Top 10 News Today: ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
Trending Photos
1-VB-G RAM G: VB G RAM G ବିଲ୍ର ଉପକାରିତା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ। ବିରୋଧୀ କେବଳ ଅପପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। VB G RAM G ବିଲ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ୨୦୪୭ ସୁଦ୍ଧା ବିକଶିତ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା।
ପୂର୍ବରୁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଯୋଜନା ଗରିବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ ନଥିଲା। ୨୦୦୯ରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମ ଯୋଡ଼ା ଯାଇ ଯୋଜନା ନାଁ MGNREG ହୋଇଥିଲା ହୋଇଥିଲା।
2-FAStag: ଫେବ୍ରୁଆରି ପହିଲାରୁ ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ଆକ୍ଟିଭ ପାଇଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବକେୟା ଫାଇନ୍। ଏନେଇ ସଡ଼କ ପରିବିହନ ଓ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବା ନେଇ STSକୁ ଜଣାଇଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ।
ବକେୟା ଫାଇନ୍ ନ ଦେଲେ ଆକ୍ଟିଭେଟ ହେବନି ଫାସ୍ଟ୍ୟାଗ୍ ବୋଲି କୁହଯାଇଛି।
3-Low Pressure: ବଙ୍ଗୋପସାଗର ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଲଘୁଚାପ । ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।ଗତକାଲି ୫ ଜାନୁଆରୀ, ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟା ୩୦ରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ ବିଷୁବରେଖା ନିକଟସ୍ଥ ଭାରତ ମହାସାଗର ଉପରେ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅଧିକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।୧୦ ତାରିଖରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଏବଂ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି।
4-Odisha Vigilance: ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିବାହାଲ ରେଞ୍ଜ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗୁଲୁମି ସେକ୍ସନର ଫରେଷ୍ଟର ଅଶୋକ କୁମାର ନାୟକଙ୍କୁ ଓଡିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ସେ ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ୧୯୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥିବା ବେଳେ ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ।
5-CM Mohan Charan Majhi Birthday: ଓଡ଼ିଶାର ୧୫ତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଆଜି ଜନ୍ମଦିନ। ୫୫ ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେ। ୧୯୭୨, ଜାନୁଆରୀ ୬ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦୁଝରର ରାଇକଳାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ ତାଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ ଛୁଟିବାରେ ଲାଗିଛି।
6-Journalist Death: ସାମ୍ବାଦିକା ଶୀଲା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଦୁଇ ମହିଳା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପୁରୀ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଦ୍ରୁତଗାମୀ ବସ୍ ସେମାନଙ୍କ ସ୍କୁଟିକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଫଳରେ ମହିଳା ସାମ୍ବାଦିକାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ପିପିଲି ପୋଲିସ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ସଖିଗୋପାଳ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବା ଜଣାପଡ଼ଛି।
7-UP SIR Voter List 2026: SIR ପ୍ରକ୍ରିୟା ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ପ୍ରଥମ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। SIR ପରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରେ ଏବେ ୧୨୫.୫ ନିୟୁତ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି। ୨୮.୯ ନିୟୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ୧୮% ଡିଲିଟ କରାଯାଇଛି। ୨୧.୭ ନିୟୁତ ଭୋଟର ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୪.୬୨୩ ନିୟୁତ ଭୋଟର ମୃତ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିବାବେଳେ ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ୨୫.୪୭ ନିୟୁତ ଲୋକଙ୍କ ନାମ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ମିଳିଛି।
8-Sonia Gandhi Health Update: ସମ୍ବାଦ ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ପିଟିଆଇ ଅନୁଯାୟୀ ସୋମବାର ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ସାର୍ ଗଙ୍ଗାରାମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। ସୂତ୍ର ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟା ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ଛାତି ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଅଛନ୍ତି।
9-Tension Erupts in Nepal: ପଡ଼ୋଶୀ ନେପାଳ ପୁଣିଥରେ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇଛି। ଭାରତ ସୀମାନ୍ତ ନେପାଳର ପାରସା ଏବଂ ଧନୁଷା ଧାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି। ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମାକୁ ମଧ୍ୟ ସିଲ୍ କରାଯାଇଛି।
10-Uttarakhand cricketer failed the dope test: ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବାମହାତୀ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ରାଜନ କୁମାରଙ୍କୁ ଡୋପ୍ ଟେଷ୍ଟରେ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିବା ପରେ ଜାତୀୟ ଡୋପିଂ ନିରୋଧୀ ଏଜେନ୍ସି (NADA) ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଛି। ୨୯ ବର୍ଷୀୟ କ୍ରିକେଟରଙ୍କ ନମୁନାରେ ଆନାବୋଲିକ୍ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଡ୍ରୋଷ୍ଟାନୋଲୋନ୍ ଏବଂ ମେଥେନଲୋନ୍ ସହିତ କ୍ଲୋମିଫେନ୍ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ମହିଳାମାନଙ୍କ ବନ୍ଧ୍ୟାତ୍ୱର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ।