Top 10 News Today
Headlines 01- ସିଙ୍ଗଲ୍ ୱିଣ୍ଡୋ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଥୋରିଟି ବୈଠକରେ ୨୪ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି । ୧୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ୨୪ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି । ବୈଠକରେ ୩,୭୯୩ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ପ୍ରସ୍ତାବ ଥିବାବେଳେ ୧୯ ହଜାର ୯୨୪ ଜଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନିଯୁକ୍ତି । ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ବୈଠକରେ ଅନୁମୋଦନ ।
Headlines 02- ଲାଲୁ ଯାଦବ ଓ ରାବଡି ଦେବୀଙ୍କ ଘର ଜଗିଛନ୍ତି RJD ଠେଙ୍ଗାଧାରୀ । ଜେଡ୍ ପ୍ଲସ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟାହାର ପରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ । RJD କର୍ମୀ ଠେଙ୍ଗା ଧରି ପାଟ୍ନା ସ୍ଥିତ ବାସଭବନ ଜଗିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମନ୍ଦ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖି ଏପରି କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି ଝିଅ ରୋହିନୀ ।
Headlines 03- ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ପରିଷଦ (EAC) ସହ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବୈଠକ ହୋଇଛି । ବିଶ୍ୱ ଅସ୍ଥିରତା ସମୟରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି । ଜୀବନଧାରଣ ମାନ ଓ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସହଜ କରିବା ନେଇ ସଂସ୍କାର ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି । ଭାରତ ଓ ବିଶ୍ୱ ଉପରେ ପଶ୍ଚିମ ଏସିଆ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରଭାବ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି ।
Headlines 04- ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ସହ ପବନ ହୋଇଛି। ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଗଛ ପଡ଼ି ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହୋଇଛି । ବର୍ଷାରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ଜନତା ମଇଦାନ ଛାରଖାର ହୋଇଯାଇଛି । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ଟେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛି । ପ୍ରାୟ ୨୫୦ଟି ଷ୍ଟଲ୍ ବର୍ଷା ପବନରେ ମାଟିରେ ମିଶିଲା । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟସ୍ତରରୁ ଆସିଥିବା ବ୍ୟବସାୟୀ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହୋର୍ଡିଂ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ।
Headlines 05- TPCODL ଅଧୀନରେ ଥିବା ନରସିଂହପୁର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ସେକ୍ସନର ଲାଇନ ମ୍ୟାନ-ଏ ଶ୍ରୀ ଧର୍ମ ନିରଞ୍ଜନ ଚୌଧୁରୀ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣେ ଚାଷୀଙ୍କ କ୍ଷେତ ନିକଟରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଖୁଣ୍ଟ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ୧୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ମାଗିବା ଏବଂ ନେବା ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।
Headlines 06- କୁବେର ITDA ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲକର୍ରୁ ମିଳିଛି ୨ କୋଟି ଟଙ୍କା । ଭିଜିଲାନ୍ସ ରେଡ୍ ବେଳେ ITDA ବାଲିଗୁଡ଼ା AEE ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ଲକରରୁ ମିଳିଛି ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା । ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ୫ଟି ବହୁତଳ କୋଠା ସହ ୧୩ଟି ଦାମୀ ପ୍ଲଟ୍ର ମିଳିଛି ସନ୍ଧାନ ।
Headlines 07- ପୁରୁଷ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ହକି ଏସିଆ କପ୍ ଜିତିଛି ଭାରତ । ଜାପାନକୁ ୪-୧ରେ ହରାଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ । କୋରିଆକୁ ୩-୦ରେ ହରାଇଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଟିମ୍ ।
Headlines 08- ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (ବିସିସିଆଇ) ଶନିବାର ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଜାପାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପାଇଁ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଶ୍ରେୟସ କ୍ୟାପଟେନ୍, ଅଭିଜ୍ଞ ଯଶପ୍ରୀତ ବୁମରା ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏସୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଦଳରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ବିସ୍ମୟ ବାଳକ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ । ଟି ଟ୍ବେଣ୍ଟି ଫର୍ମାଟ ପାଇଁ ଦିନିକିଆ ଓ ଟେଷ୍ଟ ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିନି ।
Headlines 09- କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବରେ ଭୁବନେଶ୍ବର ପାରଦ ଖସିଛି ୧୪ ଡିଗ୍ରୀ । କାଳବୈଶାଖୀ ପୂର୍ବରୁ ତାତି ଥିଲା ୪୦ ଡିଗ୍ରୀ ଏବଂ ପରେ ୨୬କୁ ଖସିଥିଲା । ତାତି ଓ ଗୁଳୁଗୁଳି କମିଥିବାରୁ ସାଧାରଣ ଲୋକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ।
Headlines 10- ଆଗାମୀ ୬ରୁ ୮ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁପାରେ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ । ଦକ୍ଷିଣପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଓଡ଼ିଶା ଛୁଇଁବା ନେଇ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି । କିଛି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବା ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁକୂଳ ସମ୍ଭାବନା ।