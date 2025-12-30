Advertisement
Top 10 News Today: ନୂଆବର୍ଷକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି଼, ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ ମାମଲା ସହ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର...

ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର...

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 30, 2025, 04:03 PM IST

1-New Year 2026 SecurityUpdate-1: ଦିନକ ପରେ ନୂଆବର୍ଷ। ଏନେଇ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବଳୟରେ ରହିବ ପୁରୀ ସହର। ସମଗ୍ର ପୁରୀ ସହରକୁ ଜଗିବେ ୭୦ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ୍ ଫୋର୍ସ। ଏନେଇ ପୁରୀ ଏସପିଙ୍କ ପ୍ରେସମିଟ୍ ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

2-New Year 2026 SecurityUpdate-2:ପୁରୀରେ ନୂଆବର୍ଷରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ୧୫୨ଟି ଓ ବାହାରେ ୧୯୨ଟି ସିସିଟିଭି ଲାଗିଛି। ସିଂହଦ୍ଵାର ଦେଇ ପ୍ରବେଶ ଓ ଅନ୍ୟ ୩ ଦ୍ଵାରରେ ପ୍ରସ୍ଥାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାର୍କେଟ ଛକ ଠାରୁ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏନେଇ ପୁରୀ ଏସପି ପ୍ରତୀକ ସିଂଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

3-Tata Power: ଟାଟା ପାୱାର ବିରୋଧରେ ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା ଦାୟର ହୋଇଛି। ସ୍ମାର୍ଟ ମିଟର ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ଜମାକୁ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି। ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଦାବିରେ ଦାୟର ହେଲା ଜନସ୍ୱାର୍ଥ ମାମଲା।

4-Mamata Banerjee Slams BJP Leaders: ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜନୀତି ପୁଣି ଥରେ ଉଷ୍ମ ହୋଇଛି। କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ରାଜ୍ୟର ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ସରକାରକୁ "ଭୟ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତିର ଶାସନ" ଚଳାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସୀମାରେ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଜମି ଆବଣ୍ଟନରେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାଁନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଜବାବରେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କେବଳ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିନଥିଲେ ବରଂ ବିଜେପି ନେତାମାନଙ୍କୁ ମହାଭାରତର ଚରିତ୍ର ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଦୁଃଶାସନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି।

5-Raihan Vadra and Aviva Baig's Engagement: କଂଗ୍ରେସ ମହାସଚିବ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପୁଅ ରେହାନ ଭଦ୍ରାଙ୍କ ନିର୍ବନ୍ଧ ହୋଇଛି। ରେହାନ ଅଭିଭା ବେଗଙ୍କ ସହ ନିର୍ବନ୍ଧ କରିଛନ୍ତି। ଯାହାଙ୍କ ପରିବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ରୁହନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରେହାନ ଏବଂ ଅଭିଭା ଗତ ସାତ ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପରିଣତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

6-Humane Sagar Death Case: ହ୍ୟୁମାନ ସାଗର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏକ ଅପଡେଟ୍। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଆଗୁଆ ଜାମିନ ଆବେଦନ କଲେ ଅର୍ପିତା ଓ ସୋମେଶ। ସୋମେଶ, ଅର୍ପିତାଙ୍କ ସହ ୯ ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ହ୍ୟୁମାନଙ୍କ ମାଆ ଏତଲା କରିଛନ୍ତି। ଏତଲା ଆଧାରରେ ମାମଲା କରି ତଦନ୍ତ କରୁଛି ମର୍କତ ନଗର ପୋଲିସ

7-Odisha Weather: ଓଡିଶାରେ ଜାରି ରହିଛି ଶୀତର ଲହରୀଘନ କୁହୁଡିର ଚାଦରରେ ଅଧା ଓଡିଶାଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କୁହୁଡି ଯୋଗୁଁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦୂରତା ୮୦୦ ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୫୦୦ ମିଟର ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି

8-Bus Accident: ଏମିତିବି ଆସେ ମୃତ୍ୟୁ । କେହି କିଛି ଭାବିବା ପୂର୍ବରୁ ଓଲଟପାଲଟ ହୋଇଯାଏ ସବକିଛି । କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ଚୁନା ହୋଇଯାଏ ସବୁ ସ୍ବପ୍ନ। ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୭ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୧୨ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତିମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଷ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଓ ମହିଳା ୨ ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆହତଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ମେଡିକାଲ୍ ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ୍ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ତର ଆଲମୋରା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଭୟଙ୍କର ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

9-Entertainment News: ୨୬ ବର୍ଷିୟ ଟିଭି ଅଭିନେତ୍ରୀ ନନ୍ଦିନୀ ସିଏମ୍ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ସେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହେବା ପରେ କଳା ଜଗତରେ ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳି ଯାଇଛି। ତେବେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ନା ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି । ପୋଲିସ୍ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

10-England 2026 T20 World Cup Squad: ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ଫେବ୍ରୁଆରୀରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଏଥର ଏହା ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ଏହି ICC ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳବାର ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ୱେଲ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦଳ ଘୋଷଣା କରିଛି। କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆଇପିଏଲରୁ ବ୍ୟାନ୍ ହୋଇଥିବା ହ୍ୟାରି ବ୍ରୁକଙ୍କୁ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

