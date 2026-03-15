Top 10 News: ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସହାୟତା, ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଘୋଷଣା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ପାଞ୍ଚଟି ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ୨୩ ଏବଂ ୨୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭୋଟ୍ ନିଆଯିବ। ୨୩ ଏପ୍ରିଲରେ ତାମିଲନାଡୁରେ ସମସ୍ତ ଆସନରେ ଭୋଟ୍ ହେବ। ୯ ଏପ୍ରିଲରେ ଗୋଟିଏ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସାମ, କେରଳ ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀରେ ଭୋଟ୍ ଗଣନା କରାଯିବ। ୪ ମଇ, ୨୦୨୬ ରେ ଗଣନା ହେବ।
Headlines 02- ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି ହୋଇଛି । ଚକ୍ରମଣି କହଁର ଓ ନବ କିଶୋର ମଲ୍ଲିକଙ୍କୁ ସୋ କଜ୍ ନୋଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ପ୍ରମିଳା ମଲ୍ଲିକ୍ । ଆଜି ରାତି ୯ଟା ଭିତରେ ନବୀନ ନିବାସକୁ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଛି । ଦଳୀୟ ହ୍ବିପ ସତ୍ତ୍ବେ ୩ ଦିନ ହେଲା ମିଟିଂରେ ଅନୁପସ୍ଥିତ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 03- ବାରିପଦା କରଞ୍ଜିଆ କିଆ ଗାଁରେ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ ତାଣ୍ଡବ ରଚିଛି । ଫଳରେ ୨ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ହଠାତ୍ ପବନରେ ଖପର ଘର ଉଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ୭୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଘର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି । ୨୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ବ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସମୟରେ ୬ ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି ।
Headlines 04- କରଞ୍ଜିଆ ଘୂର୍ଣ୍ଣିଝଡ଼ରେ ୨ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଏଥିସହ ଘଟଣାରେ ଦୁଃଖପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ । ୪ ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ଘୋଷଣା ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି । ଆହତଙ୍କୁ ମାଗଣା ଚିକିତ୍ସା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ଆଗାମୀ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ୨୦୨୬-୨୭ ପାଇଁ FASTag ବାର୍ଷିକ ପାସ୍ ପାଇଁ ଦର ସଂଶୋଧନ କରାଯାଇଛି । ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ପ୍ରାଧିକରଣ (NHAI) ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଅଣ-ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନବାହାନ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏପ୍ରିଲ ୧ ରୁ ପାସ୍ ପାଇଁ ୩,୦୭୫ ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡିବ। ପୂର୍ବରୁ, ଏହି ଦର ୩ ହଜାର ଟଙ୍କା ଥିଲା।
Headlines 06- ଦାଶରଥୀ ଗମାଙ୍ଗୋଙ୍କୁ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି PCC ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି । ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ହାଜର ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ପହଞ୍ଚି ଉତ୍ତର ନ ଦେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ।
Headlines 07- ମାଓମୁକ୍ତ ଅଭିଯାନରେ ଆଉ ଏକ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୧ ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟକୁ ମାଓମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ଅଭିଯାନର ଧିରେ ଧିରେ ବାସ୍ତବ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ୧୧ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିବା ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
Headlines 08- ବେଙ୍ଗାଳୁରୁରେ ଓଡ଼ିଶାର କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ ଉଦ୍ୟମ ଘଟଣାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯାଇଥିବା ୪ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ କରାଯାଇଛି । ଏ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବକୁମାର । ରାଜ୍ୟସଭା ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେବା ମାନିଛନ୍ତି । ୨ ଜଣ ପଳାଇଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଧରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 09- ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସହର ରାସ୍ତାଘାଟରୁ ଶିଶୁ ଭିକ୍ଷୁକ ହଟିବେ । ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶିଶୁ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷା ଆୟୋଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛି । ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଏସ୍ପି ଓ ପୌର କମିଶନରଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିଠି କରାଯାଇଛି । ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକ, ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରେ ଶିଶୁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି ବନ୍ଦ ନେଇ ଆକ୍ସନ ନିଆଯିବ । ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ ହେବ 'ଜିଲ୍ଲା ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ' ।
Headlines 10- ୧୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୩ ଘଣ୍ଟିଆ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ବର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର । ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ସମେତ ୧୫ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି । ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ଏବଂ ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଲର୍ଟ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, ବାଲେଶ୍ବର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, କଟକ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, କନ୍ଧମାଳ, କୋରାପୁଟ, ଗଞ୍ଜାମ ରହିଛି ।