Top 10 News: ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ, ଶତାଧିକ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Headlines 01- ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ, ସାର ନେଇ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୋହନ ମାଝୀ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୁଦ୍ଧ ପରିସ୍ଥିତି ପ୍ରଭାବକୁ ନେଇ ମୁଁ ସମୀକ୍ଷା କରିଛି କଳାବଜାରୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ ସଜାଗ ଅଛୁ ତେଣୁ ଆପଣ ଭୟଭୀତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଆସୁ ସରକାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି । ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ, ସାର ମହଜୁଦ ଅଛି । ଯେଉଁମାନେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରିବେ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ । ବ୍ୟୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ବିଲ ନେଇ ବିବୃତି ରଖିଲା ବେଳେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ।
Headlines 02- ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଛି । ବାଗଡ଼ୋଗ୍ରାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବା ବାଟରେ ସ୍ମୋକ୍ ଆଲର୍ଟ ସାଇରନ୍ ବାଜିବାରୁ ଜରୁରୀ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ପାଇଲଟ୍ । ବିମାନରେ ଥିବା ୧୪୨ ଯାତ୍ରୀ ଓ ୬ କ୍ରୁ ମେମ୍ବର ସୁରକ୍ଷିତ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 03- ବିହାରର ନାଳନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାର ମା ଶୀତଳା ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଛି। ଦଳାଚକଟାରେ ଆଠ ଜଣ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଏହି ଘଟଣା ନାଳନ୍ଦା ଜିଲ୍ଲାର ଦୀପନଗର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ଆଜି ଚୈତ୍ର ମାସର ଶେଷ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିବାରୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ମାଆଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରେ ଶହ ଶହ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ହେଲେ, ହଠାତ୍ ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଭିଡ଼। ଚାହୁଁଚାହୁଁ ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଆଉ ଜଣେ ମାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ଫଳରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦଳା ଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ୮ ଜଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Headlines 04- ବରିଷ୍ଠ (IAS) ଆଇଏଏସ୍ ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବ ହେଲେ (DGCA) ଡିଜିସିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ବୀର ବିକ୍ରମ ଯାଦବଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍ କମିଟି। ଏବଂ(Faiz Ahmed Kidwai ) ଫୈଜ ଅହମ୍ମଦ କିଦୱାଇଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳର ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। କ୍ୟାବିନେଟର ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି (ACC) ଦ୍ୱାରା ଏକ ଆଦେଶ ଅନୁଯାୟୀ,ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କ୍ୟାଡରର (1996)୧୯୯୬ ବ୍ୟାଚ୍ (IAS) ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀ କିଦୱାଇଙ୍କୁ କାର୍ମିକ ଏବଂ ତାଲିମ ବିଭାଗ (DoPT) ରେ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି।
Headlines 05- ADG ସଞ୍ଜୀବ ପଣ୍ଡା ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରାୟତଃ ମାଓ ଲଢ଼େଇ ସରିଛି । ମାତ୍ର ସବୁ ଲୁଟ୍ ଅସ୍ତ୍ର ଫେରିନି । ଲୁଟ୍ ହୋଇଥିବା ସବୁ ଅସ୍ତ୍ର ଫେରିବା ନେଇ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି । ଯେଉଁ ମାଓ ସମର୍ଥକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ନଜର ରଖାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରହିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ମୁତୟତ ରହି ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ରଖିବେ । ଦୁଇ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ ରହିବେ । ଯଦି କେହି ପୁଣି ଥରେ ଉଦ୍ୟମ କରନ୍ତି, ତାହାକୁ ଦମନ କରାଯିବ ।
Headlines 06- ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଥାନା ମାଟାବରହୀ ଜଙ୍ଗଲରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ ବେଳେ ଏକ ଡମ୍ପ୍ରୁ ବିପୁଳ ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ସେମଧ୍ୟରେ ୭ଟି ବନ୍ଧୁକ, ୧୦ଟି ଗ୍ରେନେଡ଼, ବହୁ ଗୁଳିଗୁଳା ରହିଛି । କମ୍ବିଂ ଅପେରସନ ବେଳେ ଡମ୍ପ୍କୁ ଠାବ କରିଥିଲେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ।
Headlines 07- ରାଉରକେଲା ଆର ଆଣ୍ଡ ବି ଡିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ କିରାଣୀ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଲାଞ୍ଚ ମାମଲାରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡିଥିଲେ । ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଧାରା ୧୩(୨) ଆର/ଡବ୍ଲୁ ୧୩(୧)(ଡି)/୭ ପିସି ଆଇନ, ୧୯୮୮ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ମାମଲାରେ ଜଣେ ଠିକାଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପାଦିତ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଟଙ୍କା ରିଲିଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲାଞ୍ଚ ଦାବି କରିବା ଏବଂ ନେବା ପାଇଁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା । ଆଜି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ସେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁବାସଙ୍କୁ ୪ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସଶ୍ରମ କାରାଦଣ୍ଡ ଏବଂ ୧୫ ହଜାର ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଦଣ୍ଡାଦେଷ ହୋଇଛି ।
Headlines 08- ରାଜ୍ୟର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ସ୍ମାପସଟ୍ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ୨୦୨୪-୨୫ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟ ୨୨,୬୫୧ କୋଟି ଟଙ୍କା (ଜିଏସ୍ ଡିପିର ୨.୫୪ ପ୍ରତିଶତ) ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ରେକର୍ଡ କରିଛି । ରାଜ୍ୟର ରାଜସ୍ୱ ନିଅଣ୍ଟ ୨୫,୦୪୨ କୋଟି ଟଙ୍କା (ଜିଏସ୍ ଡିପିର ୨.୮୧ ପ୍ରତିଶତ) ଥିଲା, ଯାହା ଜି.ଏସ୍ . ଡି.ପି.ର ୩ ପ୍ରତିଶତର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା । ୨୦୨୪-୨୫ରେ ମୋଟ ଦେୟତା ଜିଏସ ଡିପିର ୧୫.୪୮ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସୀମା ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଯଥେଷ୍ଟ କମ୍ ।
Headlines 09- ଭିଜିଲାନ୍ସ ଜାଲରେ ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ହାଉସିଂ ଆଣ୍ଡ ୱେଲଫେୟାର କର୍ପୋରେସନ (OPHWC)ର ସମ୍ବଲପୁର ଡିଭିଜନର ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ବିଦ୍ୟୁତ ରଞ୍ଜନ ଭୋଳ । ବିପୁଳ ଲାଞ୍ଚ ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି ଭିଜିଲାନ୍ସ, ସମ୍ବଲପୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ସର୍ଚ୍ଚ ୱାରେଣ୍ଟ ଆଧାରରେ, ଶ୍ରୀ ଭୋଳଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବଲପୁର ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ନିକଟରେ ଅଟକାଯାଇଥିଲା । ତାଙ୍କ ନିକଟରୁ ୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସନ୍ଦେହଜନକ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଅର୍ଜିତ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଥିଲା।
Headlines 10- କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ୟାସ୍ କଳାବଜାରୀ ନେଇ କିଛି ହୋଟେଲ୍ ସମେତ ୧୦ଟି ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଛନ୍ତି ସ୍କ୍ବାଡ୍ । ଫଳରେ ୧୦୨ ଘରୋଇ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି । EC ଆକ୍ଟରେ ମାମଲା ପାଇଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହୋଇଛି । ସେହିପରି ପାରାଦୀପ କୁଜଙ୍ଗ ଥାନା ବାଲିତୁଠରେ ରେଡ୍ କରାଯାଇ ୧୦୬ ସିଲିଣ୍ଡର ଜବତ କରାଯାଇଛି । କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ ।