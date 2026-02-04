Top 10 News Today:ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା,ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ କଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Advertisement
Written By  Narmada Behera|Last Updated: Feb 04, 2026, 04:09 PM IST

1-Matriculation Examination: ଆସନ୍ତା ୧୯ ତାରଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା। ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (ବୋର୍ଡ) ହେବାକୁ ଥିବା ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାକୁ ତୃଟିଶୁନ୍ୟ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱ ଦେଉଛି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଯେଭଳି ଲିକ ନ ହୁଏ ତାହା ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ହାତକୁ ନେଇ ବୋର୍ଡ। ସେହିପରି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ରରେ କ୍ୟୁଆର କୋର୍ଡ ଓ ୱାଟର ମାର୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ଫଳରେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ ହେଲେ ସହଜରେ ଧରାପଡିଯିବ ବୋଲି ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।

2-President Droupadi Murmu Odisha Visit 3rd Day:୬ ଦିନିଆ ଓଡିଶା ଗସ୍ତର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଶ୍ୱେତଗଙ୍ଗାରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେଲେ ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ । ଅବକାଶ ନୀତି ପରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ କଲେ ମହାମହିମ । ଗର୍ଭଗୃହରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଖି ଲୁହ ଝରାଇଲେ । ମୁକ୍ତି ମଣ୍ଡପ ପଣ୍ଡିତ ଙ୍କ ନେଲେ ଆଶୀର୍ବାଦ । ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହ ବିମଳାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ସାନିଧ୍ୟ ନେଲେ।

3-Cara van Tourism: ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ କାରାଭାନ ଟୁରିଷ୍ଟ ସେବାର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଧଉଳି ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଦ୍ବିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇଛି। VGF ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତେବେ, ଏହି ଭ୍ୟାନ୍ ରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ମିଳିବ। ଗାଡ଼ିରେ ଶୌଚାଳୟ ଠାରୁ ଶୋଇବା ସହ କିଚେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି।

4-West Bengal SIR Dispute: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ SIR ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଏନେଇ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ,  ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟାୟ ହୋଇଛି। ଶୁଣାଣି ବେଳେ ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମମତା। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କୁ 'WhatsApp Commission' କହି ସିଧା ସଳଖ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ଦିଦି। 

5-Forest Fire Control: ଖରାଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ରୋକିବାକୁ ପିସିସିଏଫ୍‌ଙ୍କ ପ୍ରାକ୍‌ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିଲେ 18003457158 ନଂରେ କଲ୍‌ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଆୟାତ୍ତ ପାଇଁ ୨୦୪୬୧ ଫାୟାର ଲାଇନ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷକରି, ଶିମିଳିପାଳ ଭଳି ଜଙ୍ଗଲରେ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ନିଆଁ ଉପର ନଜର ରଖାଯିବ ଏବଂ ଡ୍ରୋନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। 

6-Odisha Revenue Services: ଏଣିକି WhatsAppରେ ୨୪ ଘଣ୍ଟିଆ ସେବା ଯୋଗାଇବ ଓଡ଼ିଶା ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଜମିଜମା ବାବଦର ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ଓ ଆବେଦନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସମୟ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯିବ ବୋଲି ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

7-UttarPradesh 3 Sister Suicide Case:ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ଗାଜିଆବାଦରେ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା।  ନବମ ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ଜୀବନ ହାରିଲେ ୩ ଭଉଣୀ । ଅନଲାଇନ୍‌ ଗେମ୍‌କୁ ବାପା ମାଆ ଆକଟ କରିବାରୁ ୩ ଭଉଣୀଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। କୋରିଆନ୍ ଲଭ୍ ଗେମ୍ ନାମକ ଅନଲାଇନ୍ ଟାସ୍କରେ ୩ ଜଣ ମାତିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏନେଇ ପୋଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ଛାନଭିନ୍ ଜାରି ରହିଛି। 

8-TraitorVsDeshKaDushman: ସଂସଦ ଭବନ ବାହାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧି ଓ ରବନୀତ ସିଂ ବିଟ୍ଟୁ ମୁହାଁମୁହିଁ। ରବନୀତଙ୍କୁ ବିଶ୍ବାସଘାତକ କହି ରାହୁଲ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିବାରୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ରାହୁଲଙ୍କୁ ଦେଶ୍‌କା ଦୁଷ୍ମନ କହି କଡ଼ା ନିଶାନା କଲେ ରବନୀତ। ରାହୁଲ ହାତ ମିଳାଇବାକୁ କହିବାରୁ ମନା କଲେ ରବନୀତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରାହୁଲଙ୍କୁ ‘ଗଦ୍ଦାର’ କହି ବର୍ଷିଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ମନ୍ତ୍ରୀ ମଞ୍ଜିନ୍ଦର ସିର୍ସା। 

9-Presidents Rule Withdrawn: ମଣିପୁରରୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ନେଇ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ୨୦୨୫ ଫେବ୍ରୁଆରୀ ୧୩ରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଜାରି ହୋଇଥିଲା। ୟୁମନମ ଖେମଚନ୍ଦ ସିଂ ହେବେ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।  ଆସନ୍ତାକାଲି ବିଜେପି ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ୟୁମନମ୍। 

10-MaoistSurrender: କ୍ୟାଡର ମାଓବାଦୀ ସୁକରାମର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ। SLR ଓ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ସହ ଏସ୍‌ପିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। 

