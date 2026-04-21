Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3187415
Top 10 News: ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Apr 21, 2026, 09:57 PM IST

Trending Photos

Top 10 News: ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଅନୁମୋଦନ, ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Headlines 01- ୧୮ଟି ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍‌ ୱିଣ୍ଡୋ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି । ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ SLSWCAରେ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି । ୧୮ ନୂଆ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ବ୍ୟୟ ହେବ ୩,୮୭୭.୧୪ କୋଟି ଟଙ୍କା । ୧୧ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ ପ୍ରକଳ୍ପ । ୭୫୬୫ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Headlines 02- ଆଜି ଇସ୍ପାତ ସହର ରାଉରକେଲାଠାରେ ଭାରତର ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶ୍ରୀମତୀ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ମହୋଦୟାଙ୍କ ସହ 'ଆଦି ପରବ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ, ମୁଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ। ଏହି ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମହୋଦୟାଙ୍କ କରକମଳରେ ସମନ୍ୱିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କେନ୍ଦ୍ର (ICCC), ନୂତନ ସାଇନ୍ସ ପାର୍କ, ପ୍ଲାନେଟୋରିୟମ, ଜନଜାତି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀ ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ‘ନିର୍ମଳ ମୁଣ୍ଡା ପରିବେଶ ପଥ’ ର ଉଦଘାଟନ କରାଯାଇଛି।

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 03- ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରାଉରକେଲାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହକିରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି । ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ, ଲାଜରୁସ ବାର୍ଲାଙ୍କ ପରି ଖେଳାଳି ଗୌରବ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି । ଆଦିବାସୀଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି । ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଏକଲବ୍ୟ ସ୍କୁଲମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଉଛି। ନିଜେ ଆଗକୁ ଯାଅ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଦିଅ । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଜନମନ ଯୋଜନା ଜନଜାତିଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବେଶ୍‌ ପ୍ରଶଂସନୀୟ । 

Headlines 04- ରାଜ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କୁ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ସାମାଜିକ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ବିଭାଗର ସଚିବ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିବେ । ବିଭାଗର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସଦସ୍ୟ ସଚିବ ଦାୟିତ୍ବ ତୁଲାଇବେ । ଡିଜିପି ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡ ସଦସ୍ୟ ରହିବେ । ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ମିଶାଇ ମୋଟ ୧୨ ଜଣ ସଦସ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି ।

Headlines 05- ସହରାଞ୍ଚଳରେ ସୁବିଧାରେ ଫ୍ଲାଟ୍‌ ଦେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଢାଞ୍ଚାରେ ପିପିପି ମୋଡ୍‌ରେ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବ । ଏନେଇ ଖୁବଶୀଘ୍ର ମୋଡାଲିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ରାଜସ୍ବ ମନ୍ତ୍ରୀ । ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମଡେଲରେ ପିପିପି ମୋଡ୍‌ରେ ଫ୍ଲାଟ୍‌ ନିର୍ମାଣ କରି ଦିଆଯିବ । ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ମଡେଲ ବାବଦରେ ବି ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯାଉଛି । ସେହିଭଳି ଉଦ୍ୟୋଗୀଙ୍କୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଜମି ଦିଆଯିବ । କିଛି ଜମି ନିଜେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କିଛି ଜମିରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଫ୍ଲାଟ କରିବେ ।

Headlines 06- ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଚାର ବେଳେ ବିଜେପି-ଟିଏମ୍‌ସି କର୍ମୀ ପିଟାପିଟି ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି । ବାଲେଶ୍ବର ସୀମାନ୍ତ ଦାନ୍ତୁନରେ ଉଭୟ ଦଳର କର୍ମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ହୋଇଛି । ପ୍ରଚାର ବେଳେ ଟିଏମ୍‌ସି କର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ୧୫ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତର ୩ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବାଲେଶ୍ବର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟ ଆହତମାନେ ଜଳେଶ୍ବର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।

Headlines 07- ଆଜି ୧୮ ସହର ତାପମାତ୍ରା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି । ୪୩.୬ ଡିଗ୍ରୀ ସହ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଛି । ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ୪୨.୫, ହୀରାକୁଦ ୪୨.୪, ବଲାଙ୍ଗିର ୪୨.୨, ଅନୁଗୁଳ ୪୨.୧, ସୋନପୁର ୪୧.୭, ତାଳଚେର ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ତାପମାତ୍ରା ୪୧.୫ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଢେଙ୍କାନାଳ, ବରଗଡ଼ ଓ ରାଉରକେଲା ୪୧ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧ ୪୦.୭, ଭବାନୀପାଟଣା ୪୦.୫, ଭଦ୍ରକ ଓ ନୟାଗଡ଼ ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ, କଟକ ୩୮.୮, ଭୁବନେଶ୍ବର ତାପମାତ୍ରା ୩୭.୯ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି ।

Headlines 08- ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍କୁଲ୍‌, କଲେଜ, ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଛୁଟି ୪ ଦିନ ବଢ଼ିଛି । ୨୨ରୁ ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛୁଟି ବୃଦ୍ଧି କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ । ସିଲାବସ୍‌ ଶେଷ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍‌ଲାଇନରେ କ୍ଲାସ୍‌ ସକାଶେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଶିକ୍ଷକ/ଅଧ୍ୟାପକ ସ୍କୁଲ୍‌, କଲେଜକୁ ଆସି ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ କ୍ଲାସ୍‌ କରିବେ । ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବଦଳରେ ପିଲାଙ୍କ ଘରେ ରାସନ ପହଞ୍ଚାଇବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।

Headlines 09- ମାଲକାନଗିରିରେ ଆସନ୍ତା ୪ ଦିନ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ସବୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛୁଟି ଘୋଷଣା ହୋଇଛି । ୨୨,୨୩, ୨୪ ଓ ୨୫ ତାରିଖରେ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଶିଶୁ ବାଟିକା ଠାରୁ ଦ୍ବାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍କୁଲ୍‌ ଛୁଟି। ପଞ୍ଚମ ଓ ଅଷ୍ଟମ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପରୀକ୍ଷା ଜାରି ରହିବ । ଅନ୍ୟ ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ଓ ଜନଗଣନା ମଧ୍ୟ ଚାଲିବ । ଶିକ୍ଷକ ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ସକାଳ ସାଢେ ୬ଟାରୁ ୧୦ଟା ୩୦ ଯାଏଁ ସ୍କୁଲ୍ ଖୋଲା ।

Headlines 10- ଆସନ୍ତା ୨୫ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାତିରୁ ନିସ୍ତାର ନାହିଁ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ କରାଯାଇ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ରାଜ୍ୟର ଅଧିକାଂଶ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହିଟ୍‌ ୱେଭ୍‌ ନେଇ ଜାରି ହୋଇଛି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ । କାଲି କେନ୍ଦୁଝର ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଓ ଘଣ୍ଟାରୁ ୪୦ରୁ ୫୦ କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବନ ବହିପାରେ । ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କରେ ଗରମ ସହ ଗୁଳୁଗୁଳି ନେଇ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି 

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

