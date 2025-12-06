Top 10 News: ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ, ଜାନୁଆରୀ ୨୦ରେ OSSTET ପରୀକ୍ଷା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Top 10 News Today
Headlines 01- ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ସେବା ବ୍ୟାହାତ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀ ହନ୍ତସନ୍ତ ଘଟଣା ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରାମମୋହନ ନାଇଡୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରିକରିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାବିତ ସମସ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ସଠିକ ଭଡ଼ା ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ । ରିଅଲ୍-ଟାଇମ୍ ଡାଟା ମାଧ୍ୟମରେ ଭଡ଼ାସ୍ତରକୁ ନଜର ରଖିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ବିମାନ କମ୍ପାନୀ ଓ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମନ୍ଵୟ ରଖନ୍ତୁ । ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମରୁ ଯେକୌଣସି ବିଚ୍ୟୁତି ହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି । ପ୍ରଭାବିତ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ରି-ସିଡ୍ୟୁଲିଂ ଚାର୍ଜ ଲଗାଇବା ମନା । ଅମାନ୍ୟ କଲେ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଚେତାବନୀ । ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଯାତ୍ରୀ ସହାୟତା ଓ ରିଫଣ୍ଡ ସେଲ୍ ଖୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
Headlines 02- ଆଜି ବିଧାନସଭା ପ୍ରଶ୍ନକାଳରେ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୫ ବର୍ଷରେ ୧ ଲକ୍ଷ ୬୬ ହଜାର ୯୪୧ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି । ସେହିପରି ୫୨ ହଜାର ୨୩୫ ଏକର ଜମିରେ ହୋଇଥିବା ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଷ ନଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ୨୨ ହଜାର ୩୮୦ କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି ।
Headlines 03- ଜାନୁଆରୀ ୨୦ରେ OSSTET ୨୦୨୫ ପରୀକ୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ସକାଳ ୯ରୁ ସାଢ଼େ ୧୧ ପେପର-୧, ଅପରାହ୍ନ ୨ରୁ ୪ଟା ୩୦ ପେପର-୨ ପରୀକ୍ଷା ହେବ । ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା ୧୭ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ । ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧୦ ପରଠାରୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିହେବ । ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ (BSE) ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି ।
Headlines 04- ଓଡ଼ିଶାରେ ବଢୁଛନ୍ତି ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା । ୫ ବର୍ଷରେ ୧.୩୩ ଲକ୍ଷ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲେଣି । ୨୦୨୦ରେ ୧୦ ହଜାର ୨୦୬, ୨୦୨୧ ରେ ୨୨୬୯, ୨୦୨୨ରେ ୨୨ ହଜାର ୧୭୨, ୨୦୨୩ରେ ୪୫ ହଜାର ୧୭୩, ୨୦୨୪ରେ ୫୩ ହଜାର ୩୯୨ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଛନ୍ତି । ସର୍ବାଧିକ ୪ ହଜାର ୪୨୩ ଜାପାନ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି । ଗୃହରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ଲିଖିତ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି ।
Headlines 05- ଆଜି ୧୯୯୨ ବାବ୍ରି ମସଜିଦ ଭଙ୍ଗାଯିବାର ବର୍ଷପୂର୍ତ୍ତି। ତେଣୁ ସମଗ୍ର ମଥୁରାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡାକଡି କରାଯାଇଛି। କୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି-ଶାହୀ ଇଦଗା ମସଜିଦକୁ ସୁରକ୍ଷା ଛାଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ରଖାଯାଇଛି।
Headlines 06- ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ ପାଇଁ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି ୬ ଲକ୍ଷ ୨୩ ହଜାର ୫୫୫ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆବେଦନ । ୧ କୋଟି ୩୭ ଲକ୍ଷ ୫୯୪୧ ଜଣ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ପାଇଥିବା ସମୟରେ ୧ କୋଟି ୧୯ ଲକ୍ଷ ୨୭୨୪ ଜଣ ଦ୍ୱତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ୯୭ ଲକ୍ଷ ୬୫ ହଜାର ୩୩୯ ଜଣ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି । ବିଧାନସଭାରେ ଉପ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ୬ଟି ପ୍ରଦେଶରେ ରହିଛି ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜମି । ବିଧାୟକ ସୁଦର୍ଶନ ହରିପାଲଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏନେଇ ଉତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି । ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ୩୯୫.୨୫୨ ଏକ ପରିମିତ ଜମି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ଓଡ଼ିଶାର ୨୪ ଜିଲ୍ଲାରେ ୬୦,୪୨୬.୯୪୩ ଏକର ଜମି ଅଛି । ବେଆଇନ ଅବରୋଧ ଜମିକୁ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି । ୯୭୪ଟି ବେଆଇନ ଅବରୋଧ ମକଦ୍ଦମା ଦାୟର କରାଯାଇଛି ।
Headlines 08- ଆସନ୍ତାକାଲି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଘଟଗାଁ ମାଆ ତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ । ଦିନିକିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଆସି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁ ପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଘଟଗାଁ ମାତାରିଣୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶିଳାନ୍ୟାସ କରିବେ ।
Headlines 09- ଚୋରା ବନ୍ଧୁକ କାରବାର କରୁଥିବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ୨ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ କାବୁ କରିଛି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ କ୍ରାଇମ ୟୁନିଟ୍ । ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ୧୦ରୁ ଅଧିକ ସେମି ଅଟୋମେଟିକ୍ ପିସ୍ତଲ ସହ ଗୋଟିଏ କାର୍ବାଇନ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ୨ ବନ୍ଧୁକ ମାଫିଆଙ୍କ ଘର ଅନୁଗୁଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ।
Headlines 10- SI ପରୀକ୍ଷା ସ୍କାମ୍ ଘଟଣାରେ ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ନାୟକଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇଛି ସିବିଆଇ । ୨ ଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ମାରାଥନ ଜେରା କରୁଛି ସିବିଆଇ । ସମନ ପାଇବା ପରେ ଆଶାୟୀ ୨ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ହାଜର ହୋଇଛନ୍ତି । ବିରଞ୍ଚି ସହ ଯୋଗଯୋଗ କରି ଟଙ୍କା ଓ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଇଥିଲେ ଆଶାୟୀ । ବିରଞ୍ଚି ସହ ୨ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ଜେରା କରୁଛି ସିବିଆଇ ।