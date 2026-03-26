Top 10 News Today: ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍‌ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ,ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସ୍ଥଳ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-LPG: ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ ଯୋଗାଣକୁ ନେଇ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ରଖିଲେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଓ ତୈଳର ଅଭାବ ନାହିଁ। ହୋଟେଲ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବା ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ର ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ଯୋଗାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ଅଛୁ। ଏବଂ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇ ନାହିଁ।
2-Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi to visit Odisha: ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିବେଦୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୭ ରୁ ୨୯ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନି ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏହି ୩ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ ଏବଂ ଗୋପାଳପୁର ଗସ୍ତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
3-No Salary Hike:ବିଧାନସଭାରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ନେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ବିଧାନସଭା ସଚିବଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଗୃହର ସବୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ଚିଠି ହୋଇଛି। ସଂସଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଠାରୁ ଏନେଇ ନୋଟିସ୍ ଆସିଥିବା ଜଣାଇଲେ। ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ବିଲ୍ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପାଇଁ ସଂସଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହିଁଥିବା ଅବଗତ କରିଛନ୍ତି।
4-Odisha Excise Policy: ୨୦୨୬-୨୦୨୯ ନେଇ ଆସିଲା ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତି। ୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୬ରୁ ୩୧ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୯ ଯାଏଁ ଅବକାରୀ ନୀତି ଲାଗୁ ହେବ। ତ୍ରୈବାର୍ଷିକ ଅବକାରୀ ନୀତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଅବକାରୀ ଶୁଳ୍କ ଉପରେ ୦.୫% ଡି-ଆଡିକ୍ସନ ସେସ୍ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ। ନୂଆ ଅବକାରୀ ନୀତିରେ ମଦକୁ କ୍ଷତିକାରକ ପଦାର୍ଥ ଭାବେ ସ୍ୱୀକାରକରାଯାଇଛି।
5-Odisha Vigilance: ପୁଣି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଡହ ଜଳସେଚନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଏସଡିଓ ପଞ୍ଚୁ ବେହେରାଙ୍କ ଘର ଅଫିସ୍ ସମେତ ୫ ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି।
ତାଙ୍କ ଘରୁ ମିଳିଲା ନଗଦ ୧୮ ଲକ୍ଷ ୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା।
6-Rain Alert: ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ। କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବଢୁଛି ତାତି। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବିଓ୍ବେଟ୍ ପରିସ୍ଥିତି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ, ଏହି ତାତିରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଆଶ୍ବସ୍ତି ମିଳିପାରେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖି ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖି ବର୍ଷା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ଆଗାମୀ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବଢିପାରେ। ହେଲେ,ବୁଧବାର ଦିନ ୭ ଜିଲ୍ଲା ବାଲେଶ୍ବର,ଭଦ୍ରକ, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ମାଲକାନଗିରି, ରାୟଗଡା ଓ କୋରାପୁଟ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା କିଛି ସ୍ଥାନରେ ହୋଇଥିଲା। ହେଲେ ଆଜି(ଗୁରୁବାର)ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଛି। ସେହି ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ହେଲା କେନ୍ଦୁଝର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, କୋରାପୁଟ୍, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି ଓ ଗଞ୍ଜାମ।
7-Free Train Travel: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବୀରତ୍ୱ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିବା ସୈନିକ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ବଡ଼ ଉପହାର। ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ନୂତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ, ସ୍ଥଳସେନା, ବାୟୁସେନା ଏବଂ ନୌସେନାର ବୀରତ୍ୱ ପଦକ ବିଜେତାମାନେ ଏବେ ଲାଇଫ୍ ଟାଇମ୍(Lifetime Rail Pass) ଟ୍ରେନରେ ଜୀବନବ୍ୟାପୀ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ରେଲୱେ ଦେୟମୁକ୍ତ ଯାତ୍ରା ସୁବିଧା ଯୋଗାଇବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି। ବିଜେତାମାନେ ବିଶେଷକରି, ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ,(2 AC)(AC ଚେୟାର୍ କାର୍)ରେ ଆଜୀବନ ମାଗଣା ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି।
8-Bus Accident:ବାଂଲାଦେଶରେ ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା। ଦୌଲଦିଆ ଫେରି ଟର୍ମିନାଲ ନିକଟରେ ନଦୀକୁ ଖସିଲା ବସ୍। ଏଥିରେ ୨୩ରୁ ଅଧିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏବଂ ଏକାଧିକ ନିଖୋଜ ରହିଛନ୍ତି। ତେବେ,ବସ୍ରେ ପ୍ରାୟ ୫୦ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
9-Petrol Price: ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ହର୍ମୁଜ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ବନ୍ଦର ପ୍ରଭାବ ସାରା ଦେଶରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମେ, ସରକାର ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡରର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। ଏବେ, ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରର ତୈଳ କମ୍ପାନୀ ନାୟାରା ଏନର୍ଜି ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘୋଷଣା କରିଛି। ନାୟାରା ଏନର୍ଜି ପେଟ୍ରୋଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ₹୫.୩୦ଏବଂ ଡିଜେଲର ମୂଲ୍ୟ ଲିଟର ପିଛା ₹୩ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଆଜିଠାରୁ ନୂତନ ମୂଲ୍ୟ ଲାଗୁ ହୋଇଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ, ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
10-Barabati StadiumT20 Match: ଖେଳପ୍ରେମୀଙ୍କ ଲାଗି ବଡ଼ ଖବର। ଡିସେମ୍ବର ୨୪ରେ ବାରବାଟୀରେ ଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଟି-୨୦ (T-20) ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଏନେଇ BCCI ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।