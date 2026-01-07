Advertisement
Top 10 News Today: ଏପ୍ରିଲରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା, ମିଲର୍ସଙ୍କ ଦାବି ମାନି ନେଲେ ସରକାରଙ୍କ ସହ ପଢନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Jan 07, 2026, 03:54 PM IST

1-Odisha Census:ଏ-ପ୍ରିଲରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା। ଏନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନିଖିଲ ପୱନ କଲ୍ୟାଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଜନଗଣନା ସମନ୍ୱୟ କମିଟି ବୈଠକ ପରେ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ୨୦୨୭ ଫେବୃଆରୀରେ ହେବ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଜନଗଣନା। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘର ଓ ଆସବାବପତ୍ର ଗଣନା ହେବା ସହ ଦ୍ଵିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି ଜନଗଣନା ହେବ।

2-Millers Strike:ମିଲର୍ସଙ୍କ ଦାବି ମାନି ନେଲେ ସରକାର। ସ୍ୱାଭାବିକ ହେଲା ଧାନ କିଣା। ମଙ୍ଗଳବାର ମିଲର୍ସଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଏନେଇ ମିଲର୍ସଙ୍କ କିଛି ଦାବିକୁ ସରକାର ମାନିଥିବା ଜଣାପଡି଼ଛି।

3-Low Pressure: ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବପାତ ରୂପ ନେଲା ଲଘୁଚାପ। ୨୪ ଘଣ୍ଟାରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗଭୀର ଅବପାତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ୧୦ ତାରିଖରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ ବର୍ଷା ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି।

4-GodavarishMishraAdarshVidyalaya:ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ। ବଜେଟ୍‌ରେ ୧୨ ହଜାର କୋଟିର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ୧୧୮ଟି ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ହେବ। ବାଣପୁରରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।

5-yushDoctor:ସବୁ ଜିଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ DNB ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଓ କ୍ଲିନିକାଲ୍ ଟ୍ରେନିଂ ପାଇ ସ୍ପେସିଆଲାଇଜେସନ୍ କରିପାରିବେ। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଡିଜିଟାଲ ମିଶନ (ABDM) ପ୍ରଥମେ କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ।

6-Haridwar:ହରିଦ୍ୱାରରେ ଅଣହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ଲାଗିପାରେ କଟକଣା। ହରିଦ୍ୱାରରେ ଥିବା ୧୦୫ଟି ଘାଟକୁ ଅଣହିନ୍ଦୁଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ସରକାର ବିଚାର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

7-journalist Sheela Pattnaik Road Accident Update: ଗତକାଲି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ଯୁବ ସାମ୍ବାଦିକା ଶିଲା ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସାମ୍ବାଦିକା ଜଣକ ଏ-କ ଘରୋଇ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ତେବେ, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଏବେ (Odisha Human Rights Commission) ଓଡ଼ିଶା ମାନବ ଅଧିକାର ଆୟୋଗରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ରରେ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ଉଭୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

8-Bhitarkanika: କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ଆସନ୍ତାକାଲି ଠୁ ୩ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା । ୮ ରୁ ୧୦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ।

9-Delhi Govt ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ବୁଲଡୋଜର ଆକ୍ସନକୁ ଜୋରଦାର ବିରୋଧ ହୋଇଛି । ପୁଲିସ ଓ ଏମସିଡି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପରେ ପଥରମାଡ଼ କରି ୫ଜଣ ଉପଦ୍ରବୀ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। ତୁର୍କମାନ ଗେଟ୍‌ ନିକଟରେ ଗଢ଼ିଉଠିଥିବା ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦକୁ ପ୍ରବଳ ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି।

10- ICC:ଭାରତରେ ଟି-20 ବିଶ୍ବକପ୍ ଖେଳିବ ବାଂଲାଦେଶ। ବାଂଲାଦେଶର ଆବେଦନକୁ ଖାରଜ୍ କଲା ଆଇସିସି। ଭାରତରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଆବେଦନ ଖାରଜ୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା। ବିଶ୍ବପକ୍ ପାଉଁ ଭାରତକୁ ଆସିବ ବାଂଲାଦେଶ।

