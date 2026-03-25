Top 10 News Today: ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍‌ର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ୨ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 25, 2026, 04:02 PM IST

Top 10 News Today: ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ୍‌ର ଅଭାବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲା ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ, ୨ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେବ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-Petroleum Ministry: ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ମହଜୁଦ ରହିଛି।  ଏନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍‌ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ -ତେଣୁ  ପେଟ୍ରୋଲ କିମ୍ବା ଡିଜେଲ୍‌ ପାଇଁ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍‌ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କି ତୈଳ ଦର ବୃଦ୍ଧି ହେବା ନେଇ ଭୟଭିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। 

2-Odisha Assembly: ବିଧାନସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି ଶ୍ୱେତପତ୍ର। ୨୦୨୫ରେ ଅପରାଧୀକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନେଇ ଏହା ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇଛି।୨୦୨୫ରେ ୨,୨୯,୮୮୧ଟି ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି,ଧର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅପରାଧ ମଧ୍ୟରେ ୨୯୯୪ଟି ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି।  ସମୁଦାୟ ମାମଲାରୁ ୧,୫୫,୨୨୩ଟି ମାମଲାରେ ଦୋଷାରପ ଫର୍ଦ୍ଦ ଦାଖଲ ହୋଇଛି। 

3-Kharif Paddy:ଆଉ ୭ ଦିନ ପରେ ଶେଷ ହେବ ରାଜ୍ୟରେ ଖରିଫ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏବେ ବି ୧ ଲକ୍ଷ ୬୩ ହଜାର ଚାଷୀ ଟୋକନ୍‌ ପାଇ ବିକିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଏନେଇ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ।

4-Odisha Plus Two Result 2026: ଆଜି  ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ  ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ। (ସିଏଚଏସଇ) ପରିଚାଳିତ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ପରୀକ୍ଷା ଶେଷ ହେବ। ପରୀକ୍ଷା ସରିବା ମାତ୍ରେ ଖାତାଦେଖି ଶିଘ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡିଛି ସିଏଚଏସଇ(CHSE)। ସିଏଚଏସଇ(CHSE)ର  ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ  କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ୍ ୨ ତାରିଖରୁ  ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୨ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରେ ଖାତା ଦେଖା ହେବ। ମେ ମାସରେ ପରୀକ୍ଷା ଫଳ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।  ସିଏଚଏସଇର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଯୁକ୍ତ ୨ ଖାତା ଦେଖା ଉଭୟ ଅଫଲାଇନ୍ ଓ ଅନଲାଇନ୍ ରେ ହେବ।

5-Ratna Bhandar: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି । ଏନେଇ ଟିମ ସଦସ୍ୟ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି।  ଦିନ ୧୨ ଟା ୯ରେ ଥିବା ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଗଣତି ମଣତି ଟିମ ସଦସ୍ୟ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସିଂହ ଦ୍ଵାର ସମ୍ମୁଖରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କଲେ ପ୍ରବେଶ। ଶ୍ରୀ ମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ,ପୁରୀ ଜିଲାପାଳ, ଏ-ସପି, ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଅଧକ୍ଷ ଜଷ୍ଟିସ ବିଶ୍ବନାଥ ରଥ, ସୁପରଭାଇଜର ଟିମ ଓ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲିଙ୍ଗ ଟିମ ସଦସ୍ୟ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର। 

6-Cyber Fraud: ଦିନକୁ ଦିନ ବଢି ଚାଲିଛି ସାଇବର ଠକେଇ। ୧୨.୩୩ କୋଟିର ସାଇବର ଠକେଇ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ କୋଲକାତାରୁ ଗିରଫ ହୋଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ରାହୁଲ ଜୟସ୍ବାଲକୁ କୋଲକାତାରୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ରାଇମ୍‌ବ୍ରାଞ୍ଚ୍‌। ହ୍ବାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ବିଶ୍ବାସ ଜମାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ହଡ଼ପ କରିଥିଲେ। ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। 

7-Census Training: ଜନଗଣନା ଟ୍ରେନିଂ ସମୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ହୋଇଛି। ଚିଠି ଲେଖି ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ମାଟ୍ରିକ ଖାତା ଦେଖୁଥିବା ଶିକ୍ଷକ। ମୂଲ୍ୟାୟାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ପରେ ଜନଗଣନା ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ ହୋଇଛି। ଏ-ପ୍ରିଲ୍‌ ୨ ପରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବାକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। 

8-Hormuz: ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଇ ପାକିସ୍ତାନୀ ଜାହାଜକୁ ଛାଡ଼ିଲାନି ଇରାନ୍। ଅନୁମତି ନ ଥିବା କହି ଫେରାଇ ଦେଇଛି IRGC ନ୍ୟାଭି। ହର୍ମୁଜକୁ ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁମତି ଦରକାର କହିଲା (IRGC)ଇସଲାମିକ୍ ରିଭୋଲ୍ୟୁସନାରୀ ଗାର୍ଡ କର୍ପସ।

9-LPG Rumour: ଏଲପିଜି (LPG) ରିଫିଲ୍‌ ବୁକିଂ ସମ୍ପର୍କିତ ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆ ଗୁଜବରେ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍‌ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୪୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ LPG ରିଫିଲ୍‌ ବୁକିଂ ହେଉଥିବା ବେଳେ ସହରାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ୨୫ ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ LPG ରିଫିଲ୍‌ ବୁକିଂ ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। 

10-Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସରେ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ବାବୁ। ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଅଫିସ୍ ଅଡ଼ିଟର୍ ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ ରଥଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍। ୪ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରା ପଡିଲେ ଅଡ଼ିଟର ଅମ୍ବିକା ପ୍ରସାଦ୍ ରଥ।

