Top 10 News: ଇରାନ ଉପରେ ପୁଣି ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ରଥ ନେଲା ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ । ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ତ୍ର ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି । ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଛାତ୍ରଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଧାରଣା ଦେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିନ୍ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଶତପ୍ରତିଶତ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ସିକିମର ନାମଚି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଏକ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ହଠାତ୍ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା । ଫଳରେ ଅତି କମରେ ୨୦ ଜଣ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଗୁରୁତର ଥିଲା ଯେ, ୫ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଭିତରେ ଫସି ରହିଛନ୍ତି। ଆସାମ ପୋଲିସର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ସୁଡ଼ଙ୍ଗ ଭିତରେ ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ବିସ୍ଫୋରଣ ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଚାଲିଛି।
Headlines 03- ଇରାନ ଉପରେ ଲଗାତାର ୧୦ମ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିଛି ଆମେରିକା । ଇରାନର ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷମତା ନଷ୍ଟ କରିବା ଆମେରିକାର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ । ପାରସ୍ୟ ଉପସାଗରୀୟ ଦେଶରେ ହାଇଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ । ହର୍ମୁଜ ସଂକଟର ଆସିଆନ୍ ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି । ଫଳରେ ୧୨୦ଡଲାର ଟପିପାରେ ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର । ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି । ୪୫%କୁ ଖସିଛି ତୈଳ ରପ୍ତାନି ।
Headlines 04- ନିବେଶ ପାଇଁ ଭଲ ପରିବେଶ ଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୫ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି । ନୀତି ଆୟୋଗର ରିପୋର୍ଟରେ ଶୀର୍ଷ ୫ରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା । ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲିନେସ୍ ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ୨୦୨୬ ରିପୋର୍ଟରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ଥାନିତ । ଗୁଜରାଟ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର, ତାମିଲନାଡୁ, ଗୋଆ ସହ ଓଡ଼ିଶା ଶୀର୍ଷ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ରାଜ୍ୟ । ଟିମ୍ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ।
Headlines 05- ଅନୁଗୋଳ-ସମ୍ବଲପୁର ୫୫ନଂ ଜାତୀୟ ରାଜପଥର ଜିନ୍ଦଲ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । ଟ୍ରେଲରକୁ ପଛରୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ପିକ୍ଅପ ଭ୍ୟାନ୍ । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଲରଟି ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ।
Headlines 06- ରାଜ୍ୟରେ ୪୫୭୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପକୁ SLSWCAର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୩ଟି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୨୨ ହଜାର ୮୭୩ ନିଯୁକ୍ତି ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଗ୍ରୀନ୍ ଏନର୍ଜୀ ଉପକରଣ, ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ, ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । କଟକ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରେ ପଞ୍ଚତାରକା ହୋଟେଲ୍ ତିଆରି ହେବ ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରାୟ ୧୯୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯିବ ।
Headlines 07- ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସରବାହାଲରେ ଥିବା ଜୁଏଲାରୀ ଓ ସପିଂ ମଲ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ଟିମ୍ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରଖିଛି । ସର୍ଟ ସର୍କିଟରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ।
Headlines 08- ପୁରୀ ଶରଧାବାଲିରେ ବଡ ଠାକୁର ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ତାଳଧ୍ବଜ ରଥର ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ ହୋଇଛି । ତାଳଧ୍ବଜ ପରେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରଥକୁ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କରାଯିବ । ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦକ୍ଷିଣ ମୋଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରାଯାଉଛି ।
Headlines 09- ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବଢ଼ିଛି ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର । ୧୦ଟି ଗେଟ୍ରେ ହୀରାକୁଦ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସର ଜାରି ରହିଛି । ବାମପାର୍ଶ୍ଵରେ ୭ଟି ଓ ଡାହାଣ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ୩ଟି ଗେଟ୍ ଖୋଲା ରହିଛି । ଗତକାଲି ସକାଳ ୬ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର ୬୧୩.୩୩ ଫୁଟ ରହିଥିଲା । ଉପର ମୁଣ୍ଡରୁ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ୨,୧୦,୪୨୯ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ସମୟରେ ୧୦ଟି ଗେଟ୍ରେ ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ୧,୮୬,୩୫୪ କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ।
Headlines 10- ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର କହିଛି ଯେ, ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଜୁଲାଇ ୨୨ରୁ ୨୩ ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ମୟୁରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ, ସମ୍ୱଲପୁର ଏବଂ ଝାରସୁଗୁଡା ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ନେଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।