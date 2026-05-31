Top 10 News: ମନ କି ବାତରେ ବେଲ ପଣା ପ୍ରଶଂସା, ୨ ଅଫିସରଙ୍କୁ ବଡ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Headlines 01- ଆଜି ମଇ ୩୧ ତାରିଖ ରବିବାର ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ 'ମନ କି ବାତ' କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ୧୩୪ ତମ ଏପିସୋଡ୍ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଥିଲେ। ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ତାପମାତ୍ରାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ତାଙ୍କର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିଦେଶ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ।
Headlines 02- ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟପାଳ ଡ. ହରିବାବୁ କମ୍ଭମପାଟିଙ୍କ ଏଡ-ଡି-କ୍ୟାମ୍ପ (ADC) ଭାବେ ଆଇପିଏସ ଅଫିସର ଅନନ୍ୟା ଅୱସ୍ଥିଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ମହିଳା ଭାବେ ADC ହୋଇଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟା। ଆଜି ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସହ ସାକ୍ଷାତ କରି ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଅନନ୍ୟା ।
Headlines 03- ତୈଳ କଂପାନୀକୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ବସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର । ପେଟ୍ରୋଲ, ଡିଜେଲ୍, ATF ଉପରୁ ହ୍ରାସ ରପ୍ତାନୀ ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ କରିଛନ୍ତି । ପେଟ୍ରୋଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଲିଟର ପିଛା ଦେଢ଼ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ଡିଜେଲ ରପ୍ତାନି ଉପରେ ଲିଟର ପିଛା ୧୩.୫ ଟଙ୍କା ଶୁଳ୍କ ହ୍ରାସ ହୋଇଛି । ବିମାନ ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଲିଟର ପିଛା ୯.୫ ଟଙ୍କା କମିଛି ରପ୍ତାନି ଶୁଳ୍କ । ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି ହୋଇଛି । ଜୁନ୍ ୧ରୁ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯିବ । ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବଜାରର ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଦର ହ୍ରାସ ପରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ।
Headlines 04- ସାକେତର ସୈଦୁଲାଜାବ ଅଞ୍ଚଳରେ ଗୋଟିଏ ପାଞ୍ଚ ମହଲା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି । ଫଳରେ ଏକାଧିକ ଲୋକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନେକ ଲୋକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଲିଫ୍ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରାଯାଇଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରଥମେ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଦୁଇଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସୂଚନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଠ ଜଣ ବର୍ତ୍ତମାନ AIIMS ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।
Headlines 05- ରାଜ୍ୟରେ ୧୫ ଦିନ ଭିତରେ ଭତ୍ତା ସମସ୍ୟାର ସମଧାନ ହେବ । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ତଥା ସାଂସଦ ମନମୋହନ ସାମଲ । ନୂଆ ସଫ୍ଟଓୟାର ପାଇଁ ଦୁଇ ମାସ ଧରି ଭତ୍ତା ଦେବାରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ହୋଇଛି । ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାସ୍ ଆକାରରେ ଭତ୍ତା ପାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହୋଇନି । ଏଥିସହ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଭତ୍ତା ଯାଉଛି, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା ହୋଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ନୂଆ କରି ସଫ୍ଟଓୟାର ଡେଭଲପ୍ କାମ ଚାଲିଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଯୁଗ୍ମ ଭାବେ ଭତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ।
Headlines 06- ନୂଆ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଆଡମିରାଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ବାମୀନାଥନଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ବ ମିଳିଛି । ଦେଶର ୨୭ତମ ନୌସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଆଡମିରାଲ ଦିନେଶ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ଦାୟିତ୍ବ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆଡମିରାଲ କ୍ରିଷ୍ଣା ସ୍ବାମୀନାଥନ ।
Headlines 07- ରବିବାର ଜୟପୁର ଟାଉନ୍ ଥାନା ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ କେନାଲ ରୋଡରେ ଚଢାଉ ସମୟରେ ପୋଲିସ ୫ ଜଣଙ୍କୁ ନିଶା କାରବାରରେ ଜଡିତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଗିରଫ କରିଛି ଏବଂ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୋରା ସାମଗ୍ରୀ, ନଗଦ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଜବତ କରିଛି। ଗିରଫ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହେଲେ ସୌରା ସାହିର ଦେବାସିସ୍ ପଟ୍ଟନାୟକ , ପାରାବେଡାର ତାପସ ସାହା, ଡେଙ୍ଗାଗୁଡ଼ାର ରାମ ହରିଜନ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପେଟାର ପ୍ରଦୀପ ଖରା ଓରଫ ରୋନି ଏବଂ ପୁରୁଣାଗଡ଼ର ସୁରଜ କୁମାର ଗୁପ୍ତା ଓରଫ ସୋନୁ ।
Headlines 08- କଟକ ମାତାମଠ ନିକଟରେ ସିରିଜ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି । କାର୍, ଅଟୋ ଓ ବାଇକ୍ ସହ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟାଇଛି ଏକ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ । ଫଳରେ ପିକ୍ଅପ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍, ଜଣେ ଯୁବତୀ ସମେତ ୩ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲ୍ରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ମଙ୍ଗଳାବାଗ ପୋଲିସ ପିକ୍ଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟିକୁ ଜବତ କରି ଥାନାକୁ ନେଇଛି । କାର୍, ଅଟୋ ଓ ବାଇକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି ।
Headlines 09- ଆଜି ଆଇପିଏଲ ମହା ମୁକାବିଲାରେ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ । ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଅହମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ହେଉଛି। ଏହି ମୁକାବିଲା ପାଇଁ, ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଆର୍ ସାଇ କିଶୋରଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଅର୍ଶଦ ଖାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି।
Headlines 10- ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD) ରବିବାର ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍, ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ୟେଲୋ ପାଣିପାଗ ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି, ଜୁନ୍ ୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଡ଼ଘଡ଼ି, ବଜ୍ରପାତ, କୁଆପଥର ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ଘଣ୍ଟାପ୍ରତି ୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବାର ସତର୍କତା ଜାରି କରିଛି। ପାଣିପାଗ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଜୁନ୍ ୧ ତାରିଖ ପାଇଁ କନ୍ଧମାଳ ଏବଂ ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ ରଖିଛି, ସେହିପରି ଅନେକ ପୃଥକ ସ୍ଥାନରେ ବିଜୁଳି, କୁଆପଥର ବର୍ଷା, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ୬୦-୭୦ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ପ୍ରବଳ ଝଡ଼ବର୍ଷା ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।