Top 10 News: ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତିଙ୍କ ବଡ ସୂଚନା, ମୋକିମ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ
Trending Photos
Top 10 News Today
Headlines 01- ଲୋକସେବା ଭବନରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ 'NITI ' ଆୟୋଗ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସୁମନ ବେରୀ ଓ ସଦସ୍ୟ ଡ. ଅରବିନ୍ଦ ବୀରମଣି ଭେଟିଛନ୍ତି । ଆଲୋଚନା ସମୟରେ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ସଂଯୋଗୀକରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଗ୍ରଗତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ।
Headlines 02- ରାଜ୍ୟରେ ଆଗୁଆ ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ । ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନଗଣନା ପାଇଁ ଆଗୁଆ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟର ୨ରୁ ୩ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ । ବିଜେପି ସମର୍ଥିତ ସରପଞ୍ଚ ଓ ସମିତିସଭ୍ୟଙ୍କୁ ଟାସ୍କ ଦିଆଯାଇଛି । ୬ ମାସ ଭିତରେ ଅଧୁରା କାମ ଶେଷ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି ।
Headlines 03- ଆମେରିକାରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳାଙ୍କୁ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସ୍ବାମୀ । ମହିଳାଙ୍କ ୩ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି କରି ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି । ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ଜର୍ଜିଆ ପ୍ରୋଭିନ୍ସର ଲରେନ୍ସଭିଲେର ଏକ ରେସିଡେନ୍ସରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି । ଘର ଭିତରେ ଥିବା ଆଲମାରୀରେ ଲୁଚିଯିବା କାରଣରୁ ୩ ପିଲା ବର୍ତ୍ତିଯାଇଛନ୍ତି ।
Headlines 04- ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସ ଆସୋସିଏସନର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ବୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ । ଏହି ଅବସରରେ ଗୋ ମାଫିଆ ଏବଂ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାବଣ ରୂପୀ ଗୋ ମାଫିଆଙ୍କୁ ବଧ କରାଯିବ। ରାବଣ ରୂପୀ ଗୋ ମାଫିଆ ଓ ବାଲି ମାଫିଆଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ବଧ କରାଯିବ।
Headlines 05- ବଡ଼ବିଲରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର୍ରୁ ଟଙ୍କା ଓ ସୁନାଗହଣା ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଧାନବାଦରୁ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ୍ । ସେମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ବିଲ ଅଣାଯାଇଛି । ୨୮୮ ଗ୍ରାମ୍ ସୁନା, ୨ଟି ସ୍କର୍ପିଓ ଓ ୪ଟି ମୋବାଇଲ୍ ଜବତ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟ ୬ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର୍ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
Headlines 06- ପାଟକୁରା ଡେରାବିଶ ବ୍ଲକ୍ରେ ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଶହ ଶହ ମୋଟର ସାଇକେଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମର୍ଥକ ବାହିରିଛନ୍ତି । ଚାନ୍ଦୋଳ ବଜାର, କାକଟିଆ ଛକ ଦେଇ ଗଣେଶ୍ବରପୁର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଥିଲେ ସମର୍ଥକମାନେ । ଲାଲ ବାହାଦୁର ହାଇସ୍କୁଲ୍ର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ନିଲମ୍ବନକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ ମହାପାତ୍ର । ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନବୀନ ବାବୁ ମିଛ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହ ଅନ୍ୟମାନେ ବି ମିଛ କହିଛନ୍ତି ।
Headlines 07- ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (ବିସିବି) ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ଆଇସିସି) ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ବିସିବିକୁ ଜଣାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡ ଏବେ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳିବ। ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମନା କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଭାରତରେ ସୁରକ୍ଷା ଚିନ୍ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାଇଥିଲା ବାଂଲାଦେଶ।
Headlines 08- ଆମ ବସ୍ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଘଟଣାରେ କାଳୀବାଡ଼ି ବସ୍ତିର ୨ ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି କ୍ୟାପିଟାଲ୍ ଥାନା ପୋଲିସ୍ । ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ଚିହ୍ନଟ ଓ ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ଅଶୋକ ନଗରରେ ଆମ ବସ୍କୁ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିଲେ ଉକ୍ତ ୨ ଅଭିଯୁକ୍ତ । ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର୍ଙ୍କୁ ଧମକ ଦେବା ସହ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ।
Headlines 09- ପୁରୀ ଏସସିଏସ କଲେଜ ଛକ ନିକଟରେ ଆଜି ଘଟିଛି ଏକ ଜଘନ୍ୟ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ସ୍ମାରକ ଶ୍ରୀ ଓରଫ ଟୁକୁ । ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଳେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳର ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପୁରୀ ଏସପି ଓ ଟାଉନ ଥାନା ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଅନୁସନ୍ଧାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଅଞ୍ଚଳର ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
Headlines 10- ମହମ୍ମଦ ମୋକିମ ସମର୍ଥକ କଂଗ୍ରେସରୁ ସମୂହ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । ମୋଟ୍ ୪୧ ଜଣ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡିଛି । ପୂର୍ବତନ ପିସିସି ସମ୍ପାଦକ, ପୂର୍ବତନ ମୁଖପାତ୍ର, ପୂର୍ବତନ ବ୍ଲକ ସଭାପତି ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି । କିଛି ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କଂଗ୍ରେସରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛନ୍ତି ।