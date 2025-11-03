Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha2987138
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News: ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିରେଧୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today:  ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Nov 03, 2025, 09:56 PM IST

Trending Photos

Top 10 News: ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରିବେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବିରେଧୀଙ୍କୁ ନବୀନଙ୍କ ଟାର୍ଗେଟ୍ ସହ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today

Headlines 01-  ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜେଏମ୍‌ଏଫ୍‌ସି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଙ୍କ ଆବାସିକ କକ୍ଷରେ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି ଏସଆଇ ପରୀକ୍ଷା କେଳେଙ୍କାରୀ ମାଷ୍ଟରମାଇଣ୍ଡ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସୁରେଶ ନାୟକ । ଜେଏମ୍‌ଏଫ୍‌ସି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳଙ୍କ ଆବାସିକ କକ୍ଷରେ ଉଭୟେ ହାଜର ପରେ ପୁଣି ଉଭୟଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଯାଇଛି ।

Headlines 02- ୨୦୨୭ ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ୩ ଦିନିଆ ପ୍ରାକ୍‌ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ । ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ସମେତ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ଆଜିଠୁ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି । ରାଜ୍ୟର ୪ ଟି ସ୍ଥାନରେ ନଭେମ୍ବର ୧୦ରୁ ୩୦ ଯାଏଁ ପ୍ରାକ୍ ଜନଗଣନା । ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ୩୪ ଲକ୍ଷ ଶିକ୍ଷକ ଜନଗଣନା କରିବେ । ଏଥର ପେପର୍‌ ନୁହେଁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍‌ରେ ହେବ ଜନଗଣନା ।

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 03- ବିଜେଡି ଛାଡି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଅମରଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ନିଜ ଅଭିଭାଷଣ ରଖି ଅମରଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବିଜେଡିରେ ଅଣନିଶ୍ବାସୀ ହେଉଥିଲେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବେ ତାଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଛି । ଏବେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । ସେ ତାଙ୍କର ମନର କଥା କହି ସାରିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ  ମୋଦୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ କହିଛନ୍ତି । ଜଣେ ବୌଦ୍ଧିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସଂସଦରେ ବେଶ୍‌ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରନିର୍ମାଣରେ ସାମିଲ ହେବାକୁ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସେନେଇ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ । 

Headlines 04- ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ନୂଆପଡ଼ା ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ । ଆଜି ନୂଆପଡାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ କଡା ନିଶାନା କରିଛନ୍ତି ନବୀନ । ପ୍ରାର୍ଥୀ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି ବିଜେପି ବେଇମାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ। ଆପଣଙ୍କ ସହ ଓ ବିଜେଡି ସହିତ ବେଇମାନି ହୋଇଛି ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କ୍ଷୋଭ ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର ୧୧ରେ ଆମେ ବଦ୍‌ଲା ନେବା । ୧୬ ମାସର ବିଜେପି ସରକାରରେ କାମ ଜିରୋ, ବିକାଶ ପୂରା ବନ୍ଦ ବୋଲି ନବୀନ କହିଛନ୍ତି ।

Headlines 05- ବଡ଼ମ୍ବା ଥାନା ରଗଡ଼ିପଡ଼ାରେ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି । ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କିରେ ପଡ଼ି ୩ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ୩ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨ ନାବାଳକ, ଜଣେ ନାବାଳିକା ଅଛନ୍ତି । ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ପାଖରେ ଖେଳିଲା ବେଳେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲେ ।

Headlines 06- ପୀତବାସ ପଣ୍ଡା ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସାର୍ପ ସୁଟର କୁରୁପତି ଭୂୟାଁକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି । ସାର୍ପ ସୁଟର କୁରୁପତିକୁ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନରେ ମାରାଥନ୍‌ ଜେରା କରୁଛି ପୋଲିସ୍ । ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଉମା ବିଷୋୟୀ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ ହୋଇଛି ।

Headlines 07- ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ଡାଲ୍‌ଡା ଘିଅ ଜବତ ହୋଇଛି । ଏନେଇ ଜନୈକ ମହାସୁଆର ସେବକଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଯାଇଛି । ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବିଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବନି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ କେବଳ ଓମ୍‌ଫେଡ୍‌ ଘିଅ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ।

Headlines 08- ସମ୍ବଲପୁର ହୀରାକୁଦ ଏଚ୍‌ଆଇଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଛକରେ ହତ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଜଣଙ୍କୁ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ବୀଭତ୍ସ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ରାସ୍ତାରେ ରକ୍ତାକ୍ତ ମୃତଦେହ ପଡିରହିଛି । କିଏ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ହତ୍ୟା କରିଛି ସେନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନି । ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Headlines 09- ବରପାଲି CHCର ୨ କର୍ମଚାରୀ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଶେଖର ଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ଏବଂ ପିଅନ ତମନ୍ନା ସାହୁ  । ଅନଲାଇନ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ ୭ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଲା ବେଳେ ଧରିଛି ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍‌ । ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବକେୟା ଦରମା କରାଇଦେବାକୁ ଲାଞ୍ଚ ନେଇ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ।

Headlines 10- ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ ପଞ୍ଝାରେ ବାଘ ଛାଲ ବେପାରୀ । ବାଘ ଛାଲ ସହ ୩ ବେପାରୀଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ । ଜୟଦେବ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳରେ ୩୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ବାଘ ଛାଲ ଡିଲ୍ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ରେଡ୍ କରିଥିଲା ପୋଲିସ୍ । କର୍ଣ୍ଣାଟକରୁ ବାଘ ଛାଲ ଆସିଥିବା ନେଇ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

Odia News
ଫୋନ୍ ପେ ମାଧ୍ୟମରେ ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିଲେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତି, ଧରିଲା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍‌
Entertainment News
୯୦୦ ଏପିସୋଡରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଜୀ ସାର୍ଥକର ମେଗା ଧାରାବାହିକ ‘ତୁ ଖରା ମୁଁ ଛାଇ’
Top 10 news
Top 10 news: ଚୁଟକିରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର..
Odisha Politics
ଏବେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ ଅମର ପଟ୍ଟନାୟକ- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ
Odisha BJP
Odisha BJP: ବିଜେପିରେ ଯୋଗ ଦେଲେ ଅମର