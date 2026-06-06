Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ
  • /Top 10 News
  • /Top 10 News: ୧୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୪ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଆସୁଛି ମୌସୁମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News: ୧୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୪ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଆସୁଛି ମୌସୁମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ

Written BySoubhagya Ranjan Mishra
Published: Jun 06, 2026, 09:56 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 09:56 PM IST
Top 10 News: ୧୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୪ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଆସୁଛି ମୌସୁମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

About the Author

Soubhagya Ranjan Mishra

Soubhagya Ranjan Mishra

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Top 10 News: ୧୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୪ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଆସୁଛି ମୌସୁମୀ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର
top 10 news today2 min ago
2
Chandrika Hembram38 min ago
3
Odisha news1 hr ago
4
Pakistan Strategy1 hr ago
5
Plastic Currency Notes2 hrs ago