Top 10 News: ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଆଜି ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ବୈଠକରେ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ସମ୍ପର୍କରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରିବା ସହିତ ସମସ୍ତ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସହଯୋଗ, ସମନ୍ୱୟ ଓ ନିରନ୍ତର ଯୋଗାଯୋଗ ଉପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 02- କେଜିରୁ ପିଜି ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଦ୍ବନ୍ଦ୍ବ ଦୂର କରି ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୂରଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଫେସନାଲ୍ ଓ ସେଲ୍ଫ ଫାଇନାନ୍ସିଂ କୋର୍ସ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ବାକି ସବୁ ମାଗଣା । ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ନାମଲେଖା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା । ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ନାମଲେଖା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବେ ।
Headlines 03- ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶ୍ରୀ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ନୂତନ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ୫୭ ଦିନିଆ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବରଫ ଗଠନ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିବାରେ ନାଁ ନେଉନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷର ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରାକୁ ଐତିହାସିକ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । କାରଣ ଏହା ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି, ଯଦିଓ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦିନରେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତରଳି ଯାଇଥିଲା। ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ଭକ୍ତିରେ କୌଣସି କମ୍ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ । ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ୧.୭୧ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ।
Headlines 04- ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଗୀତ ଗାନ ଓ ଧୂନ୍ ନେଇ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ । ଅନୁପାଳନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ଓ ମନ୍ତ୍ରାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁପାଳନ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଥମେ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଓ ପରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ ହେବା ଉଚିତ୍ । ସଠିକ୍ ପଠନ ଓ ଶବ୍ଦ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅନୁପାଳନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି । ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ୱେବସାଇଟରେ ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ଗୀତ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି ।
Headlines 05- ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ନକଲି ଆଡିସନାଲ୍ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ । ରଜନୀକାନ୍ତ ମହାନ୍ତି ନାମକ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ଖାରବେଳ ନଗର ପୋଲିସ । ନିଜକୁ ଆଡିସନାଲ୍ ଏସ୍ପି ପରିଚୟ ଦେଇ ଧମକ ଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ଅଭିଯୁକ୍ତ ରଜନୀକାନ୍ତ ୟୁନିଟ୍-୩ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଡ଼ାଘରେ ରହୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 06- ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ଥାନାରେ ଇସ୍କନ ବିରୋଧରେ ଏତଲା ଦିଆଯାଇଛି । ଇସ୍କନର ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରାକୁ ନେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଓ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ଭକ୍ତ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଜନ ଜାଗରଣ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ହୋଇଛି । ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଉଦେଶ୍ୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।
Headlines 07- ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ରାଜପାଲ ଯାଦବଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଲାଗିଛି। ହାଇକୋର୍ଟ ସାତଟି ଚେକ୍ ବାଉନ୍ସ ମାମଲାରେ ତାଙ୍କ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତକୁ କାଏମ୍ ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଜରିମାନା ଲଗାଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଅଭିନେତା ବାରମ୍ବାର ମାମଲାର ସମାଧାନ ଏବଂ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବିଚାରପତି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କାନ୍ତ ଶର୍ମାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠ ନିମ୍ନ ଅଦାଲତର ରାୟକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି।
Headlines 08- ଏମଜିଏନଆରଇଜି ଯୋଜନା ବିଲ୍ ପାଇଁ ୩୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ସମୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଜେଇଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଗିରଫ କରିଛି। ଜେଇ ସୁଶୀଲ କୁମାର ସିଂହ ଏମଜିଏନଆରଇଜି ଯୋଜନା ଶେଷ ବିଲ୍ ପାଇଁ ବଡ଼ସାହି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏକ ଜିପି ପାଇଁ ଏମ୍ଜିଏନଆରଇଜି ଅଧୀନରେ ନିୟୋଜିତ ଜଣେ ମେଟଙ୍କଠାରୁ ୩୨ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିଥିଲେ ।
Headlines 09- ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୩୪୧.୯ ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ତୁଳନାରେ ୧୨% ଅଧିକ । ଏବେ ବି ୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, କଳାହାଣ୍ଡି, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 10- ପୁଣି ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ । ଆସନ୍ତା ୧୧ କିମ୍ବା ୧୨ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ । ଓଡ଼ିଶା-ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ । ପ୍ରଭାବରେ ୧୪ ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା ।