Top 10 News: ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣାରେ ବଡ ଆକ୍ସନ, ଶପଥ ନେଲେ ଜୋସେଫ ବିଜୟ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: May 10, 2026, 09:54 PM IST

Headlines 01- ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ । ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ନେଇ ଦେଶବାସୀ ଏକତ୍ରିତ ହେବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଦେଶପ୍ରେମ କେବଳ ଦେଶ ପାଇଁ ମରିବା ନୁହେଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା । ଏଥିସହ ଅଧିକ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ କହିଛନ୍ତି ପିଏମ ମୋଦୀ । ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁନା ଗହଣା ନ କିଣିବାକୁ ମୋଦୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ । ରାସାୟନିକ ସାର ବ୍ୟବହାର ନ କରି ଜୈବିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଚାଷ କର ବୋଲି ଚାଷୀଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି । 

Headlines 02- ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କ କ୍ୟାବିନେଟରେ ଛଅ ଜଣ ନୂତନ ଚେହେରାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ମନୋଜ ପାଣ୍ଡେ, ଭୂପେନ୍ଦ୍ର ଚୌଧୁରୀ ଏବଂ ଅଜିତ ପାଲ ଭଳି ଅନେକ ନେତା ରହିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇ ଜଣ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି।

Headlines 03- ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ରବିବାର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ, ଏକ ବଡ଼ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ସାଧାରଣ ସଭା ସ୍ଥାନ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ଜେଲଟିନ୍ ଷ୍ଟିକ୍ ଉଦ୍ଧାର ହେବା ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର କାଗଲିପୁରା ନିକଟରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା।

Headlines 04- କନେଷ୍ଟବଲ୍‌ ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି । କ୍ୟାପିଟାଲ୍‌ ହସ୍ପିଟାଲ୍‌ ପକ୍ଷରୁ ବାଲିଅନ୍ତା ପୋଲିସ୍‌କୁ ରିପୋର୍ଟ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ, ବାଲିଅନ୍ତା ଘଟଣା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ୍‌ରେ ଅଛନ୍ତି ଡିଜିପି । କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ସମସ୍ତ IICଙ୍କୁ ନେଇ ବୈଠକ ଡକାଯାଇଛି । ବୈଠକରେ ଡିଜିପିଙ୍କ ସମେତ ସିପି ଆଡିସନାଲ ସିପି ଓ ଡିସିପି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ।

Headlines 05- ବାଲିଅନ୍ତା ଭିଡ଼ ହତ୍ୟା ଘଟଣାରେ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବଦଳି କରାଯାଇଛି । ବାଲିଅନ୍ତା IIC ଅନୀଲ ପରିଡ଼ା UPD, ଭୁବନେଶ୍ବର ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ବଦଳି ହୋଇଛନ୍ତି । ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ରଶ୍ମିତା ବେହେରାଙ୍କୁ ବାଲିଅନ୍ତା ଥାନା ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯାଇଛି । ଜଣେ SI, ଜଣେ ASI, ଜଣେ OAPF ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ୍‌ ହୋଇଛନ୍ତି । ଜଣେ କନଷ୍ଟେବଲ ସସ୍‌ପେଣ୍ଡ୍‌ ହୋଇଛନ୍ତି । ୨ ହୋମଗାର୍ଡଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଅନ୍ତର କରାଯାଇଛି ।

Headlines 06- ପୋଲସରା ସୁନାଥର ଗାଁରେ ଗ୍ୟାସ୍‌ ସିଲିଣ୍ଡର ଫାଟିବା କାରଣରୁ ୩ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଗୁରୁତର ହେବା କାରଣରୁ ଏମ୍‌କେସିଜି ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍‌ ଫାଟିଥିଲା ସିଲିଣ୍ଡର । ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମପୁର ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ।

Headlines 07- ଉଦୟନିଧି ଷ୍ଟାଲିନ୍‌ ତାମିଲନାଡୁ DMK ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ବିଦାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟାଲିନଙ୍କ ପୁଅ ଉଦୟନିଧି ହେବେ ବିରୋଧୀଦଳ ନେତା । ବାପା ଷ୍ଟାଲିନ ନିର୍ବାଚନରେ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ପୁଅ ଧରିବେ ମଙ୍ଗ ।

Headlines 08- କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ମୁରିବାହାଲ ଥାନା କର୍ଲାପିଟା ଗାଁର ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ହଳଦିଗାଁ ସ୍ଥିତ ମେଡିସିନ୍‌ ଷ୍ଟୋର୍‌କୁ ଯାଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ନେଇଥିଲେ । ଭୁଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିଛି ପୋଲିସ ।

Headlines 09- ତାମିଲନାଡୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବେ ଶପଥ ନେଇଛନ୍ତି ଜୋସେଫ ବିଜୟ। ଶପଥ ନେବା ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦପ୍ତରକୁ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଜୟଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ କାଉଣ୍ଟର କରିଛନ୍ତୁ ଷ୍ଟାଲିନ । ଏବେଠୁ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ ସୁପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ । ଗତ ୫ ବର୍ଷରେ ଅନେକ ଜନକଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନିଆଯାଇଛି । ପ୍ରଥମ ବାର୍ତ୍ତାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ୧୦ ଲକ୍ଷ କୋଟି ଋଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି । ଟ୍ରେଜେରୀ ଖାଲି କଥା କହିଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ଅନୁମତି ଥିବା ସୀମା ଭିତରେ ରହିଛି । ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରୁ ନ ଓହରି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ ।

Headlines 10- ଲଣ୍ଡନରେ ଇସ୍କନ ପକ୍ଷରୁ ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି । ଲଣ୍ଡନ ନିକଟ ୱାଟ୍‌ଫୋର୍ଡରେ ଅଦିନିଆ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଇସ୍କନ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ମାନୋର ପକ୍ଷରୁ ସ୍ନାନଯାତ୍ରା ପାଳନ କରାଯାଇଛି । ଗଜପତି ମହାରାଜାଙ୍କ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ବେ ଇସ୍କନ ମାନୁନି 

