/Top 10 News: ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍‌ ଘଟଣାରେ ଗିରଫଦାରି ୮କୁ ବୃଦ୍ଧି, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଟାଇଗର ଶ୍ରଫ୍ଙ୍କୁ ଫାୟାରିଂ ଘଟଣାରେ ଗିରଫଦାରି ସଂଖ୍ୟା ୮କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି । ଫାୟାରିଂ ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପରେ ଆଉ ୫ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଦିଲ୍ଲୀରୁ ୪ ଓ ହରିୟାଣାରୁ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ମୁମ୍ବାଇ ପୋଲିସ । ଗିରଫ ହୋଇଥିବା ୮ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୨ ମହିଳା ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଘଟଣାରେ ୧୦ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ଯାଇଛନ୍ତି ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ଅକ୍ଟୋବର ୩୧ ଯାଏ ମୁମ୍ବାଇ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚକୁ ୩ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ରିମାଣ୍ଡ ।
Headlines 02- ୨୦୨୭ ବର୍ଷର ଯୁକ୍ତ ୨ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ନେଇ CHSE ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ CCTV ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନଭେମ୍ବର ୩୦ ତାରିଖ ଭିତରେ ଜଣାଇବାକୁ ଶେଷ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ୩୦ ସୁଦ୍ଧା ସାମ୍ସ ଇ-ସ୍ପେଶ୍ରେ ଅପଡେଟ କରିବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି । CCTV ଲଗାଇ ନ ପାରିଲେ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାତିଲ ସହ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ନେଇ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ସମସ୍ତ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି CHESE କାଣ୍ଟ୍ରୋଲର ।
Headlines 03- CJP ନେତା ଆଶୁତୋଷ ରାଙ୍କା ଓ ସୌରଭ ଦାସଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିଛି । ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତ ଶୁଣାଣି ପରେ ମୁକ୍ତି କରିବା ନେଇ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ SEM କୋର୍ଟ ।
Headlines 04- କୋଲକାତା ପେଣ୍ଡାଲ ଟ୍ରାଜେଡିରେ ୬ ଜଣିଆ SIT ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସରକାର । ଦଳାଚକଟାର ତଦନ୍ତ କରିବେ ୬ ଜଣିଆ SIT କମିଟି । ଅତ୍ୟଧିକ ଭିଡ଼ରୁ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ୧୯ ଭକ୍ତଙ୍କ ଜୀବନହାନୀ ଘଟିଥିଲା ।
Headlines 05- ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୨ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା 'ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ୨୦୨୬' (India Chem 2026) ସମ୍ମିଳନୀରେ ଓଡ଼ିଶା ନିଜର ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା, ବିଶାଳ ଭିତ୍ତିଭୂମି, ପ୍ରଗତିଶୀଳ ନୀତି ଏବଂ ନିବେଶ ସମ୍ଭାବନାକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବ। ଏହି ଦୁଇଦିନିଆ ଗସ୍ତ କାଳରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ 'ଇଣ୍ଡିଆ କେମ୍ ୨୦୨୬'ର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସମାରୋହ ଏବଂ ହାଇ-ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ 'ସିଇଓ ରାଉଣ୍ଡଟେବୁଲ୍' ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେବେ।
Headlines 06- ସାଂସଦ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୋଟିଆ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ପାଇଁ କୋଟିଆ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତାହା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି । କୋଟିଆ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଅସ୍ମିତା, ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଓ ଅଖଣ୍ଡତାର ପରିଚୟ । ଓଡ଼ିଆ ଭାବେ କୋଟିଆକୁ ନେଇ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଦେଖାଯାଇଥିବା ସୀମା ବିବାଦ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଚିନ୍ତାଜନକ । ଦଳ ମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇ ମିଳିତ ଭାବେ ସମାଧାନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
Headlines 07- ଏସୀୟ ପାରା କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଓଡ଼ିଶାର ପାୟଲ ନାଗ୍ଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଛି । ଆର୍ଚେରୀ ପାରା କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ମହିଳା ଡବଲ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ପାୟଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମଗ୍ର ଦେଶରୁ ପାୟଲଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ।
Headlines 08- ଲହୁଣୀପଡ଼ା ଥାନା କେନ୍ଦୁଡିହି ଛକରେ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । କାର୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଏକ ହାଇୱା ଫଳରେ ୨ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ୪ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଉରକେଲା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
Headlines 09- ଝୁମ୍ପୁରା ଥାନା କଟଲପାତି ଛକରେ ବାଇକକୁ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ଟ୍ରକ୍ । ଫଳରେ ପ୍ରତାପଶି ଗାଁର ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି । ବାଇକରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ୨ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଟ୍ରକ୍ ଛାଡି ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛି । ୨ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କେନ୍ଦୁଝର ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।
Headlines 10- ବାତ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଭିତରେ ଉତ୍ତର ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ । ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଉପସାଗର ସଂଲଗ୍ନ ମିଆଁମାର ଉପରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସକ୍ରିୟ ହୋଇଛି । ପଶ୍ଚିମ-ଉତ୍ତରପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ୨୩ ତାରିଖରେ ଲଘୁଚାପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଗତି କରି ଅଧିକ ଘନୀଭୂତ ହେବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି ।