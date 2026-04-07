Zee OdishaTop 10 NewsTop 10 News Today: ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଯାଜପୁର ନେତାଙ୍କ ମେଳି, ୨୧ରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକ ରବି ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ପରଲୋକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଯାଜପୁର ନେତାଙ୍କ ମେଳି, ୨୧ରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକ ରବି ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ପରଲୋକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 07, 2026, 04:04 PM IST

Top 10 News Today: ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଯାଜପୁର ନେତାଙ୍କ ମେଳି, ୨୧ରେ ଆସିବେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ; ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକ ରବି ସ୍ବାଇଁଙ୍କ ପରଲୋକ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-President Droupadi Murmu: ଦୁଇ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ। ସେ ଝାରସୁଗୁଡା ଓ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ ର ପ୍ରସ୍ତାବିତ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପୋଲିସ୍ ଜିଲ୍ଲାକୁ  ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ ଏସପିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ସେହିପରି,ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସକୁ ନୂତନ ଭାବେ ମିଳିଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୋଲିସ୍ କର୍ଲର ସମ୍ମାନକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଦାନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସୂଚନା ଯୋଗ୍ୟ, ଗତ ୧ ତାରିଖରେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ବରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ୍ ର, 'ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଲିସ୍ କଲର ସମ୍ମାନ'କୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଥିଲା। 

2-Odisha News: ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ନାବାଳିକା କୁ ୪ମାସ ତଳେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରି ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି ଗାଁର ଜଣେ ସଂଖ୍ଯାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାର ଯୁବକ। ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହେବାପରେ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଉତ୍ଯକ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଏକତ୍ରୀତ ହୋଇ ଗାଁ ରେ ଥିବା ସଂଖ୍ଯଲଘୁ ସମ୍ରଦାୟର ଧର୍ମପିଠ ଠାରେ ବ୍ଯାପକ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁର ଥାନା ମୁର୍ଗାଗୋଠ ଗାଁରେ ଏଭଳି ଏକ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଖବରପାଇ ଜିଲ୍ଲା ଏସପି, ଆନନ୍ଦପୁର ଏସଡପିଓ , ସମସ୍ତ ଥାନା ଅଧିକାରୀ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ସହ ଆସି ପହଁଞ୍ଚି ପରିସ୍ଥିତି କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଠା ଚଳାଇଛନ୍ତି।

3-Puri News: ଆଜି ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ନେଇ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ। ଆସନ୍ତା ୨୦ ତାରିଖରେ ଚନ୍ଦନଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅକ୍ଷୟତୃତୀୟା ଠାରୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ହେଉଥିବା ଏହି ପ୍ରଧାନ ପର୍ବକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ପାଳନ ନିମନ୍ତେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଯୋଜନା କରିଛି। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ଏନେଇ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଛତିଶା ନିଯୋଗ ବୈଠକ ବସିବ। 

4-Entertainment News: କଳା ଜଗତରୁ ଆସିଲା ଦୁଃଖଦ ଖବର। ଲୁହରେ ଭିଜିଲା ଓଲିଉଡ୍।  ଆଉ ନାହାଁନ୍ତି ଓଲିଉଡର ବରିଷ୍ଠ ପ୍ରଯୋଜକ ରବି ସ୍ବାଇଁ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ୭୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସକାଳ ୬ଟାରେ ଚିକିତ୍ସାଧିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ ଦିର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲିଭର ସିରୋସିସ୍ ରୋଗରେ ପିଡୀତ ଥିଲେ।  

5-LPG Cylinder:ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ପାଇଁ ୫ କେଜି FTL ସିଲିଣ୍ଡର ଦୈନିକ ଯୋଗାଣ ୨ ଗୁଣା ହୋଇଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ସୂଚନା। ଏହି ସିଲିଣ୍ଡର ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକର (OMCs) ସହାୟତା ନିଆଯିବ। 

6-Jual Oram: ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଦିବାସୀ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ଜୁଏଲ ଓରାମ। ତିନୋଟି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ରାଉରକେଲା ବିମାନବନ୍ଦର ଓ ଷ୍ଟିଲ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ସଂପ୍ରସାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ୨୧ରେ ରଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ କଲେ ଆଲୋଚନା। 

7-BJD Meeting: ପ୍ରମିଳାଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ଯାଜପୁର ନେତାଙ୍କ ମେଳି। ଭଦ୍ରକ ମଣ୍ଡଳ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ସସପେଣ୍ଡ ପରେ ଯାଜପୁର ସଂଗଠନକୁ ନେଇ ବୈଠକ ହୋଇଛି।ବୈଠକରେ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ, ବିଶ୍ୱ ମଲ୍ଲିକ, ସୁଜାତା ସାହୁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ପ୍ରୀତି ରଞ୍ଜନ ଘଡ଼ାଇ, ପ୍ରଣବ ବଳବନ୍ତରାୟଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ନେତା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। 

8-Odisha Weather Report:ରାଜ୍ୟର ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଜାରି ରହିଛି ବର୍ଷା। ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ଉପରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି । ଏଥିସହ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପଶ୍ଚିମ-କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଉପରେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନଠାରୁ ଆଉ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ଜାରି ରହିଛି। ଯାହାର ରାଜ୍ୟରେ କାଳବୈଶାଖୀ ଜାରି ରହିଛି । ଏପ୍ରିଲ ୧୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଲାଗିରହିବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।

9-Ama Bus Accident: ହାଇୱାକୁ ପଛରୁ ପିଟିଲା ଆମ ବସ୍। ବାରଙ୍ଗ ଥାନା ପଦ୍ମନାଭ ନଗର ଛକ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ୩୭ ନଂ ଆମ ବସ୍ ଯାତ୍ରୀ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଉଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆମ ବସ୍‌ର ୨ଟି କାଚ ଭାଙ୍ଗି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। 

10- Husband Wife Gang: ସ୍ବାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ଚେନ୍‌ ଲୁଟେରା ଗ୍ୟାଙ୍ଗ୍‌କୁ ଧରିଲା କମିଶନରେଟ୍‌ ପୋଲିସ। ଏନେଇ ପ୍ରେସ୍‌ମିଟ୍‌ରେ ତଥ୍ୟ ରଖିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର। ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚେନ୍‌ ଲୁଟ୍‌ କରୁଥିଲା ସ୍ବାମୀ।

