Top 10 News: ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଧରାଇଲେ ପୁରସ୍କାର, ପାଣିପାଗ ଓ ଅନ୍ୟ ଖବର

Top 10 News Today: ରାଜ୍ୟ ତଥା ଦେଶ ବିଦେଶର ସବୁ ବଡ଼ ଖବର ପଢନ୍ତୁ ଚୁଟକୀରେ 

Written By  Soubhagya Ranjan Mishra|Last Updated: Dec 20, 2025, 09:57 PM IST

Headlines 01- ଢାକାରେ ବଡ଼ ଧରଣର ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଦୁଇଟି ଖବରକାଗଜ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରିବା ସହ ନିଆଁ ଲଗାଇଦେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପ୍ରତିବାଦକାରୀମାନେ ଢାକାରେ ଭାରତୀୟ ହାଇ କମିଶନ ବାହାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ପଥର ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ପିଟି ପିଟି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ଖବର ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ ଭାରତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଥିଲା।

Headlines 02- ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଟି ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ବଡ଼ ଠକେଇର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ୍‌ କରିଛି ପୋଲିସ । ନକଲି ଲଟେରୀ ଟିକେଟ ସହିତ ୨୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜବତ କରାଯାଇଛି । ନକଲି ଲଟେରୀ ଟିକେଟ ଜରିଆରେ ଠକେଇ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ୪ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି । ୬ ଓ ୧୦ ଟଙ୍କିଆ ଟିକେଟ୍‌ରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଜିତି ହେବ କହି ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିଲା ।

Headlines 03- ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଆଜି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସ୍କ୍ୱାଡ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କୁ ଟି-୨୦ ଦଳରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ଇଶାନ କିଶାନଙ୍କୁ ସୟଦ ମୁସ୍ତାକ ଅଲି ଟ୍ରଫିରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସେ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିଛନ୍ତି। ଜିତେଶ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ରିଙ୍କୁ ସିଂହଙ୍କୁ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଛି।

Headlines 04- ବୈଧ ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ନଥିଲେ ଏଣିକି ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏନେଇ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ସଂସ୍ଥା । ପରିବହନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି STA ପକ୍ଷରୁ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି । ମୋଟର ଯାନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରି ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଥିବା ଯାନ ପାଇଁ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇବାକୁ ଏହି ଚିଠି ହୋଇଛି ।

Headlines 05- ଅଶ୍ଳୀଳ ଫଟୋ ଭାଇରାଲ୍ ଘଟଣାରେ ଛାତ୍ର ନେତା ଇତିଶ୍ ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଲକ୍ଷ୍ମୀସାଗର ଥାନା ପୋଲିସ । ଗିରଫ ପରେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି । ଇତିଶ୍ ପ୍ରଧାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମିଛ କେସ୍‌ରେ ମୋତେ ଫସାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ତଦନ୍ତ ନ କରି ମୋତେ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଛି ।

Headlines 06- ହଦଗଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ ନିକଟସ୍ଥ ଅଞ୍ଚଳରେ ହାତୀମାନଙ୍କ ଉତ୍ପାତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଚିନ୍ତା ବଢାଇଛି । ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି । ଫଳରେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ହାତୀ ଆତଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଖଇରା ଅଞ୍ଚଳର ଦଶଟି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ମାଇକ୍ରୋଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଉଛି । ହାତୀ ଆକ୍ରମଣରରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନୂଆସାହି ଗ୍ରାମର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ ଦାସ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି ।

Headlines 07- କିସ୍‌ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ BNSS ୧୮୩ ଅନୁସାରେ ୧୧ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି । ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି । ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୭ଜଣ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ଥିବା କୁହାଯାଉଛି । ବୟାନ ରେକର୍ଡ ପରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଛି । ଆଗକୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଛାତ୍ରଙ୍କର ବୟାନ ରେକର୍ଡ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ।

Headlines 08- ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଚୋରା ଚାଲାଣକାରୀଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରେଳବାଇ ପୋଲିସକୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଚଳିତ ବର୍ଷ ୩୩୫୨ କେଜିରୁ ଅଧିକ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କରିଛି ରେଳବାଇ ପୋଲିସ । ଏନଡିପିଏସ ମାମଲା ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅଦ୍ୟାବଧି ମୋଟ ୨୦୦ଟି ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୨୯୯ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି 

Headlines 09- ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଲାଲବାହିନୀକୁ ଲାଗିଛି ଶକ୍ତ ଝଟକା । ୪୧ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଡିଜିପି ଶିବଧର ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ନିକଟରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଥିଲେ । ଅନ୍ୟପଟେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଧରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ୮ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି । ବୌଦ୍ଧ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୋଷ୍ଟର ଲାଗିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ମୋଟ ୧୮ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମୋଟ୍ ୮ କୋଟି ୪୦ ଲକ୍ଷର ପୁରସ୍କାର ରହିଛି । 

Headlines 10- ଓଡ଼ିଶାରେ କାଲିଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଆଜି ଜି ଉଦୟଗିରି ଠାରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା ୪.୬ ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି । ଏହା ପଛକୁ ସିମିଳିଗୁଡାରେ ୫.୧, ଫୁଲବାଣୀରେ ୫.୮, ଦାରିଙ୍ଗିବାଡିରେ ୬, ଝାରସୁଗୁଡାରେ ୮.୯, ଅନୁଗୋଳ ନବରଙ୍ଗପୁର ଏବଂ ଭବାନୀପାଟଣାରେ ୯ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ।

Soubhagya Ranjan Mishra

