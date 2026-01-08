Top 10 News Today: ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ଡାକ୍ତର ସଂଘ,ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସହ ପଢନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ଡାକ୍ତର ସଂଘ,ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ସହ ପଢନ୍ତୁ ୧୦ ବଡ଼ ଖବର
1-EDRaids: ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି ଦେବା ନାଁରେ ଠକ ଗ୍ୟାଙ୍ଗକୁ ଧରିବାକୁ ୧୫ଟି ସ୍ଥାନରେ EDର ରେଡ୍ ଜାରି ରହିଛି। ବିହାରର ୩ଟି, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ୨ଟି, କେରଳର ୪ଟି ସ୍ଥାନରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି। ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ୪ଟି ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ଓ ଗୁଜରାଟରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି।
2-Odisha Doctors Strike:ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଲେ ଡାକ୍ତର ସଂଘ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ OMSA ସଭାପତି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା। ସରକାରଙ୍କଠୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଳିଲା ପରେ ଆନ୍ଦାଳନରୁ ଓହରିଲା ସଂଘ।
3-Subhadra Yojana: ଚଳିତ ସପ୍ତାହରେ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା । ଏନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଚଳିତ ଥର ୪ ଲକ୍ଷ ୫୭ ହଜାର ୬୮୧ ଜଣ ମହିଳା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପୂର୍ବରୁ ବାଦ ପଡିଥିବା ୨ ଲକ୍ଷ ୫୫ ହଜାର ୨୬୫ଜଣଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
4-Odisha Transport Corporation: ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମର ଛାଟ। କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ଯୋଗୁ ୩ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦରମା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର ସହ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେବା ଯାଏ ଦରମା ବନ୍ଦ ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ।
5-CabinetMeeting: ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୫ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ। ଲୋକସେବା ଭବନରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ୫ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିପାରେ ।
6-Odisha News: ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାରିପଦାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତରେ ଜଳି ଯାଇଛି ଦୁଇଟି ଲୁଗା ଦୋକାନ। କରଞ୍ଜିଆ ସହରର ଦୁଇଟି ଲୁଗା ଦୋକାନରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ତ ହୋଇଛି। ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ତେବେ, ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଛି। ତେବେ,ଏହି ଖବରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ୍ ଏପଡେଟ୍ କରାଯାଉଛି।
7-Highcourt: ତିନୋଟି କୋର୍ଟକୁ ବୋମା ଧମକ ପରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ପ୍ରତିଷେଧକ। ହାଇକୋର୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଖାଲି କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ବିଲ୍ଡିଂରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଲେ ବିଚାରପତି ଓ ଆଇନଜୀବୀ। ଡଗ୍ ସ୍କ୍ବାଡ୍, ବମ୍ ସ୍କ୍ବାଡ୍ ଓ ପୋଲିସ ଦ୍ବାରା ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
8-Odisha Weather Update:ଶୀତରେ ଥରହର ରାଜ୍ୟ । ୨୪ସହର ରେ ୧୦ ଡ଼ିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା କମ ରାତ୍ରି ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଟ୍ୱିନସିଟିରେ ୯ଡ଼ିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁଲା ପାରଦ। ଏନଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
9-Panipaga Report: ଗୁରୁବାର ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ଷର ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ, ଯାହା ଚଳିତ ଶୀତ ଋତୁରେ ତୃତୀୟ ସର୍ବନିମ୍ନ। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୁରୁବାର ଦିଲ୍ଲୀରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୫.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ସଫଦରଜଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାରଦ ୫.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କୁ ଖସିଯାଇଛି, ଯାହା ଏହି ଋତୁ ପାଇଁ ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୧.୧ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ କମ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପାଲମରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪.୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ୧.୭ ଡିଗ୍ରୀ କମ୍।
10-BCCI: ଆଇପିଏଲରୁ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦେବାର ବିସିସିଆଇର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିବାଦରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭିଜା ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିଜା ସେବା ଜାରି ରହିବ।