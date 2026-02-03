Advertisement
Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 03, 2026, 03:55 PM IST

1-President Droupadi Murmu Odisha Visit: ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। ଆଜି ଯାଜପୁର ଓ ବାଲେଶ୍ୱର ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେଠାରେ FM ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ କ୍ୟାମ୍ପସର ସମାବର୍ତ୍ତନ ଉତ୍ସବରେ ହୋଇଛନ୍ତି ସାମିଲ୍। ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି଼ କରାଯାଇଛି।  

2-Mukhyamantri Kanya Bibaha Yojana: ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନ୍ୟା ବିବାହ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ଗଞ୍ଜାମ ସ୍ଥିତ ମାଆ ତାରାତାରିଣୀ ପୀଠରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ଏହି ଉତ୍ସବରେ ୨୦୦ ବର-କନ୍ୟାଙ୍କ ସାମୁହିକ ବିବାହ ଆୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା।  ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିବାହ ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟୟ କରିବେ ୬୦ ହଜାର ଟଙ୍କା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 

3-Vigilance Raid: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଲେ ମାଲକାନଗିରି ସଦର ମହକୁମା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ପରବେଶ୍ ପ୍ରସାଦ୍ ନାୟକ୍। ଏବଂ ଜେଇଇଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଭଞ୍ଜ କିଶୋର ସ୍ବାଇଁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ଏକ ଇଟା କମ୍ପାନୀକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗୀକରଣ କରିବା ନେଇ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ମାଗିଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ଟଙ୍କା ନେଉଥିବା ସମୟରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ମାଡି଼ ବସିଥିଲା। 

4-SupremeCourt Reaction On Meta and WhatsApp: ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ଏବଂ ମେଟାକୁ କଡ଼ା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଆଜି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ହ୍ୱାଟସଆପ୍‌ର ୨୦୨୧ ଗୋପନୀୟତା ନୀତି ଉପରେ ଏକ ଶୁଣାଣି ହୋଇଥିଲା। CJI ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି,ଯଦି ଆପଣ ଆମର ସମ୍ବିଧାନକୁ ପାଳନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଭାରତ ଛାଡିଦିଅନ୍ତୁ । ଆମେ କୌଣସି ନାଗରିକଙ୍କ ଗୋପନୀୟତାକୁ ବିପଦରେ ପକାଇବାକୁ ଦେବୁ ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମ୍ କୋର୍ଟ ରାୟଙ୍କୁ ନାଗରିକମାନେ ସ୍ବାଗତ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। 

5-Puri News: Juli Rani Panda ଫେସବୁକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଓ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟରକୁ ଆସିଛି ବୋମା ଓ ଗୁଳିରେ ଉଡାଇ ଦେବାର ଧମକ। ଏମିତିକି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ଶୁଭାଶିଷ ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ମାଡର ଧମକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଆସିଛି। ତେବେ ଏହି ଜୁଲୁ ରାଣି ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଫେସବୁକ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଏହି ମେସେଜ ଆସିଛି। ୨୪ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ମେସେଜ ଆସିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ ଜୁଲୁରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ଫେସବୁକ ଆକାଉଣ୍ଟର ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଲିଫ୍ଟରେ ବିବେକାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାମକ ଜଣେ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ରହିଛନ୍ତି। ବିବେକାନନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଫେସବୁକରେ ବିଜେଡି ନେତା ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ ଓ ବିଜେଡିର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଫଟୋ ରହିଛି।

6-Parliament Budget Session2026:୮ ସାଂସଦକୁ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ୍‌ କରାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତିଙ୍କୁ ପୋଡିୟମକୁ କାଗଜ ଫିଙ୍ଗି ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ୍‌  ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ବେଳେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କ ବିବାଦୀୟ ମନ୍ତବ୍ୟରୁ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଓ କାଗଜ ଫିଙ୍ଗା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। 

7-Rahul Insists On China:ସଂସଦରେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା ରାହୁଲଙ୍କୁ ନେଇ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଅଭିଭାଷଣ ଉପରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ବେଳେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚୀନ ଉପରେ ରାହୁଲ କହିବାକୁ ଜିଦ୍‌ କରିବାରୁ ଅଚଳାବସ୍ଥା ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ପୂର୍ବତନ ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ଏକ ଅପ୍ରକାଶିତ ପୁସ୍ତକର ଅଂଶକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।କାଲିଠାରୁ ରାହୁଲ ଜିଦ୍‌ରେ ଅଟଳ ରହିବାରୁ ଗୃହରେ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏନେଇ ଲୋକସଭା ଚାଲିପାରୁ ନଥିବାରୁ ଗୃହକୁ ମୁଲତବି କରିଛନ୍ତି ବାଚସ୍ପତି। 

8-India-US Trade Deal Explained: ଭାରତ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଚାଲିଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଆଲୋଚନାରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ମିଳିଛି। ଫେବୃଆରୀ ୨ତାରିଖରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଭାରତ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।  ଯେଉଁଥିରେ ପାରସ୍ପରିକ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ, ଆମେରିକୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇଁ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସମେତ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସହଯୋଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି।

9-Dalai Lama: ତିଦ୍ଦତର ଧର୍ମଗୁରୁ ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ ମର୍ଯ୍ୟଦାଜନକ ଗ୍ରାମି ଆଓ୍ବାର୍ଡ ଲାଗି ମନୋନୀତ କରାଯାଇଛି।  ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଡିଓ ବୁକ୍ ଏବଂ ଷ୍ଟୋରୀ ଟେଲିଂ ରେକର୍ଡିଂ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ମନୋନୟନ କରାଯାଇଛି। ୯୫ଟି ବର୍ଗରେ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ।  ଏହି ଖବର  ପାଇବା ପରେ,  ଦଲାଇ ଲାମା ଏକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିଛନ୍ତି।  ଏହା ତଦ୍ଧତୀୟ ମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ  ସ୍ବକୃତୀର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ ସେ ଏହା ବିଚାର କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି।  ଏହା ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ବକୁ  ଆହୁରି ବଢାଇ ଦେଇଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି।  ଦଲାଇ ଲାମାଙ୍କୁ  ଗ୍ରାମୀ ଆଓ୍ବାର୍ଡ଼ ପ୍ରଦାନକୁ ଚୀନ୍  ବିରୋଧ କରିବା ସହ ଏହା ପ୍ରଦିବାଦ୍ କରିଛି। ଦଲାଇ ଲାମା ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁ ନୁହଁନ୍ତି ବୋଲି ଚୀନ୍ କହିଛି। 

10-NationalParaArchery: ଓଡ଼ିଶାର ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜ ପାୟଲ ନାଗ୍‌ଙ୍କୁ ୨ଟି ପଦକ ମିଳିଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ୭ମ ଜାତୀୟ ପାରା ତୀରନ୍ଦାଜି ଚାମ୍ପିୟନସିପ୍‌ରେ ସଫଳତା। ୫୦ ମିଟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦୂରତା ବର୍ଗରେ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଲେ ପାୟଲ। ଏବଂ ୫୦ ମିଟର କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଅଲିମ୍ପିକ୍ସ ରାଉଣ୍ଡରେ କାଂସ୍ୟ ପଦକ ହାସଲ୍ କରିଛନ୍ତି। 

