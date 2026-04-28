Top 10 News: ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି, ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣା ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଶବ ନେବା ଘଟଣା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଡିଆନାଳି ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡାଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଥିବା ୧୯ ହଜାର ୪୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିସହ ରେଡ୍କ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ୩୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଡେଥ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଓ ଲିଗାଲ୍ ହେୟାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଫାଷ୍ଟ ଟ୍ରାକ୍ ମୋଡ୍ରେ ମେଡିକାଲ ଅଫିସର ପହଞ୍ଚି ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ।
Headlines 02- କେନ୍ଦୁଝର ପାଟଣାରେ ଭଉଣୀର ଶବକୁ ଭାଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ନେବା ଘଟଣାରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଛି ଗ୍ରାମୀଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଶାଖା IOB । ମାଲିପୋଷି ଶାଖା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶବ ଆଣିବା ପାଇଁ କହିନଥିଲେ । ମୃତଦେହ ଆଣିଥିବା ଜିତୁ ମୁଣ୍ଡା ସେଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିଲା । ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା ନେଇ ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ତାହା ସତ୍ୟ ଆଧାରିତ ନୁହେଁ । ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଉପଯୁକ୍ତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ । ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିସରକୁ ମୃତଦେହ ଆଣିବାରୁ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ।
Headlines 03- ସରକାରୀ ଆୟୁର୍ବେଦିକ, ହୋମିଓପାଥିକ ମେଡିକାଲ କଲେଜର ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି । କାର୍ଯ୍ୟରତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଲେକ୍ଚର, ରିଡର ଓ ପ୍ରଫେସରଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ିଛି । ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଲେକ୍ଚରଙ୍କ ଦରମା ପ୍ରତିମାସ ୭୦ ହଜାର ଟଙ୍କା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଥିବା ସମୟରେ ରିଡରମାନଙ୍କ ଦରମା ୪୦ ହଜାରରୁ ୮୦ ହଜାର ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି । ପ୍ରଫେସରମାନଙ୍କ ଦରମା ୫୦ ହଜାରରୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି ।
Headlines 04- ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଛି ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି (JPC) । ୧୩୦ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ବିଲ୍କୁ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମତ ଲୋଡ଼ିବ । ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପୁନର୍ଗଠନ ଓ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ପ୍ରଦେଶ ସରକାର ବିଲ୍ରେ ମତ ମାଗିବ । ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ମିଳିତ ସଂସଦୀୟ କମିଟି ଭେଟିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି।
Headlines 05- ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗରେ ଜବାବ ରଖିଛନ୍ତି ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଲେ ଭୋଟ ହୁଏନି, ଟିଏମସି ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଛିଡା ହୋଇଛି ବୋଲି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି । ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ ଭିତ୍ତିହୀନ ଆଉ କପୋଳକଳ୍ପିତ ବୋଲି ମନମୋହନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଛନ୍ତି । ମମତା ପରାଜୟକୁ ପରୋକ୍ଷରେ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ହାରିବାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 06- କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଚମ୍ପୁଆ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁରସ୍ଥିତ ବି.ଏନ୍.କେ (BNK) ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ୫୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ତଥା ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ସମାରୋହ ଆଜି ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୌରବମୟ ଯାତ୍ରାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଦୋହରାଇଛନ୍ତି।
Headlines 07- ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ସୋମବାର ଦିନ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଏବଂ ଏକ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ପରିବହନ ପାଇଁ ଏକ ମାଗଣା ଅଟୋ-ରିକ୍ସା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ‘ନିରୀକ୍ଷଣ ସାଥୀ’ ନାମକ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭି. କୀର୍ତ୍ତି ଭାସନ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ଉଦଘାଟନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧୀନରେ, ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ରେଡକ୍ରସ୍ ପାଣ୍ଠି ମାଧ୍ୟମରେ ବହନ କରାଯିବ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହିତାଧିକାରୀମାନେ ଆର୍ଥିକ ବୋଝ ବିନା ଚିକିତ୍ସା ସେବା ପାଇପାରିବେ।
Headlines 08- ବଲାଙ୍ଗିର ଜିଲ୍ଲାର ଟିଟିଲାଗଡ଼ ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମରଲାଡ଼ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ ଓଲଟି ପଡ଼ିବାରୁ ତିନି ଜଣ ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ତିନି ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ନାମ ରାଜବୀର ତାଣ୍ଡି, ଆଲୋକ ତାଣ୍ଡି ଏବଂ ରାଜା ସିକା। ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନର ଡ୍ରାଇଭର ବିକ୍ରମ ତାଣ୍ଡି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି।
Headlines 09- ରାଜ୍ୟରେ ଖୁବ୍ଶୀଘ୍ର ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ । ସରକାରଙ୍କ ୨ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ବାକି ସମସ୍ତ ନିଯୁକ୍ତି ଶେଷ ହେବ । ନିଗମ ଓ ବୋର୍ଡରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବ କହିଲେ ମନମୋହନ ସାମଲ । ରାଜ୍ୟର ୨୯ ଜିଲ୍ଲାରେ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି ସରିଛି କେବଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବାକି ଅଛି । ଖୁବଶୀଘ୍ର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ଓକିଲ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଯିବ । ଏଥିସହ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ମନମୋହନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାଙ୍କ ସହ ବୈଠକ ପରେ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ହେବ ।
Headlines 10- ୨୯ ଏପ୍ରିଲ ସକାଳରୁ ୩୦ ଏପ୍ରିଲ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର ଏବଂ ଭଦ୍ରକ ଏବଂ ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କଟକ, ପୁରୀ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଜ୍ରପାତ (୫୦-୬୦ କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା) ପାଇଁ ଅରେଞ୍ଜ ଆଲର୍ଟ ଜାରି ରହିଛି। ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଗରମ ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ର ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିବ।