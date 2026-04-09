Top 10 News Today: ଆସାମ, କେରଳ ଓ ପୁଡୁଚେରୀର ଜାରି ରହିଛି ମତଦାନ, ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା OSSTET-୨୦୨୫ ରେଜଲ୍ଟ ସହ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ ବଡ଼ ଖବର

1-Assembly Elections 2026 Voting: କେରଳ, ଆସାମ ଓ ପୁଡୁଚେରୀର ମୋଟ ୨୯୬ ଆସନରେ ଆଜି ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମତଦାନ ଜାରି ରହିଛି। ଦିନ ୩ଟା ସୁଧା ଆସାମ ରେ ୫୯,କେରଳରେ ୪୯ ଓ ପୁଡୁଚେରୀରେ ୫୬.୮୩ ପ୍ରତିଶତ ମତଦାନ ହୋଇଛି। ସେପଟେ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ୨୩ ଓ ୨୯ ଏପ୍ରିଲ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି।
2-BSE Odisha Declares OSSTET 2025 Results: ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା OSSTET-୨୦୨୫ ରେଜଲ୍ଟ। ୫୬ ହଜାର ୪୫୬ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଦେଇଥିଲେ ପେପର-୧ ଓ ୨ ପରୀକ୍ଷା। ଓଭରାଲ୍ ୭୨.୩୮ ପ୍ରତିଶତ ପିଲା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ନେଇ BSE ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଆଜି ଅପରାହ୍ନ ୪ଟା ପରଠୁ http://bseodisha.ac.inରେ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ । ଏବଂ ୫ଟା ପରଠୁ ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିହେବ।
3-KVS Lottery Result 2026 Class 1: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ (KVS) କିଛି ରାଜ୍ୟରେ ୨୦୨୬-୨୭ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ଶ୍ରେଣୀ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାଁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଲଟେରି ତାଲିକା। ଆସାମ,କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ତାଲିକା ୧୦ ଏପ୍ରିଲ ୨୦୨୬ରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁଁ ଫଳାଫଳକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଅଭିଭାବକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ admission.kvs.gov.in ରେ ଫଳାଫଳ ଯାଞ୍ଚ କରିପାରିବେ।
4-Odisha Vigilance: ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ ବନ୍ଧା ହେଲେ କୋଟିପତି ଯନ୍ତ୍ରୀ ରାଜେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଜଳସେଚନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆଜି ଗିରଫ କରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ । ବୁଧବାର ଦିନ ରେଡ୍ ବେଳେ ବାବୁଙ୍କ କାଳା ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ଗୁମର ଫିଟାଇଥିଲା। ୬ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢାଉ ହୋଇଥିଲା।
5-Middle East Diplomacy: ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ସାରା ବିଶ୍ବରେ ଅଶାନ୍ତି ଦେଖାଦେଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହର ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପିଠି ଥାପୁଡ଼ାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ହାସଲ କରିବାରେ ଚାଇନା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଚାଇନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ୱାଙ୍ଗ ୟିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଦୂତ ଭାବରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଥିଲେ।
6-Umerkote News:ଉମରକୋଟ କୁର୍ସି ଗ୍ରାମରେ ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ି ୨ ଭଉଣୀଙ୍କ ସମେତ ୩ ମୃତ। ପୋଖରୀକୁ ଗାଧୋଇବାକୁ ଯାଇ ବୁଡିଯାଇଥିଲେ।
ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ବୟସ ୬ ବର୍ଷ ଥିବାବେଳେ, ଜଣଙ୍କର ବୟସ ୫ ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
7-Maa Tarini’s Chaiti Parba: ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ଚଇତି ପର୍ବ ଆଜି ପାରମ୍ପରିକ ରୀତିନୀତି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେବୀ ତାଙ୍କର ସୁନା ବେଶ ରେ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ, ଆଜି ସକାଳେ ମା ତାରିଣୀଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ସ୍ନାନ (ମହାସ୍ନାନ) କରାଯାଇଥିଲା, ତା’ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ମହାନ ବଡ଼ ସିଂହାର ବେଶ ସହିତ ସାଜସଜ୍ଜା କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର (୧୬ ପ୍ରକାରର ନୈବେଦ୍ୟ) ସହିତ ପୂଜା କରାଯାଏ ଏବଂ ଆଗାମୀ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସୁନା ପୋଷାକରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ।
8-Manipur Violence: ମଣିପୁରର ବିଷ୍ଣୁପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭୋର୍ ସମୟରେ ଘଟିଥିବା ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅସ୍ଥିର କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟକୁ ଥରାଇ ଦେଇଛି। ଏକ ଘର ଉପରେ ଏକ ରକେଟ ଭଳି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟାଇଲ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଚାରି ବର୍ଷର ବାଳକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନବଜାତ ଭଉଣୀଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି।
9-Heavy Rain Alert: ଛତିଶଗଡ଼ ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ସମୁଦ୍ର ପତ୍ତନ ଠାରୁ ୦.୯ କିମି ଉପରେ ରହିଛି ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟରୁ ଗାଙ୍ଗେୟ ଉପତ୍ୟାକା ଦେଇ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ରାୟଲସୀମା ,ଅନ୍ତର୍ଭାଗୀୟ ତାମିଲନାଡୁ ହୋଇ ଗଲ୍ଫ ମନ୍ନର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ଟ୍ରଫ୍ /ପବନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ପାଣିପାଗ ଯୋଗୁଁ ରାଜ୍ୟରେ ଆଗାମୀ ସପ୍ତାହକ ଯାଏଁ ଅପରାହ୍ନ ଓ ସଂନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ବର୍ଷା, ବଜ୍ରପାତ ଏବଂ ୩୦ ରୁ ୫୦ କିମି ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ବେଗରେ ପବନ ଝଡ଼ ହେବା ନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି।
10-IPL 2026 Today: ଆଇପିଏଲ୍ ଆଜି ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଣ୍ଟସ୍। କେକେଆର୍ ନିଜ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ (LSG) ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷରେ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ବିପକ୍ଷରେ କେକେଆର୍ ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ, ଏହା ସହଜ ହେବ ନାହିଁ। କେକେଆର୍ ଏହି ସିଜନରେ ଏ-ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଦଳ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି।