/Top 10 News Today: ବାରିପଦାକୁ ୪୩୦ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ OJEE ୨୦୨୬ ରେଜଲ୍ଟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Odisha CM Mohan Majhi: ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ବାରିପଦା ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ନବନିର୍ମିତ 650 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ହସ୍ପିଟାଲର ନୂତନ ବିଲ୍ଡିଂ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡି କରାଯାଇଛି।
OJEE Result 2026: ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ OJEE ୨୦୨୬ ରେଜଲ୍ଟ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ। ରେଜଲ୍ଟ ଘୋଷଣା କରିବେ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ବାଇଁ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Bjd Meeting: ଚଳିତ ମାସ (ଜୁନ୍ ୧୦) ତାରିଖରେ ବିଜେଡ଼ିର ଶଙ୍ଖ ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକ ବସିବ। ଏ-ନେଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି। ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଜୁନ୍ ୧୦ ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ ୪ଟାରେ ଏହି ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସମ୍ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ କିମ୍ବା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମନୋନୀତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ନେତାଙ୍କୁ ଯୋଗଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି।
OCS Exam: କପି କରି ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରେ ଧରା ପଡିଲେ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ କାନରେ ଇୟରଫୋନ୍ ଦେଖି ପୋଲିସ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ସ୍କ୍ୱାଡ ଟିମ୍ । ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୋଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ସହ ଅନ୍ୟ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି କଟକରେ। ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
Upsc Free Coaching 2026: ୨୦୨୬-୨୭ ବର୍ଷ ପାଇଁ ୟୁନିୟନ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ (ୟୁପିଏସସି) ମାଗଣା କୋଚିଂ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ୧୯ ତାରିଖ ଯାଏଁ ଆବେଦନ ସୁଯୋଗ ରହିବ। ୨୦ ତାରିଖରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ସଂଶୋଧନର ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ୨୮ ତାରିଖରେ ପ୍ରବେଶିକା ପରୀକ୍ଷା ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଜୁନ୍ ୨୪ ତାରିଖରେ ସାମସ୍ ଓ ଏଚଆରଏମଏସ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।
Crime News: ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ଶାସନ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗିରିପାଲିର ଖଡ଼ିଆପଡ଼ା ରେ ମା’ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି।ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଉଭୟଙ୍କୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ମା’ ଉର୍ମିଳା ପାତ୍ର(୬୦) ଓ ଝିଅ ଲିଳିମା କୁଦେଇ(୩୫)। ପୋଲିସ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛି।
Vigilance Raid: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ମାମଲାରେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିଗୁଡ଼ାର ITDAର ସହକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ (AEE) ବୈକୁଣ୍ଠ ନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକରରୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ମୋଟ ୧.୨୫୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ସୁନା ଜବତ କରିଛି। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଚଢାଉ ଜାରି ରହିଛି।
Plane Crash: ଡୋମିନିକାନ୍ ରିପବ୍ଲିକ୍ରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପାଇଲଟ୍ ଓ କୋ-ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଲା-ରୋମାନା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦର ରନ୍ୱେରେ ପ୍ଲେନ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ରବିବାର ଲା ରୋମାନା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରର ରନୱେରେ ଅବତରଣ କରିବା ସମୟରେ, ବିମାନଟି ହଠାତ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ନିଆଁରେ ଜଳିଗଲା। କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ,ପୂରା ଅଞ୍ଚଳ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଖବର ପାଇଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ରେସକ୍ୟୁ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା।
Monsoon 2026: କାଳବୈଶାଖୀ ସତ୍ତ୍ବେ ରାଜ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଛି ଅସହ୍ୟ ଗୁଳୁଗୁଳି। ଏ-ହି ଗୁଳୁଗୁଳିରେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଜନ ଜୀବନ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଆସନ୍ତା ୨ ରୁ ୩ ଦିନ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟକୁ ମୌସୁମୀ ଅଗ୍ରଗସର ନେଇ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ପ୍ରାକ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି।
TMC Leader Jahangir Khan Arrested: ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ (ଟିଏମସି)ର ନେତା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ (ଏସଟିଏଫ) ଗିରଫ କରିଛି। ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କୁ ଭାରତ-ନେପାଳ ସୀମା ନିକଟରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଜାହାଙ୍ଗୀର ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଫେରାର୍ ଥିଲେ ଏବଂ ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଲଗାତାର ଚଢାଉ କରୁଥିଲା। ଦକ୍ଷିଣ 24 ପରଗନାର ଫଲଟା ଥାନାରେ ଜାହାଙ୍ଗୀର ଖାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସାତଟି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଅପରାଧିକ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରଠାରୁ ସେ ଫେରାର୍ ଥିଲେ।