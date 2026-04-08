Top 10 News Today: ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ଫସିଲେ ଯନ୍ତ୍ରୀ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ପ୍ରମୁଖ ୧୦ ଖବର

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Apr 08, 2026, 04:06 PM IST

1-Advisory for Indian:ଆମେରିକା-ଇରାନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତ ସରକାର ଇରାନରେ ରହୁଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଡଭାଇଜାରୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ନୂତନ ପରାମର୍ଶ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଇରାନ ଛାଡିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଥିବା ଏହି ପରାମର୍ଶରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଇରାନ ଛାଡିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଦୂତାବାସ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା, ଅନୁମତି ବିନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମା ପାର ନ କରିବା ଏବଂ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ରାସ୍ତା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛି।

2-Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀ। ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ହୋଇଛି ଚଢାଉ।କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳସେଚନ ସର୍କଲର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ କରାଯାଇଛି। ଏକକାଳିନ ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢାଉ କରାଯାଉଛି। ତେବେ, ଏହି ଚଢାଉରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ର  ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି,  ୯ ଜଣ ଇନିସପେକ୍ଟର ଓ ୧୧ ଡିଏସପି  ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ।

3-Social Media: ସୋସିଆଲ୍‌ ମିଡିଆରେ ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ହେବ କଡ଼ା ଆକ୍ସନ୍ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଅପଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ କମିଶନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ। 

4-Plane Crash :ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାର ପ୍ରାଥମିକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ AAIB ପକ୍ଷରୁ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ବିମାନରୁ ତେଲ ସରିଆସୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।  ଫଳରେ ଇଞ୍ଜିନରେ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଗତ ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ତାରିଖରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍‌ର ବିମାନ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଥିଲା।

5-Rain Alert: ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସହିତ ଏକ ଟ୍ରପ୍ ଲାଇନ୍ ରହିଥିବାରୁ ୧୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।ଆଜି ଓ ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅଧିକ ଝଡ଼ ପବନ  ଓ ବର୍ଷା ଥିବା ବେଳେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଭଦ୍ରକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖିୀର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।ସେହିପରି, ୯ ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ମାଲକାନଗିରି ଓ କୋରାପୁଟ୍ ରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।୧୧ ତାରିଖ ପରେ ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ  ହେବ।

6-Repo Rate: ରେପୋ ରେଟ୍ ୫.୨୫ ପ୍ରତିଶତ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରଖିଲା (RBI) ଆରବିଆଇ। ମନିଟାରୀ ପଲିସି କମିଟିର ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଆରବିଆଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସଞ୍ଜୟ ମାଲହୋତ୍ରାଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। 

7-Actress Death: ତାମିଲ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁଭାଷିନୀ ତାଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ୩୬ ବର୍ଷୀୟା ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଟେଲିଭିଜନ ଅଭିନେତ୍ରୀ ସୁଭାଷିନୀ, ଯାହାଙ୍କୁ ସାସଭିବାଲା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ରବିବାର ରାତିରେ ଚେନ୍ନାଇର ପୋରୁର ନିକଟସ୍ଥ ଆୟପ୍ପନ୍ଥାଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। 

8-PG Exam:ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଜି ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା।  ଆସନ୍ତା ମେ' ମାସ ୫ ତାରିଖ ଠାରୁ ମେ' ୧୬ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ CPET ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଷ୍ଟେଟ ସିଲେକ୍ସନ ବୋର୍ଡ଼ ପକ୍ଷରୁ ପରୀକ୍ଷା ସୂଚୀ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଛି।

 

9-Job Alert:ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୧,୩୬୩ ଜଣ କନିଷ୍ଠ ରାଜସ୍ୱ ସହାୟକଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି।ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କମିଟି ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ପରେ, ରାଜସ୍ୱ ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।

10-ଚଳିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ (IPL) ୨୦୨୬ରେ ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC) ଓ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (GT) ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭ଟା ୩୦ ରେ ଖେଳାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳିଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି।

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

West Bengal assembly election
ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ନିୟୋଜିତ ହେଲେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ...
advisory for indian
Advisory for Indian: ତୁରନ୍ତ ଇରାନ ଛାଡ଼ିବାକୁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜାରି ହେଲା ଆଡଭାଇଜ
Odisha vigilance
Odisha Vigilance: ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଯନ୍ତ୍ରୀ, ଆୟ ବର୍ହିଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ୬ଟି ସ୍ଥ
Gold rate today
Gold Rate Today: ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଝଟକା! ଏତେ ହଜାର ବଢିଗଲା ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ରେଟ୍
E-bus
E-Bus: କେନ୍ଦୁଝର ସହରରେ ଗଡି଼ବାକୁ ଯାଉଛି ୨୫ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସବୁ ରୁଟ୍ ରେ