଝଟ୍‌କା ଲାଗିଛି। ମାମଲା ଖାରଜ ପାଇଁ ଲାଲୁ କରିଥିବା ପିଟିସନ୍‌ ଖାରଜ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ପିଟିସନ୍‌ର ମେରିଟ୍‌ ନ ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଖାରଜ କରିଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ। ଆବେଦନର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ କାରଣ ନାହିଁ କହିଲେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ରବିନ୍ଦର ଦୁଦେଜା ।

4-Weather Update: ଏବେ ଉପରମୁହାଁ ପାରଦ। ଅସହ୍ୟ ହେଲାଣୀ ତାତି। ଦିନ ୧୦ଟା ପରେ ଘରୁ ବାହାରିବା ହୋଇଯାଉଛି ମୁସ୍କିଲ୍। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଦିନ ଦିନ ପ୍ରବଳ ଗରମ ହେବ। ଏହା ପରେ, ବଦଳିବ ପାଗର ମିଜାଜ୍। ୨୭ ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।ବିଶେଷକରି, କେନ୍ଦୁଝର, ରାୟଗଡ଼ା,ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ୍ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ତେବେ, ଆଗାମୀ ୩ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଅଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 

5-Odisha Crime: ଥାନା ଭିତରେ ରକ୍ତରଞ୍ଜିତ ସଂଘର୍ଷ। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚାଲିଲା ଗୋଇଠା ବିଧା ଆଉ ମାଡ଼। ଖୋଦ୍ ଭୁବନେଶ୍ବର ସ୍ଥିତ ଚନ୍ଦକା ଥାନା ପରିସରରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଲେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଜଣେ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କ ଦୁଇ ପତ୍ନୀ ଓ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ପୁରୁଣା ବିବାଦ ନେଲା ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଗତ ୨୧ ତାରିଖରେ ଏହି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏମିତି ବଢ଼ିଲା ଯେ କଥା ହଣାକଟା ଯାଏଁ ଯାଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ନ୍ୟାୟ ଦେଉଥିବା ପୋଲିସ ଆଗରେ ହିଁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ।

6-Bhubaneswar News: ଭୁଲ୍ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ନାବାଳକ ଜୀବନ। ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସପିଟାଲରେ  ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଛି। ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭୁଲ୍‌ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗୁଁ ନାବାଳକର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ,ଟାଙ୍ଗୀ କାଳୁପଡା ଗାଁର ସାଇ ନାମକ ଜଣେ ନାବାଳକ ଗତକାଲି ଦିନ ସାଇକେଲ୍ ଚଳାଉଥିଲେ। ହେଲେ,ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ତ ବୁଲାଇବାରୁ ସେ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ତ ମେଡିକାଲ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ହସପିଟାଲ୍-କୁ ପରିବାର ଲୋକେ ଆଣିଥିଲେ। ସେଠାରେ କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। 

7-Hormuz Strait: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ଆସିଲା ଏକ ଖୁସି ଖବର। ଏଲପିଜି ନେଇ ଆସୁଥିବା ଜଗ୍‌ ବସନ୍ତ ଓ ପାଇନ ଗ୍ୟାସ୍‌ ଜାହାଜ ହର୍ମୁଜ ଟପିଛି। ଦୁଇ ଜାହାଜରେ ୯୨ ହଜାର ୬୧୨ ମେଟ୍ରିକ୍‌ ଟନ୍‌ LPG ଆସୁଛି । ଆସନ୍ତା ୨୬ରୁ ୨୮ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ପୋର୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 

8-West Asia Crisis:ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ ରଖିଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ପର ଠାରୁ ୩ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାର ଭାରତୀୟ ଫେରିଲେଣି। କେବଳ ଇରାନରୁ ପ୍ରାୟ ୧ ହଜାର ଭାରତୀୟ ଫେରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୭ ଶହ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି। 

9- EPF: ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟ ସଂସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକରେ କେତେ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ପ୍ରତିଶତ ଶ୍ରମିକ ତ‌ଥା କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟନିଧ୍ ପାଣ୍ଠି ଜମା ବା EPF, ESI ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଇନଗତ ସୁବିଧାର ଅର୍ନ୍ତଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । କେତେ ପ୍ରତିଶତ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଯାଏଁ ଏ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଦିଆଯାଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏସବୁ ସୁବିଧା କରିବା ସକାଶେ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ରାମ ସିଂଖୁଣ୍ଟିଆ କହିଥିଲେ ଯେ, ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ଶ୍ରମ ଦପ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧ ନିରୀକ୍ଷଣ ତ‌ଥା ପଞ୍ଜିକରଣ ତଥ୍ୟ ମୁତାବକ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମୋଟ ୩,୮୯,୫୪୦ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି । 

10-Maoist Surrender: ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍‌ ମାଓ ନେତା ଶୁକ୍ରୁ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାଓନେତା ଶୁକ୍ରୁ ସହ ଆଉ ୪ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇ ନାହିଁ। 

