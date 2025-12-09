Advertisement
Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର...

ଚୁଟକୀରେ ପଢନ୍ତୁ ଅପରାହ୍ନର ୧୦ଟି ପ୍ରମୁଖ ଖବର

 

Written By  Narmada Behera|Last Updated: Dec 09, 2025, 03:43 PM IST

1-Odisha Assembly Winter Session: ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ମାତ୍ର ୧୧ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଛି। ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ଏହି ଘୋଷଣା କରି ଅଧିବେଶନକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଶେଷ କରିଥିଲେ। ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଡିସେମ୍ବର ୩୧ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବାକୁ ଥିଲା। ଏହି ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ମୋଟ ୨୯ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା।

2-BJP Odisha appointments: ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (BJP) ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ନୂତନ ପଦାଧିକାରୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଘୋଷଣା ଅନୁସାରେ ଅଭିଳାଷ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ (Avilash Panda) ଭାରତୀୟ ଜନତା ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଭାବରେ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟା ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କୁ (Aishwarya Biswal) ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର ସଭାପତି ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।

3-Indigo Crisis: ଇଣ୍ତିଗୋ ବିମାନସେବାରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଯାତ୍ରୀ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସପ୍ତାହେ ବ୍ୟାପି ଇଣ୍ତିଗୋର ଉଡାଣରେ ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖାଦେଇଛି। ଏନେଇ ଇଣ୍ତିଗୋ ବିରୋଧରେ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାକୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି (DGCA) ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଏହାର ଶୀତକାଳିନ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀରେ ୫ ପ୍ରତିଶତ ହ୍ରାସ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। 

4-Pitabasa Murder Case: ଆଇନଜୀବୀ ପିତବାସ ପଣ୍ତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ତ ମାମଲା। ଆଜି କୋର୍ଟରେ ପୋଲିସ୍ କେସ୍ ରେକର୍ଡ଼ ଦାଖଲ କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିକ୍ରମ ପଣ୍ତାଙ୍କ ସମେତ  ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣଙ୍କ ଜାମିନ୍ ଶୁଣାଣି ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା ୧୨ ତାରିଖରେ ମାମଲାର ଜାମିନ୍ ରାୟ କୋର୍ଟ ଶୁଣାଇବେ ବୋଲି  ଜଣାପଡିଛି। 

5-C-section deliveries: ଗତ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସରକାରୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରସବ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ରାଜ୍ୟର ଘରୋଇ ଡାକ୍ତରଖାନାଗୁଡ଼ିକରେ ସିଜାରିଆନ୍ ସେକ୍ସନ୍ (ସି-ସେକ୍ସନ୍) ପ୍ରସବ ଅଧିକ ହୋଇଥିବା ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି। ବିଧାନସଭାରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିଙ୍ଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

6-Odisha Assembly:ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୮୮.୬୬ ଲକ୍ଷ ପରିବାରରୁ ଏଯାବତ୍ ୬୮.୩୬ ଲକ୍ଷ ପରିବାରକୁ ଟ୍ୟାପ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ମୋଟ ୭୭.୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଘରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚିଲାଣି ବୋଲି ଆଜି ଗୃହରେ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାଏକ ।

7-IMD Issues Yellow Warning: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ଏକ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏବଂ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଆସନ୍ତାକାଲି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାର ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀତଳ ଲହରୀ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ।

8-Sonia Gandhi Birth Day: ଆଜି କଂଗ୍ରେସ ନେତ୍ରୀ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ। ସେ ୭୯ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ନିଜ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ସୃଷ୍ଟି କରି, ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅବସରରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। 

9-Entertainment News: ବନ୍ଧା ହେଲେ ବଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାତା ବିକ୍ରମ ଭଟ୍ଟ।  ଠକେଇ ଅଭିଯୋଗରୁ ବିକ୍ରମ ଓ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି।ଯାହାକୁ ନେଇ ଏହି ଷ୍ଟାର୍ କପଲ୍  ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ,ଇନ୍ଦିରା ଆଇଭିଏଫ୍ ର ହସପିଟାଲ୍ ର ଫାଉଣ୍ତର ଡାକ୍ତର ଅଜୟ ମୁର୍ଡିଆଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ୍ ରାଜସ୍ଥାନରୁ ଗିରଫ କରିଛି।

10-IND vs SA 1st Barbati T20 Match: ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ୫ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ T20 ସିରିଜ ମଙ୍ଗଳବାରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ କଟକର ବାରବାଟୀ କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ଥିବା ବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ ଏଡେନ୍ ମାକ୍ରମ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।

