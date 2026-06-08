Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News Today: ବାରିପଦାକୁ ୪୩୦ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ OJEE ୨୦୨୬ ରେଜଲ୍ଟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Top 10 News Today: ବାରିପଦାକୁ ୪୩୦ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ OJEE ୨୦୨୬ ରେଜଲ୍ଟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

Written ByNarmada Behera
Published: Jun 08, 2026, 03:49 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 03:50 PM IST
Top 10 News Today: ବାରିପଦାକୁ ୪୩୦ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୫ଟାରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ OJEE ୨୦୨୬ ରେଜଲ୍ଟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

About the Author

Narmada Behera

Narmada Behera

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News Today: ବାରିପଦାକୁ ୪୩୦ କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ,ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୫ଟ
top 10 news today14 min ago
2
Odisha news1 hr ago
3
Delivery boy1 hr ago
4
BJP MLA1 hr ago
5
Odisha news2 hrs ago