Top 10 News: ନେପାଳରେ ପୁଣି ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଲେ ଛାତ୍ରନେତା ହରିଶଙ୍କର ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ସଂକ୍ଷେପରେ ପଢିନିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ୧୦ଟି ବଡ଼ ଖବର
Top 10 News Today
Headlines 01- ନେପାଳରେ ପୁଣି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ସେନା ଗୁଳିରେ ୨ କଏଦୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି । ରାମେଛାପ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜେଲ୍ ଭାଙ୍ଗି ଫେରାର ହେଉଥିବା ସମୟରେ ସେନାର ଗୁଳିମାଡ଼ ୨ କଏଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୧୦ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ନେପାଳ ଜେଲ୍ରୁ ଫେରାର ୩୫ କଏଦୀ ସଶସ୍ତ୍ର ସୀମା ବଳ ଦ୍ବାରା ଅଟକ ହୋଇଛନ୍ତି । ସୀମାନ୍ତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶରୁ ସର୍ବାଧିକ ୨୨ କଏଦୀ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି । ବିହାରରେ ୧୦ ଓ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସୀମାରୁ ୩ କଏଦୀ ଧରାପଡ଼ିଛନ୍ତି ।
Headlines 02- ଦିଲ୍ଲୀ ପୋଲିସ କବ୍ଜାରେ ୧୨ଜଣ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ । ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ମଧ୍ୟ ଜବତ ହୋଇଛି । ISIS ଷ୍ଟାଇଲ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରୁଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ତଥ୍ୟ ଆଧାରରେ ରେଡ୍ କରି କାବୁ କରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ପେଶାଲ୍ ସେଲ୍ । ରାଞ୍ଚିରୁ ଆଉ ୩ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 03- ୮ ଶହ ଏକରରେ ନୂଆ ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଇଁ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର । ନୂଆ ସହର ରୂପରେଖ ପାଇଁ ସିଙ୍ଗାପୁରର ଏକ କମ୍ପାନୀକୁ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ସୁବିଧା କିପରି ରହିପାରିବ ସେନେଇ ଡିପିଆର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ । ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ଜାଗାରେ କିଛି ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ଓ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଜମି ରହିଛି । ଜଙ୍ଗଲ ଜମିରେ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ପାର୍କ କିମ୍ବା ସେଭଳି ଜିନିଷ କରାଯିବ । ମେଟ୍ରୋ ମଧ୍ୟ ନୂଆ ସହରକୁ ଛୁଇଁବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଉଛି । ସେହିପରି ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ବର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି । ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ଏବଂ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ରିଙ୍ଗ ରୋଡ ପରେ ସହର ଭିଡ଼ କମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ସହରକୁ ସଜାଡିବାକୁ ସରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ଆସନ୍ତା ୧୮ ତାରିଖରୁ ସପ୍ତଦଶ ବିଧାନସଭାର ଚତୁର୍ଥ ଅର୍ଥାତ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଅଧିବେଶନ ଯେପରି ସୁରୁଖୁରୁରେ ଚାଲିବ ସେଥିପାଇଁ ୧୬ ତାରିଖରେ ବାଚସ୍ପତି ସୁରମା ପାଢ଼ୀ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଡାକିଛନ୍ତି । ବୈଠକରେ ବିଧାନସଭା ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପରିଚାଳନା ନେଇ ବାଚସ୍ପତି ସବୁ ଦଳର ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ । ଅଧିବେଶନରେ କେମିତି ସମସ୍ତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ, ରାଜ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇବାକୁ କେମିତି ବିରୋଧୀଙ୍କୁ ପୁରା ସୁଯୋଗ ମିଳିବ ସେ ସଂପର୍କରେ ଉଭୟ ଶାସକ, ବିରୋଧୀ ନିଜର ମତ ରଖିବେ । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ୧୮ ତାରିଖରୁ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ୨୫ ତାରିଖରେ ସରିବ । ଅଧିବେଶନରେ ମୋଟ ୭ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି।
Headlines 05- ଆଜି ଆଶ୍ୱିନ କୃଷ୍ଣ ଚତୁର୍ଥୀ ତିଥି । ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ଶ୍ରୀଜିଉଙ୍କ ବନକଲାଗି ନୀତି । ଏଥିପାଇଁ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ୫ ଘଣ୍ଟା ଜଗା ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ । ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 06- ବିଜେଡି ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି । ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଗକୁ ଯଦି ଦଳ ଠିକ୍ ଭାବେ ନ ଚାଲେ ତାହେଲେ ଦଳଠୁ ଦୂରେଇ ଯିବି । ମୁଁ ଏବେ ବିଜେଡିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଂଗଠନିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଉନାହିଁ । ବିଜେଡି ସଠିକ୍ ଭାବେ ବିରୋଧୀଦଳ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁନାହିଁ। ପୂର୍ବ ବିଚାରଧାରାରେ ଦଳ ନାହିଁ ବୋଲି ରୋକଠୋକ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ । ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦଳକୁ ସଂଗଠିତ କରିବାକୁ PAC, ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ପାଇଁ କହିଥିଲୁ, ହୋଇଛି ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକ ଦଳରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ।
Headlines 07- APR ପୋଲିସ କନଷ୍ଟେବଲଙ୍କ ବେକରେ ଭୁଜାଲି ଲଗାଇ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଛଡାଇ ନେଇଗଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ଏପରି ଏକ ଖବର ଆସିଛି ନୀଳଗିରିରୁ । ସିଜ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଧରି ଆଣିବା ବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଫାଣ୍ଡି ନିକଟରେ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଏପରି ଉତ୍ପାତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ସୋନ ନଦୀରୁ ବେଆଇନ୍ ବାଲି ଉଠାଉଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଟ୍ରାକ୍ଚରକୁ ଜବତ କରିଥିଲା । ଖଣି ଅଧିକାରୀ ଚଢ଼ାଉ କରି ଧରିବା ପରେ ସିଜ୍ କରି ଆଣୁଥିଲା ପୋଲିସ ।
Headlines 08- ବିଜେଡି ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରନେତା ହରିଶଙ୍କର ରାଉତ । ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ସହ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଷୋଦଗାର କରିଛନ୍ତି । ଛାତ୍ର ଓ ଯୁବ ସଭାପତି ଚୟନ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏବେବି ପାଣ୍ଡିଆନ ବିଜେଡିକୁ କବ୍ଜା କରି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି । ଅଣଓଡ଼ିଆ ହୋଇ ଦଳକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ଅନ୍ଧପୁଟୁଳି ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି । ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଦଳର ଏ ସ୍ଥିତି ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଲୋକେ ଜବାବ ଦେଲେ ବୋଲି ମତ ରଖିଛନ୍ତି ହରିଶଙ୍କର ।
Headlines 09- ବ୍ରାଉନସୁଗାର ବେପାରରେ ସଂପୃକ୍ତ ମାଆ, ପୁଅଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅବକାରୀ ମୋବାଇଲ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ । ଆଉ ଜଣେ ପୁଅ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଆଣି ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଟଳରେ ବିକୁଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ଗିରଫ ୨ ଜଣଙ୍କ ସୂଚନା ଆଧାରରେ ଧାରପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଆପୁଅ । ଗିରଫ ମାଆପୁଅ ଓ ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ୧୫୦ ଗ୍ରାମ୍ ବ୍ରାଉନସୁଗାର ଜବତ ହୋଇଛି । ତା ସହ ୨୦ ଲିଟର ନକଲି ବିଦେଶୀ ମଦ ଜବତ
Headlines 10- ରାଜ୍ୟରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ, ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖ ଯାଏ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା । ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶା ଓ ଉତ୍ତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଉପରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏହି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା ୧୩ ତାରିଖ ଯାଏ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ସହ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ବୋଲି ଭୁବନେଶ୍ଵର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।