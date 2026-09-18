/Top 10 News: ଆସନ୍ତା ୨୨ରୁ ଚାଲିବ ବିଧାନସଭା, ପରିବହନ ବିଭାଗ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଗିରଫ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆସନ୍ତା ୨୨ରୁ ୩ ଅକ୍ଟୋବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ । ବିଧାନସଭା ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଆଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି । ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ୍ କଟକଣା ଜାରି କରିଛି । ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ରାସ୍ତା କେଶରୀ ଟକିଜ୍ ନିକଟରୁ ବଦଳିବ । ଏଜି ଛକରୁ ପିଏମଜି ଯିବାକୁ ହେଲେ ଆଇଜି ପାର୍କ ରାସ୍ତାରେ ଯିବାକୁ ହେବ । ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନରୁ ପିଏମଜି ଯିବାକୁ ହେଲେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଗଳି ବାଟ ଦେଇ ଯାଇହେବ । ୧୨୦ ବ୍ୟାଟାଲିୟନରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଚଳ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ରହିବ । ପାୱାର ହାଉସ୍ ସ୍କୋୟାର ଆଡ଼କୁ ବାଟ ବଦଳାଇ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରିବେ । ଲୋକ ଭବନରୁ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପ ଯିବାକୁ ଗାଡ଼ି ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗର ଛକ ଦେଇ ଯିବେ ।
Headlines 02- ୨୮ ବର୍ଷ ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ 'ଯୋଡ଼ା ଫୁଲ' ଚିହ୍ନ ବିନା ନିର୍ବାଚନ ହେବ ! ଉପ-ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମମତା ଏକ ନୂଆ ନାମ ଓ ଚିହ୍ନ ପାଇଛନ୍ତି । ନାମ ଭାବରେ 'ମମତା ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ' ଏବଂ ଚିହ୍ନ ଭାବରେ 'ଫୁଟବଲ'। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ୧୯୯୭ ମସିହାରେ କଂଗ୍ରେସ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ୧୯୯୮ ମସିହା ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ 'ଘାସ ଉପରେ ଯୋଡ଼ା ଫୁଲ' (Twin Flowers on Grass) ଚିହ୍ନ ସହିତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।
Headlines 03- ପାକିସ୍ତାନର ଖୈବର ପଖତୁନଖ୍ୱା ପ୍ରଦେଶରେ ଶୁକ୍ରବାର ପ୍ରାର୍ଥନା ସମୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ୧୬ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।
Headlines 04- ବହୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନିଠାରି ମାମଲାର ଅଭିଯୁକ୍ତ ସୁରେନ୍ଦ୍ର କୋଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି । ନିଠାରି ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ତ ମାମଲାରୁ ଅଦାଲତ ତାଙ୍କୁ ଦୋଷମୁକ୍ତ କରିସାରିଥିଲେ। ହରିଦ୍ୱାର ପୋଲିସ କୋଲିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସହରର ଉତ୍ତର ଭାଗରେ ଥିବା ସପ୍ତ ସରୋବର ରୋଡ୍ର ଲାଲ୍ ମାତା ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଏକ ଚା’ ଦୋକାନରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛି।
Headlines 05- ପରିବହନ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଅରୁଣ ବିଶ୍ବାଳଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଖାରବେଳନଗର ପୋଲିସ । ସହକର୍ମୀ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଧା ରାତିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ହଙ୍ଗାମା ସହ ଅସଦାଚରଣ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ତାଙ୍କ ନାମରେ ।
Headlines 06- ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଦିଶା ଅଗ୍ରୱାଲ ନାଁ ରେ ଫେକ ଏକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକେଇ । ଟଙ୍କା ଡବଲ କରିଦେବା ବାହାନାରେ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିଛି ସମ୍ବଲପୁର ସାଇବର ଥାନା ପୋଲିସ । ଏ ଘଟଣାରେ ଝାରସୁଗୁଡା ପୁରୁଣା ବସ୍ତି ବାବୁ ପଡାର ତିନି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଝରଣା ବାଦୀ, ରାଜେଶ ବାଦୀ ଓ ରାଜକୁମାରୀ ବାଦୀକୁ ଗିରଫ କରି ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ ଅର୍ଥ କେସ ୧୫ ଲକ୍ଷ ୫୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ଓ ସେମାନେ କିଣି ଥିବା ସୁନା ରୁପା ଗହଣା ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ ।
Headlines 07- ରାଜ୍ୟର ପୌରପରିଷଦ, ବିଜ୍ଞାପିତ ଅଞ୍ଚଳ ପରିଷଦ ଏବଂ ମହାନଗର ନିଗମଗୁଡ଼ିକର ଆଗାମୀ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୱାର୍ଡ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସଂଶୋଧିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ସଂଶୋଧିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ୨୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୦୨୬ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ୱାର୍ଡ ସୀମା ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଓ ଆସନ ସଂରକ୍ଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଖସଡ଼ା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ଆପତ୍ତି ଓ ପରାମର୍ଶ ଆହ୍ୱାନ କରାଯିବ।
Headlines 08- ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେବୀ ଆରାଧନା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ନିଆରା ଗୋସାଣୀ ପରମ୍ପରା ପାଇଁ ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ଷଷ୍ଠୀ ତିଥିରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ପ୍ରକ୍ରିୟା । ଷଠି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ପୂଜନ ସହ ମା’ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଆବାହନ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଷଠି ଓଷାରେ କୀଳା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବା ପରେ ଦେବୀଙ୍କୁ ଆବାହନ କରଯିବ ।
Headlines 09- କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ୍ଥରତା, ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇ ପାରୁ ନ ଥିବା ଓ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତିର ଅଭାବକୁ ନେଇ ଦିଶା ବୈଠକରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ପଟ୍ଟାଙ୍ଗି, ଜୟପୁର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
Headlines 10- ଆସନ୍ତାକାଲି ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ ଯାଏଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, ଜଗତସିଂହପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ, କେନ୍ଦୁଝର, ଦେବଗଡ, ଝାରସୁଗୁଡା, ସମ୍ୱଲପୁର, ବରଗଡ, ଅନୁଗୋଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଏବଂ କଟକ ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।