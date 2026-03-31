Top 10 News Today: ନାଳନ୍ଦା ଶୀତଳା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟାରେ ୮ ମୃତ,ଦେଶରେ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜନଗଣନା ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today: ନାଳନ୍ଦା ଶୀତଳା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟାରେ ୮ ମୃତ,ଦେଶରେ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଜନଗଣନା ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Mar 31, 2026, 04:02 PM IST

1-National Census: ଦେଶରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠାରୁ  ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜନଗଣନା। ଏନେଇ ଜନଗଣନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ହେବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡିଜିଟାଲ ଜନଗଣନା। ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପାଖରୁ ଏହି ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। 

2-Nalanda Stampede: ବିହାରର ନାଳନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାର ମା ଶୀତଳା ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଛି। ଦଳାଚକଟାରେ ଆଠ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏହି ଘଟଣା ନାଳନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାର ଦୀପନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି।  

3-Subhadra Yojana 2026: ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ୍ ହେବେ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ। କାହିଁକିନା ଏପ୍ରିଲ ୧ରୁ ସୁଭଦ୍ରା ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଏହା ୩୦ରେ ଶେଷ ହେବ। ସରକାର ନୂତନ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ  କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।

4-Railway Ticket Cancellation New Rule From April 1: ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ବଡ଼ ଖବର। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଏପ୍ରିଲ୍ ୧ ପରେ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ, ଏହି ଖବରଟି ଆପଣଙ୍କ ଲାଗି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କାହିଁକିନା ରେଳ ଟିକେଟ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ ବା ବାତିଲ କଲେ ଏଣିକି କେତେ ଟଙ୍କା ଅଧିକ କଟିବ ନା କମ୍ କଟିବ। ଏନେଇ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। 

5-Rain Alert: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରୁ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ଟ୍ରଫ୍ ଲାଇନ୍ ଲମ୍ବିଛି। ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତର  ପ୍ରଦେଶ ଉପରେ  ଉପର ବାୟୁ ମଣ୍ତଳୀୟ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ , ଛତିଶଗଡ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ  ଟ୍ରଫଟି ସମୁଦ୍ରପତ୍ତନ ଠାରୁ ୦.୯ କିମି ଉପରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଛି।  ଏହି ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ  ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ  ମେଘୁଆ ଆକାଶ  ଏବଂ ବର୍ଷା ସହ ବଜ୍ରପାତ ଓ ଝଡ଼ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି ହୋଇଛି। ଏହାସହ ରାଜ୍ୟର  କିଛି ସହରରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ପାର୍ କରିଛି। ୩ ତାରିଖ ସୁଧା ରାଜ୍ୟରେ ସମାନ୍ ପାଣିପାଗ ଅନୁଭୂତ ହେବ।  

6-Complaint Against Police:କେସିଙ୍ଗା ପୋଲିସ ବିରୋଧରେ ଖାରବେଳ ନଗର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ନର୍ଲ୍ଲା ବିଧାୟିକା ମନୋରମା ମହାନ୍ତି। କେସିଙ୍ଗା ଏସଡିପିଓ ଓ ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ପୋଲିସ ଅଫିସରଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

7-Maoist Operation:କନ୍ଧମାଳରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନା ମାଟାବରହୀ ଜଙ୍ଗଲର ଏକ ଡମ୍ପ୍‌ରୁ ଜବତ। ୭ଟି ବନ୍ଧୁକ, ୧୦ଟି ଗ୍ରେନେଡ଼, ବହୁ ଗୁଳିଗୁଳା ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି।

8-Pharmaceutical Factory: ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଞ୍ଚେଶ୍ୱରରେ ଥିବା ଏକ ଔଷଧ କାରଖାନାରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ। ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ରହିଛି।

9-Leander Paes Joins BJP:ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ପୂର୍ବତନ ଟେନିସ ତାରକା ଲିଆଣ୍ଡର ପେସ୍‌। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ଥିତ ବିଜେପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସି ମିଶିଲେ ଲିଆଣ୍ଡର। କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ଓ ସୁକାନ୍ତ ମଜୁମଦାରଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଦଳରେ ହେଲେ ସାମିଲ୍।

10-IPL Match Today:ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଏବଂ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ। ସଂନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍। ଉଭୟ ଦଳ ବିଜୟ ଲକ୍ଷରେ ପଡିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। 

Narmada Behera

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

top 10 news today
Top 10 News Today: ନାଳନ୍ଦା ଶୀତଳା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟାରେ ୮ ମୃତ,ଦେଶରେ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହ
Odia News
Naxal Operation: କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ
Nalanda Stampede
Nalanda Stampede:ଅଧା ରହିଗଲା ଦର୍ଶନ, ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦଳାଚକଟାରେ ୮ ମୃତ, ଏକାଧିକ ଆହତ
Subhadra Yojana
Subhadra Yojana 2026: ଏହି ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା ପଞ୍ଜୀକରଣ,ଜା
Odisha news
Odisha News: ପାରାଦୀପ କ୍ରିକେଟ ଲିଗର ଚତୁର୍ଥ ସଂସ୍କରଣ, ଶ୍ରୀରାମ ସ୍ପୋର୍ଟିଙ୍ଗ ବିଜୟ