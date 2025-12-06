Advertisement
Article Detail0/zeeodisha/odisha3031337
Zee OdishaTop 10 News

Top 10 News: ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦ରେ OSSTET ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 06, 2025, 03:57 PM IST

Trending Photos

Top 10 News: ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦ରେ OSSTET ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today

Headlines 01- ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସେବା ବ୍ୟାହାତ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ଘଟଣା ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରିକରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତ ରୁଟ୍‌ରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ସଠିକ ଭଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡାଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଡ଼ାସ୍ତରକୁ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଓ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମନ୍ଵୟ ରଖନ୍ତୁ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରୁ ଯେକୌଣସି ବିଚ୍ୟୁତି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରି-ସିଡ୍ୟୁଲିଂ ଚାର୍ଜ ଲଗାଇବା ମନା । ଅମାନ୍ୟ କଲେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚେତାବନୀ । ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଯାତ୍ରୀ ସହାୟତା ଓ ରିଫଣ୍ଡ ସେଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।

Headlines 02- ଆଜି ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୫ ବର୍ଷରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାର ୯୪୧ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ୫୨ ହଜାର ୨୩୫ ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ୨୨ ହଜାର ୩୮୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି ।

Add Zee News as a Preferred Source

Headlines 03- ଜାନୁଆରୀ ୨୦ରେ OSSTET ୨୦୨୫ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସକାଳ ୯ରୁ ସାଢ଼େ ୧୧ ପେପର-୧, ଅପରାହ୍ନ ୨ରୁ ୪ଟା ୩୦ ପେପର-୨ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍‌ଲାଇନ୍‌ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ପରଠାରୁ ଆଡମିଟ୍‌ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍‌ କରିହେବ । ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE) ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି ।

Headlines 04- ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ୫ ବର୍ଷରେ  ୧.୩୩ ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେଣି । ୨୦୨୦ରେ ୧୦ ହଜାର ୨୦୬, ୨୦୨୧ ରେ ୨୨୬୯, ୨୦୨୨ରେ ୨୨ ହଜାର ୧୭୨, ୨୦୨୩ରେ ୪୫ ହଜାର ୧୭୩, ୨୦୨୪ରେ ୫୩ ହଜାର ୩୯୨ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି । ସର୍ବାଧିକ ୪ ହଜାର ୪୨୩ ଜାପାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି । ଗୃହରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।

Headlines 05- ଆଜି ୧୯୯୨ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଭଙ୍ଗାଯିବାର ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ମଥୁରାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି-ଶାହୀ ଇଦଗା ମସଜିଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଛାଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି।

Headlines 06- ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ୬ ଲକ୍ଷ ୨୩ ହଜାର ୫୫୫ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନ । ୧ କୋଟି ୩୭ ଲକ୍ଷ ୫୯୪୧ ଜଣ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଥିବା ସମୟରେ ୧ କୋଟି ୧୯ ଲକ୍ଷ ୨୭୨୪ ଜଣ ଦ୍ୱତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ୯୭ ଲକ୍ଷ ୬୫ ହଜାର ୩୩୯ ଜଣ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭାରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

Headlines 07- ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ୬ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି । ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ୩୯୫.୨୫୨ ଏକ ପରିମିତ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ୨୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୦,୪୨୬.୯୪୩ ଏକର ଜମି ଅଛି । ବେଆଇନ ଅବରୋଧ ଜମିକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ୯୭୪ଟି ବେଆଇନ ଅବରୋଧ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରାଯାଇଛି ।

Headlines 08- ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଦିନିକିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଘଟଗାଁ ମାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ।

Headlines 09- ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର କରୁଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ୨ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍‌ । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ପିସ୍ତଲ ସହ ଗୋଟିଏ କାର୍ବାଇନ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ୨ ବନ୍ଧୁକ ମାଫିଆଙ୍କ ଘର ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ।

Headlines 10- SI ପରୀକ୍ଷା ସ୍କାମ୍ ଘଟଣାରେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ସିବିଆଇ । ୨ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ମାରାଥନ ଜେରା କରୁଛି ସିବିଆଇ । ସମନ ପାଇବା ପରେ ଆଶାୟୀ ୨ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି । ବିରଞ୍ଚି ସହ ଯୋଗଯୋଗ କରି ଟଙ୍କା ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଶାୟୀ । ବିରଞ୍ଚି ସହ ୨ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରୁଛି ସିବିଆଇ ।

About the Author
author img
Soubhagya Ranjan Mishra

ଟ୍ରେଣ୍ଡିଂ ନ୍ୟୁଜ

OSSTET 2025
OSSTET 2025 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ BSE ଜାରି କଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି, ଏଠାରେ ଜାଣନ୍ତୁ ସବୁକିଛି
Babri Masjid
ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦର ମୂଳଦୁଆ ପକାଇଲେ ହୁମାୟୁନ୍ କବୀର, କହିଲେ- ୮୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ମିଳିଛି
Odia News
୫ ବର୍ଷରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାର ୯୪୧ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ
IndiGo crisis
IndiGo Crisis: ପଞ୍ଚମ ଦିନରେ ଇଣ୍ତିଗୋ ସେବା ବ୍ୟାହତ,ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ପୁଣି କେବେ ଆରମ୍ଭ
Odisha news
Odisha News: ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତ, ଘଟଗାଁ ତାରିଣୀ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍