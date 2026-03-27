Top 10 News: ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ, ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Trending Photos
Headlines 01- ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଇସ୍ରାଇଲ୍ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ସଂଘର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଭିଡିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଏକ ବୈଠକ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ । ନିଜେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ବୈଠକରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ‘ହୋରମୁଜ୍ ସଙ୍କଟ’କୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି, ଏହି ବୈଠକରେ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଣ, ଇନ୍ଧନ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଆକସ୍ମିକ ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି।
Headlines 02- ନିର୍ବାଚନ ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତା ଲାଗୁ ହେବା ଯୋଗୁଁ, ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ବୈଠକରେ ଯୋଗ ଦେଇନଥିଲେ । ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, କ୍ୟାବିନେଟ ସଚିବାଳୟ ଏହି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଏକ ପୃଥକ ବୈଠକ ଡାକିବ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବନ୍ଧିତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପସ୍ଥିତି ଆଦର୍ଶ ଆଚରଣ ସଂହିତାକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଜାଣିଶୁଣି ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି।
Headlines 03- ୨୦୨୫-୨୬ରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ରେଲୱେ ବ୍ୟୟବରାଦ ୧୩ ଗୁଣା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ୧୩ ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୦ ହଜାର ୫୯୯ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି ବଜେଟ୍ ଆଜି ଏନେଇ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ବିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ୨୦୦୯ରୁ ୨୦୧୪ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବ୍ୟୟବରାଦ ଥିଲା ୮୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କା । ୧ ଏପ୍ରିଲ୍ ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ୧୯ ନୂଆ ଲାଇନ ଓ ୩୦ଟି ଦୋହରୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇଛି । ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୋଡ-ବଲାଙ୍ଗିର ପ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ ୫୦୮୯ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି । ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଉ ୧୯୩୮ କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଛି ।
Headlines 04- ରାମ ଜନ୍ମଭୂମୀ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମ ନବମୀ ପର୍ବ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଅଭିଜ୍ଞତା ହୋଇଛି । ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଶିଶୁ ରୂପ 'ରାମ ଲଲ୍ଲା'ଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଆଜି ଏକ ଚମତ୍କାର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ସାକ୍ଷୀ ହୋଇଛି । ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ ପାଇଁ 'ସୂର୍ଯ୍ୟ ତିଳକ' ଉତ୍ସବ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଠିକ୍ ୧୨:୦୦ ଟାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ପ୍ରାୟ ଚାରି ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ କପାଳକୁ ଆଲୋକିତ କରିଛି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ପୋଷାକରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା।
Headlines 05- ପ୍ରୟାଗରାଜର ମଣ୍ଡା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାମପୁର ଘାଟରେ ଗଙ୍ଗାରେ ଗାଧୋଇବା ସମୟରେ ସାତ ଜଣ ପିଲା ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ । ଗଭୀର ଜଳରେ ପଶିଯିବା କାରଣରୁ ସ୍ରୋତରେ ଭାସିଯାଇଥିଲେ। ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ, ଅନ୍ୟ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ଜାରି ରହିଛି। ତିନି ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
Headlines 06- ପାଟନା-ଟାଟାନଗର ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ପରିବେଷଣ କରାଯାଉଥିବା ଏକ ଘରୋଇ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନକାରୀ କମ୍ପାନୀର ଦହିର ଗୁଣବତ୍ତା ସମ୍ପର୍କରେ ମିଳିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ କ୍ୟାଟରିଂ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ନିଗମ (IRCTC) କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। କ୍ୟାଟରିଂ ସେବା ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆରମ୍ଭ କରି, IRCTC ସେମାନଙ୍କର ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ଶେଷ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ କମ୍ପାନୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମାଗିଛି।
Headlines 07- ଶୁକ୍ରବାର ୨୭ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରରେ ତୀବ୍ର ହ୍ରାସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହା ପୂର୍ବ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଦେଖାଯାଇଥିବା ବୃଦ୍ଧିର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ, NSE ନିଫ୍ଟି ୫୦ ପ୍ରାୟ ୨.୦୪% ହ୍ରାସ ପାଇ ୨୨,୮୩୧ ସ୍ତରକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ, BSE ସେନସେକ୍ସ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୨.୨% - ଅର୍ଥାତ୍ ୧,୬୫୨ ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ ୭୩,୬୨୧.୧୭ ରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ସରକାରୀ ଛୁଟି କାରଣରୁ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ଖୋଲିବା ପରେ, ବଜାର ତୁରନ୍ତ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲା, NSEର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ସୂଚକାଙ୍କ ଲାଲ ରଙ୍ଗରେ କାରବାର ହୋଇଥିଲା। ନିଫ୍ଟି PSU ବ୍ୟାଙ୍କ ସୂଚକାଙ୍କରେ ସର୍ବାଧିକ ହ୍ରାସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୩.୮% ହ୍ରାସ ପାଇଥିଲା।
Headlines 08- କୌଣସି ଗୁଜବ ଉପରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ବାସ ନ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅପିଲ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଯୁଗ୍ମ ସଚିବ ସୁଜାତା ଶର୍ମା । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଦେଶରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ତେଲ ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ମହଜୁତ ରହିଛି ତେଣୁ ଆଦୌ ଲାଇନ୍ ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ । ଗୁଜବ ଯୋଗୁଁ କିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏଭଳି ଗୁଜବ ଉପରେ ଆଦୌ ବିଶ୍ବାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ । ଆଗାମୀ ଦୁଇ ମାସ ପାଇଁ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ବୋଲି ସୁଜାତା କହିଛନ୍ତି । କମର୍ସିଆଲ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଯୋଗାଣ ୭୦ ପ୍ରତିଶତକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ଫଳତଃ ୧୪ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ପ୍ରାୟ ୩୦,୦୦୦ ଟନ୍ ବାଣିଜ୍ୟିକ LPG ଯୋଗାଣ ହୋଇଛି ।
Headlines 09- ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଛନ୍ତି ସ୍ଥଳସେନା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ବିବେଦୀ । ୩ ଦିନିଆ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ । ଭୁବନେଶ୍ବର, ପୁରୀ, ଗୋପାଳପୁରରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯୋଗଦେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ।
Headlines 10- ଶନିବାର ୨୮ ତାରିଖରେ ୨୩ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ହେବା ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ୪ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ। ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ୧୫ ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କଟକ, କଳାହାଣ୍ଡି, ଅନୁଗୁଳ, ମାଲକାନାଗିରି, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର,କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼, ବୌଦ୍ଧ, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଜଗତସିଂହପୁର ଓ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା।