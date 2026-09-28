/Top 10 News: ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସ୍ଥଗିତ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଭାରତ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today
Headlines 01- ଆଜି ବିଧାନସଭା ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନର ପଞ୍ଚମ ଦିନ । ଗତ ୪ ଦିନ ଭଳି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୃହ ସରଗରମ ରହିପାରେ । ଏମଏମଡିଆର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିପାରନ୍ତି ବିରୋଧୀ । ଗୃହରେ ଆଜି ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 02- ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୮ରୁ ୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା ତିନି ଦିନିଆ ସର୍ବଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଧର୍ମଘଟକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ (IBA) ସହିତ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ବୈଠକ ପରେ, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଫୋରମ୍ ଅଫ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନ୍ସ (UFBU) ରବିବାର ରାତିରେ ଏହି ଧର୍ମଘଟକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୨୭ ରାତି ୯:୩୦ ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଉପରେ ବିସ୍ତୃତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା।
Headlines 03- ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାରର ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ସକାଳ ୮ଟା ସୁଦ୍ଧା ହୀରାକୁଦ ଜଳସ୍ତର ୬୨୯.୨୩ ଫୁଟ ଥିବା ବେଳେ ୫ ଲକ୍ଷ ୫୭ ହଜାର ୫୯୦ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି । ସେହିପରି, ନିଷ୍କାସନ ହେଉଛି ୪ ଲକ୍ଷ ୭୫ ହଜାର କ୍ୟୁସେକ ଜଳ । ଏବେ ୨୮ଟି ଗେଟ୍ ଦେଇ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ଜାରି ରହିଛି ।
Headlines 04- କଟକ ମୁଣ୍ଡଳିରେ ମହାନଦୀ ଜଳସ୍ତର ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ୭ ଲକ୍ଷ ୫୪ ହଜାର ୩୮୫ କ୍ୟୁସେକ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ବାଙ୍କୀ ହୁଳୁହୁଳା ପୋଲରେ ୩ ଫୁଟର ବନ୍ୟାଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ବାଙ୍କୀ ବ୍ଲକ୍ର ୫, ତିଗିରିଆର ୪ ପଞ୍ଚାୟତ ବାହ୍ୟଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 05- ବିପଦ ସଙ୍କେତ ତଳକୁ ଖସିଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀ । ରାଜଘାଟରେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ୧୦.୩୬ ମିଟର ରହିଥିବା ସମୟରେ ଏବେ ୧୦.୩୪ ମି. ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି । ଭୋଗରାଇର ୧୦ ପଞ୍ଚାୟତର ୬୦ରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ରାସ୍ତା ଉପରେ ୫ ଫୁଟର ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ।
Headlines 06- ସୋରଡ଼ା ତତାବାଲି ଗାଁ ନିକଟରେ ୨ ଯୁବକଙ୍କୁ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି । ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ୨ ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ୨ ଜଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯିବା ପରେ ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ । ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମ୍କେସିଜିରେ ଭର୍ତ୍ତି ପରେ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 07- ଜଣାଶୁଣା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଆଲବମ କଳାକାର ତଥା ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟିକା ଜସ୍ମିନ ମାଝୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଫଳରେ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା ଘୁଚାପାଳି ଗାଁରେ ଶୋକାକୂଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି । ମୃତ୍ୟୁର ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ଜଣିପଡିନାହିଁ ।
Headlines 08- ନିମାପଡ଼ାରୁ ଏକ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଖବର ଆସିଛି । ଘରୋଇ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ । ଘଟଣାରେ ସମୃକ୍ତ ୪ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିଛି ନିମାପଡ଼ା ଥାନା ପୋଲିସ । ମାମଲାକୁ ରଫାଦଫା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ ଆଗରେ ହଲ୍ଲାବୋଲ କରିଛନ୍ତି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ।
Headlines 09- ଡବଲ୍ ଶତକ ବଳରେ ଥିରୁଅନନ୍ତପୁରମ ଦିନିକିଆ ଜିତିଛି ଭାରତ । ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ହରାଇଛି ଭାରତ । ଅଧିନାୟକ ଗିଲ୍ ଓ କିଙ୍ଗ କୋହଲିଙ୍କ ଶତକୀୟ ଇନିଂସ ବଳରେ ଏହି ବିଜୟଲାଭ ହୋଇଛି । ଗିଲ୍ ୧୧୦ ଓ କୋହଲିଙ୍କ ଅପରାଜିତ ୧୩୯ ରନ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ଖୁସି ଦେଇଛି । ଛକା ମାରି ଶତକ ପୂରଣ ସହ ଛକା ମାରି ଦଳକୁ ଜିତାଇଛନ୍ତି କୋହଲି । ୨୯୬ ଟାର୍ଗେଟକୁ ୪୧ ଓଭର ୪ ବଲ୍ରେ ୨ ୱିକେଟ ହରାଇ ହାସଲ କରିଥିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ।
Headlines 10- ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୮ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା ୩୦ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ୱର ୨୯ ତାରିଖ ସକାଳ ୮ଟା୩୦ ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ଯାଜପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡା, କଟକ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ବଜ୍ରପାତ ନେଇ ୟେଲୋ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୩୦ରୁ ୪୦ କିମି ମଧ୍ୟରେ ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।